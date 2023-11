Slatki su i odani: Ove pasmine pasa na listi su najposlušnijih na svijetu

Svatko tko je ikada imao psa zna koliko ovi ljubimci mogu donijeti radosti, zaigranosti i ljubavi. Tvoj te četveronožni prijatelj možda budi svako jutro u isto vrijeme ili nestrpljivo čeka iza vrata, a to je posebna vrsta privrženosti. Naravno, da bi pas bio prijateljski nastrojen i OK s ljudima nužna je dresura, odnosno adekvatan odgoj. To nekada nije lako, posebice onima koji psa nabavljaju po prvi put. Tada ljudi tragaju za pasminama pasa koji su prirodno 'predodređeni' dobrom ponašanju. Dakako, svaki pas ima osobnost pa je sasvim normalno da je katkada vrckast ili neposlušan. Istini za volju, baš su nam onda najslađi, dok neopterećeno trčkaraju ili se igraju.

Ipak, za one koji nisu sigurni kojeg psa nabaviti, izdvajamo pasmine koje se već godinama svrstavaju među najpoželjnije jer su poslušni. Naravno da je takvih puno više od deset.