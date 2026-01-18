Horoskop za ponedjeljak: Ovnovi će pobjeći ranije s posla, dok ribe trebaju biti dosljedne

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan

LJUBAV: Vjerojatno ćete osjećati pravu plimu emocija ili kako ste senzibilniji više nego inače. Tražit ćete ljubav posvuda. POSAO: Većini se danas neće dati raditi, no ako to ipak morate, gledat ćete da čim prije zbrišete s posla. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne brinite ako malo oteknete. Proći će.

Bik

LJUBAV: Danas ćete biti više povezani s društvom i prijateljima nego s voljenom osobom. U vezi je trenutačno distanca. POSAO: Neki će se zateći u situaciji da budu protežirani ili će dobiti ponudu koja im očito pogoduje. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite realni.

Blizanci

LJUBAV: Male nesuglasice bit će potpuno zaboravljene u popodnevnim satima kad ćete se još više zbližiti. POSAO: Oni koji rade od kuće ili u malim firmama danas će se morati boriti svim srcem za svaku sitnicu. Bit će naporno. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje volite ići.

Rak

LJUBAV: Iako ćete vi naći načina da se prilagođavate, druga strana će i dalje inzistirati na svojim zahtjevima. Oboje trebate malo popustiti. POSAO: Vjerojatno ćete se naći suočeni sa sponzorskom ponudom o kojoj treba dati mišljenje i stav. ZDRAVLJE&SAVJET: Pokušajte se sabrati.

Lav

LJUBAV: Pametnim izborom riječi i jednakim postupanjem vi ćete nadvladati pomalo neugodne okolnosti i držati kormilo u svojim rukama. POSAO: Ni za što na svijetu vi ne biste odustali od starih ciljeva koje ste si postavili još u djetinjstvu. Nemojte ih zaboraviti. ZDRAVLJE&SAVJET: Uspjet ćete.

Djevica

LJUBAV: Uspjet ćete brige gurnuti na stranu i posvetiti se svemu dobrom što postoji između vas i osobe do koje vam je stalo. POSAO: Ne morate se u svemu složiti s nadređenima, ali ne morate to ni otvoreno pokazati. Budite diplomat. ZDRAVLJE&SAVJET: Joga i tehnike relaksacije su tu.

Vaga

LJUBAV: U popodnevnim satima moglo bi doći do malog emotivnog uznemirenja, pa računajte s tim. Proći će. POSAO: U malim stvarima na poslu danas biste mogli briljirati. To ne znači da su vaše ambicije manje. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne namećite svoje mišljenje.

Škorpion

LJUBAV: Provrtjet ćete u glavi neke stare brige. Važno je da se ne unesete u njih. Prošlost je prošlost i tu se ne može ništa. POSAO: Teško ćete se usredotočiti na posao jer ćete biti skloni sve uzimati k srcu. Treba razdvojiti posao i emocije. ZDRAVLJE&SAVJET: Potražite humoristične sadržaje.

Strijelac

LJUBAV: Oni koji vas uzimaju za ozbiljno prihvatit će vašu sadašnju potrebu za mirom. Oni koji stalno tupe svoje, bunit će se. POSAO: Za bolju suradnju s nadređenima poslužit ćete se svojim stručnim znanjem i zavidnom elokvencijom. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite vjerni sebi.

Jarac

LJUBAV: Mirnim pristupom i ljubaznošću vi ćete nadvladati unutrašnji osjećaj neravnoteže i održati svoje privatne odnose dobrim. POSAO: Vježbat ćete opuštanje, odnosno kao se odmaknuti i opustiti od posla i onog što vas muči. ZDRAVLJE&SAVJET: Navečer se naspavajte.

Vodenjak

LJUBAV: Osoba s kojom radite pokazat će vam svoje emotivno lice. Bit će ranjiva, ali željet će vam se približiti. POSAO: Danas trebate biti maksimalno taktični i više slušati što vam sugeriraju ljudi oko vas s kojim radite. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjetljivost probavnog sustava.

Ribe

LJUBAV: Mnogi će situaciju vidjeti gorom nego što ona ustvari jest. Stoga se treba fokusirati samo na ono što je dobro u vašoj vezi. POSAO: Sve ćete se bolje povezivati s okolinom, pa su izgledni dobri rezultati i dogovori. Budite dosljedni. ZDRAVLJE&SAVJET: Bavite se sportom da ojačate.

