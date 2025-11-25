Ovo je 40 najpopularnijih imena za djecu u prvom tromjesečju - velika promjena na vrhu liste

Iako se Luka još uvijek nalazi na prvom mjestu, situacija kod ženskih imena je malo drukčija

Svake godine Ministarstvo pravosuđa i uprave objavljuje podatke o najpopularnijim imenima za dječake i djevojčice. Ovoga puta objavljeni su podaci najpopularnijih ženskih i muških imena u Hrvatskoj u prvom tromjesečju 2025. Već tradicionalno, prva mjesta zauzimaju ista imena. Što se muških imena tiče - prvo mjesto već drugu godinu zaredom drži Luka, a prošle je godine to ime dobilo 603 dječaka. Kad su u pitanju djevojčice, ime Mia nije silazilo s trona, a sada se to promijenilo.

Iako se Luka još uvijek nalazi na prvom mjestu, situacija kod ženskih imena je malo drukčija. Najpopularnije ime u prvom tromjesečju bilo je Lucija. Ukupno 93 bebe dobilo je ovo prekrasno ime. Na drugom mjestu nalazi se Marta, na trećem Nika, na četvrtom Mia i na petom Rita.

Marko Picek/PIXSELL

Kod muških imena, iza Luke slijedi ime David, Jakov, Toma te Niko na petom mjestu.

Marko Picek/PIXSELL

Značenje najpopularnijih imena

Najpopularnija imena uvijek nose posebnu simboliku, a iza njih se kriju zanimljiva i snažna značenja.

Luka

Ime dolazi od latinskog Lucas, a najčešće se tumači kao “onaj koji donosi svjetlo” ili “svjetlonoša”.

David

Hebrejskog podrijetla, znači “voljeni”, “drag”, netko kome se iskazuje naklonost.

Jakov

Ime hebrejskog izvora (Ya'aqov), u značenju “onaj koji slijedi”, “zaštitnik” ili “Bog štiti”.

Toma

Dolazi od hebrejskog Ta’oma, što znači “blizanac”.

Niko

Kratki oblik Nikole; grčkog je podrijetla i znači “pobjednik naroda” (od nike — pobjeda i laos — narod).

Lucija

Latinskog podrijetla, znači “svjetlost”, “ona koja donosi svjetlo”.

Marta

Hebrejsko ime koje znači “gospođa”, “dama”, “gospodarica kuće”.

Nika

Ime izvedeno iz grčke riječi nike — “pobjeda”, pa znači “pobjednica”.

Mia

Može biti latinskog ili hebrejskog korijena; najčešće se tumači kao “moja”, “ljubljena” ili “milost”.

Rita

Skraćenica od Margarita, imena koje znači “biser”, simbol čistoće i vrijednosti.