Ovo je najljepša mačka na svijetu: Upoznajte Darlena, pravi je gospodin

Stigli su službeni rezultati Svjetske felinološke federacije (WCF) za 2025. godinu, a titula najljepše mačke na svijetu otišla je u Rusiju. Pobjednik je predivni abisinac Darlen Fleur Dalmore Black. U konkurenciji od skoro tisuću i petsto mačaka iz cijelog svijeta, baš je Darlen svojom elegancijom i izgledom osvojio suce. Njegova ponosna vlasnica je Daria Gruzinova, a dolazi iz moskovskog kluba Russian Luxury.

Put do titule svjetskog prvaka

E sad, kako se uopće postaje najljepša mačka na svijetu? Nije to kao na nekom izboru za miss, pa da se sve odluči u jednoj večeri. Sustav ocjenjivanja Svjetske felinološke federacije je pravi maraton: bodovi se skupljaju tijekom cijele godine na raznim izložbama. Pobjeda zato nije stvar sreće, već dokaz da je mačka cijelo vrijeme bila u top formi.

Profimedia

A Darlen je pravi putnik! Tijekom 2025. godine obišao je više od četrdeset službenih izložbi. Na svakoj su ga suci gledali pod povećalom: od toga koliko se drži standarda pasmine, preko fizičke kondicije pa sve do ponašanja. Godinu je završio s nevjerojatnih 19.726 bodova i tako iza sebe ostavio konkurente s Tajlanda i iz Bjelorusije. Jasno je da za ovakav tempo mačka mora biti 'zmaj', ali i da vlasnik mora uložiti ogroman trud.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Što suci traže kod abisinske mačke?

Ako se pitate zašto su baš abisinske mačke tako posebne, zamislite si samo minijaturnu pumu - e, to je to! Poznate su po svom gracioznom izgledu i jedinstvenom "ticked" krznu, gdje svaka dlaka ima nekoliko različitih boja. Suci gledaju sve: od mišića i oblika glave do položaja ušiju i pogleda. A Darlen? On je u svemu tome bio besprijekoran i redovito je skupljao najviše ocjene za svoju skladnu građu i savršeno krzno.

Ali nije sve u izgledu! Jako je važno i kakvog je mačka karaktera. Izložbene mačke moraju biti totalno "cool" s tim da ih diraju nepoznati ljudi. Darlen je upravo tu pokazao da je pravi šampion. Njegova smirenost donijela mu je ključne bodove koji su ga na kraju i doveli do pobjede.