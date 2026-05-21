Ovaj hrvatski otok krije tajnu vitalnosti staru više od 140 godina

Smješten u sjevernom dijelu Jadrana, u Kvarnerskom zaljevu, Lošinj je jedan od najposebnijih hrvatskih otoka- ne samo zbog svoje prirode, već i zbog osjećaja koji pruža čim na njega zakoračite. Ovdje je krajolik prekrasan, priroda na dohvat ruke, a ritam sporiji, mirniji, gotovo meditativan. Upravo zbog toga Lošinj, otok na kojem turizam traje više od 140 godina, s pravom nosi epitet - otok vitalnosti. Za to je zaslužna njegova mikroklima, bogata morskim aerosolima i eteričnim uljima više od tisuću biljnih vrsta. Boravak na Lošinju, složiti će se svi koji ga posjećuju, ima gotovo terapeutski učinak o kojem se priča još od 19. stoljeća kad su ga brojni posjetitelji prozvali klimatskim lječilištem. Danas je Lošinj savršena destinacija za sve koji žele pobjeći od svakodnevice i ponovno pronaći balans posebno tijekom proljeća - bez ljetnih gužvi, uz ugodne temperature i prirodu koja je u punoj snazi.

Nikola Zoko

Mali ili Veli Lošinj – pitanje koje zbunjuje sve

Jedna od prvih zanimljivosti s kojom se susreću posjetitelji jest dilema: koji je zapravo veći – Mali Lošinj ili Veli Lošinj? Iako imena sugeriraju suprotno, Mali Lošinj je veći i predstavlja administrativno, turističko i prometno središte otoka. Njegova velika luka, živahna riva i bogata pomorska povijest daju mu urbani karakter, ali bez gubitka mediteranskog šarma. S druge strane, Veli Lošinj je manji, ali iznimno slikovit. Njegove kuće u pastelnim bojama, uske kamene ulice i sporiji tempo života stvaraju atmosferu koja podsjeća na neka prošla vremena. Upravo ta razlika između “malog” i “velikog” čini Lošinj posebnim – omogućuje vam da u jednom danu doživite dva potpuno različita mjesta, dvoje potpuno različite priče.

Proljeće na Lošinju: doživljaj koji ne smijete propustiti

Proljeće na Lošinju je tiho, gotovo nenametljivo, ali upravo zato očaravajuće. Borove šume ispunjavaju zrak svježinom, a more poprima kristalne nijanse koje se mijenjaju ovisno o svjetlu. Temperature su idealne za boravak na otvorenom, bez ljetnih vrućina, što ovo razdoblje čini savršenim za istraživanje. Otok nudi više od 250 kilometara šetnica i biciklističkih staza koje vode kroz netaknutu prirodu, uz more, preko brežuljaka i kroz guste šume. Jedna od najljepših ruta je šetnja između Malog i Velog Lošinja-lagana, ali iznimno slikovita staza koja prati obalu i otkriva skrivene uvale. Na toj ruti nalazi se i Rovenska, mali ribarski predio koji izgleda kao razglednica.

18. Fešta Lošinjske kuhinje: vitalnost na tanjuru

Proljeće na Lošinju donosi i jedan od najvažnijih gastro događaja na otoku - Feštu lošinjske kuhinje. Ove godine održana je prvog vikenda svibnja po 18. put najavljujući gastro temu otoka - godinu vitalnosti, koja savršeno odražava identitet otoka. Kao svake godine, tako i sada, tijekom svibnja Lošinjski če restorani ponuditi posebno kreirane menije inspirirane lokalnim sastojcima – svježom ribom, maslinovim uljem, sezonskim povrćem i aromatičnim biljem. Jela su jednostavna, ali bogata okusima, stvarajući savršen spoj uživanja i zdravog načina života. Restoran Veli žal, s pogledom na morsku pučinu i divnu plažu tako nudi posebno kreirani Vitality menu na kojem dominira lokalna riba, povrće i začini otoka. Jedno od mjesta koje savršeno utjelovljuje filozofiju lošinjske kuhinje je restoran Pinija u Lječilištu Lošinj, na mjestu na kojem je počeo turizam na ovom otoku. I danas je to posebno mjesto za rehabilitaciju, ali i mjesto na kojem se može uživati u à la carte ručku ili večeri vitalnosti. Sve kreativne tanjure u restoranu Pinija potpisuje Chef Ivan Kapitanić pokazujući suvremenu interpretaciju tradicionalnih jela, naglašavajući lokalne i sezonske namirnice. Želite li ponijeti okus Lošinj i kući- zavirite u Miomirisni vrt gospođe Sandre, na ulazu u Mali Lošinj. Tu raste gotovo 250 samoniklog bilja,u sinergiji žive životinje, a Sandra na ovom mjestu održava brojne radionice nudeći turistima najljepše suvenire s otoka- brojne mješavine začina (koje ste kušali i na tanjurima posluženim diljem otoka), pripravke od meda, marmelade...

Znate li tko je prvi plaćao kunama u Hrvatskoj?

Boraveći na Lošinju sada, naravno sve ćete platiti eurima, no i čuti priču o tome kako se kunama na ovom otoku plaćalo davno prije nego li je kuna postala naša službena valuta. Za ovaj doživljaj krenite prema Osoru - prekrasnom pitoresknom gradiću u kojem danas živi svega 25 stanovnika, ali koji svake godine posjete na tisuće turista boraveći u apartmanima, u kampu ili samo istražujući njegovu povijest. Kako biste ga upoznali najbolje je otići u arheološki muzej, staviti na oči VR naočale i čuti cijelu priču ovog grada. Tu ćete upoznati i kunu, koja će otkriti kako su nekad davno stanovnici Osora Venecijancima plaćali kuninim kožicama. Za sreću, potražite njezin kip skriven na gradskim ulicama i podragajte joj rep kako biste uvijek imali dovoljno kina, odnosno eura.

Kultura, umjetnost i jedinstveni doživljaji

Eurima ćete platiti ulaznicu za jedinstveni, in situ Muzej Apoksiomena koji se nalazi u srcu Malog Lošinja. Smješten je u posebno obnovljenoj povijesnoj zgradi palače Kvarner na samoj rivi, a u muzej se ulazi jednim pokretnim stubama na otoku, ostavštini nekadašnje male robne kuće otoka. U modernom muzejskom postavu čuti ćete priču o pronalasku, restauraciji i značenju antičkog brončanog kipa athlete pronađenog u lošinjskom podmorju. Obilazak muzeja traje gotovo dva sata, a postav nudi drugačije muzejsko iskustvo- minimalističko, tiho i gotovo meditativno.

Savršen završetak dana: zalazak na Providenci

I kad ste mislili da se na Lošinju vidjeli sve, provodeći prekrasan vikend ili doo godišnjeg odmora, raspitajte se gdje je put prema Providenci. Ovaj tematski vidikovac poznat je po jednom od najljepših zalazaka sunca na Jadranu u čijim se ljepotama dive turisti cijelog svijeta. Ovaj vidikovac je kaskadno oblikovan suhozidima i drvenim stazama koje vode do nekoliko terasa na kojima su stolovi s klupama. Svaki stol nosi naziv broda pričajući svoju priču o pomorstvu ovog kraja. Na providencu uvijek trebate doći uz najavu, prilikom prijave birajte gdje ćete sjediti, ali i hoćete li uz zalazak sunca popiti čašu vina, kušati lokalne proizvode u piknik košari ili samo sjesti, uživati i gledati kako nestaje još jedan savršeni dan kojeg ste proveli na Lošinju.