Ovo je 40 najpopularnijih imena za djecu u prvom tromjesečju - velika promjena na vrhu liste
Svake godine Ministarstvo pravosuđa i uprave objavljuje podatke o najpopularnijim imenima za dječake i djevojčice. Ovoga puta objavljeni su podaci najpopularnijih ženskih i muških imena u Hrvatskoj u prvom tromjesečju 2025. Već tradicionalno, prva mjesta zauzimaju ista imena. Što se muških imena tiče - prvo mjesto već drugu godinu zaredom drži Luka, a prošle je godine to ime dobilo 603 dječaka. Kad su u pitanju djevojčice, ime Mia nije silazilo s trona, a sada se to promijenilo.
Iako se Luka još uvijek nalazi na prvom mjestu, situacija kod ženskih imena je malo drukčija. Najpopularnije ime u prvom tromjesečju bilo je Lucija. Ukupno 93 bebe dobilo je ovo prekrasno ime. Na drugom mjestu nalazi se Marta, na trećem Nika, na četvrtom Mia i na petom Rita.
Kod muških imena, iza Luke slijedi ime David, Jakov, Toma te Niko na petom mjestu.
Značenje najpopularnijih imena
Najpopularnija imena uvijek nose posebnu simboliku, a iza njih se kriju zanimljiva i snažna značenja.
Luka
Ime dolazi od latinskog Lucas, a najčešće se tumači kao “onaj koji donosi svjetlo” ili “svjetlonoša”.
David
Hebrejskog podrijetla, znači “voljeni”, “drag”, netko kome se iskazuje naklonost.
Jakov
Ime hebrejskog izvora (Ya'aqov), u značenju “onaj koji slijedi”, “zaštitnik” ili “Bog štiti”.
Toma
Dolazi od hebrejskog Ta’oma, što znači “blizanac”.
Niko
Kratki oblik Nikole; grčkog je podrijetla i znači “pobjednik naroda” (od nike — pobjeda i laos — narod).
Lucija
Latinskog podrijetla, znači “svjetlost”, “ona koja donosi svjetlo”.
Marta
Hebrejsko ime koje znači “gospođa”, “dama”, “gospodarica kuće”.
Nika
Ime izvedeno iz grčke riječi nike — “pobjeda”, pa znači “pobjednica”.
Mia
Može biti latinskog ili hebrejskog korijena; najčešće se tumači kao “moja”, “ljubljena” ili “milost”.
Rita
Skraćenica od Margarita, imena koje znači “biser”, simbol čistoće i vrijednosti.