Gospoda Savršeni otkrili nepoznate detalje o sebi: Kako se snalaze u kuhinji, a tko je umjetnička duša?

Od 26. siječnja na Voyo, a uskoro na RTL-u s emitiranjem kreće nova sezona showa 'Gospodin Savršeni' s Petrom Rašićem i Karlom Godecom u glavnim ulogama. Gledatelji će moći uživati u duploj dozi romantike, drame i emocija, kao i kadrovima predivne Krete i idiličnim lokacijama koje oduzimaju dah.

Svestrani, zanimljivi, šarmantni i neodoljivi – Petar i Karlo spremni su dočekati kandidatkinje koje ih jedva čekaju osvojiti i boriti se za njihovo srce. A iako će tijekom showa i brojnih spojeva polako djevojkama otkrivati i skrivene dijelove sebe, svoje strasti, planove i želje, hobije i zanimljive priče, dva su Gospodina Savršena odlučila već sada otkriti samo djelić nepoznatih detalja o sebi gledateljima koji s nestrpljenjem odbrojavaju do početka nove sezone.

Kažu da ljubav ide kroz želudac, a Gospoda Savršeni odlično se snalaze s kuhačom u ruci. Specijalnost, priznaju obojica – talijanska kuhinja.

„Za sebe kažem da znam kuhati, a sad koliko dobro, to će morati drugi procijeniti, ha-ha. Najbolje kuham sve vrste tjestenine na milijun načina i to obožavam“, kaže Karlo.

„Nakon deset godina samostalnog života, naučio sam da ne spremam samo jaja na oko. Ako bih nešto morao izdvojiti, bila bi to talijanska kuhinja, pogotovo pasta. Ali volim i da eksperimentiram. Vidim što imam od namirnica i napravim nešto po svom ukusu“, dodaje Petar.

Kad je o zdravim dnevnim rutinama riječ, umjesto teretane, Petar radije bira trčanje, nogomet ili planinarenje. Karlo, pak, svoj idealan slobodan dan zamišlja kao kombinaciju kave s prijateljima, šetnje na suncu, treninga i večernjeg uživanja u nekom dobrom filmu.

Ovaj profesionalni rukometaš cijeli se život kreće u sportskim krugovima, a jedno ime posebno izdvaja: „Da mogu birati jednog sportaša s kojim bi mogao otići na večeru, to bi sigurno bio Zlatan Ibrahimović jer me zanima kako je došao do tog mentaliteta koji ima danas.“

Obojicu Savršenih privlače i putovanja te otkrivanje novih mjesta, kultura i upoznavanje ljudi.

Karlo je živio i igrao rukomet u Francuskoj, a kad je o putovanjima riječ, mašta o jednoj stvari: „Već duže vrijeme želim otputovati u Japan jer me jako zanima njihova kultura.“

Petra je karijera modela vodila po cijelome svijetu, od Milana do Dubaija. Na Maldivima je plivao s morskim psima i pokušao pobijediti strah od dubine i morske pučine. No jedno mu je putovanje ipak promijenio pogled na život.

„Izdvojio bih odlazak u Indiju. Nakon toga shvatio sam koliko su sitnice zapravo velike. Promijenilo mi je perspektivu i naučilo me da više cijenim ono što često uzimamo zdravo za gotovo“, prisjeća se, no ipak otkriva, „Iako od svoje 19. godine putujem na razne destinacije, nikada nisam uspio prebroditi strah od letenja.“

Uz to, iako su obojica sportski tipovi naviknuli na zdrav život, fizičku aktivnost i treninge, u njima čuči i umjetnička duša. Karlo je svojedobno išao u glazbenu školu i svirao klavir, dok je Petar još kao klinac rado sudjelovao u školskim predstavama.

„Jedna od neostvarenih želja mi je da vidim kako bih se snašao u ulozi glumca. To me oduvijek privlačilo“, priča.

A koji će biti njihov glavni adut za zavođenje na spojevima s djevojkama – priče s dalekih putovanja, umjetnost, gastro specijaliteti ili nešto sasvim drugo, pokazat će nova sezona 'Gospodina Savršenog', od 26. siječnja na Voyo i uskoro na RTL-u.