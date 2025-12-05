Što posjetiti na Adventu u Zagrebu: Najbolja mjesta za šetnju, fotke i uživanje

Ove godine naglasak je na toploj atmosferi, elegantnoj rasvjeti i mjestima koja spajaju tradiciju, dobre okuse i prepoznatljiv zagrebački šarm. Ako tražite inspiraciju za šetnju, fotkanje ili opušteno uživanje uz tople napitke, donosimo pregled najljepših lokacija koje vrijedi posjetiti ovog adventa

Vrijeme adventa tradicionalno je razdoblje kada gradovi oblače svoje najsvečanije ruho, pozivajući nas na šetnje ispunjene svjetlucavim lampicama, mirisima cimeta i kuhanog vina te toplinom zajedništva. U tom duhu, Zagreb se i ove godine, od 29. studenog do 7. siječnja, pretvara u pravu zimsku bajku. Višestruko nagrađivan kao jedan od najljepših božićnih sajmova u Europi, Advent u Zagrebu nudi nezaboravno iskustvo koje spaja tradiciju, umjetnost i moderni blagdanski duh na ulicama koje postaju pozornica za najljepše uspomene.

Srce grada u blagdanskom ritmu

Središte Zagreba pulsira energijom koja se osjeća na svakom koraku. Polazišna točka svake adventske avanture je Trg bana Josipa Jelačića, gdje uz veličanstvenu božićnu jelku i tradicionalno paljenje adventskih svijeća, program Baš Naš Advent nudi radionice, nastupe i kućice lokalnih obrtnika.

Samo nekoliko koraka dalje, park Zrinjevac ostaje najromantičnija adventska adresa. Stare platane okićene tisućama lampica, glazbeni paviljon iz kojeg dopiru zvuci klasične glazbe i božićnih pjesama te drvene kućice s tradicionalnim delicijama stvaraju ugođaj prave zimske bajke.

Ovdje se najbolje osjeti zašto se priča o zagrebačkom Adventu rodila upravo na ovom mjestu. Za ljubitelje aktivnog odmora, Ledeni park na Trgu kralja Tomislava ponovno otvara svoje veliko klizalište, nastavljajući zimsku tradiciju dugu gotovo 150 godina.

Gornji grad: Romantika s najljepšim pogledom

Za mirniji i intimniji doživljaj, Gornji grad je nezaobilazna postaja. Njegove povijesne ulice i trgovi nude bijeg od vreve Donjega grada. Na Strossmayerovom šetalištu, gdje nad gradom bdije skulptura A. G. Matoša, Caffe de Matoš stvara romantičnu atmosferu u crveno-zlatnim tonovima uz svakodnevne nastupe mladih bendova. U blizini, Mjesečev vrt osvaja posjetitelje instalacijom "zvjezdanih krošnji" i pogledom na svjetla grada, dok je Zimski nokturno u Parku Grič savršen kutak za dvoje, s lukom lampica i umirujućim Chopinovim nokturnima u pozadini.

Umjetnost i svjetlost na svakom koraku

Ovogodišnji Advent posebno se ističe maštovitim umjetničkim instalacijama koje gradske prolaze i trgove pretvaraju u čarobne galerije na otvorenom. U prolazu Oktogon čeka vas svjetlosno-zvučna instalacija "Prvi snijeg" umjetnika Saše Šekoranje, posvećena Gabi Novak. Tunel Grič postaje glazbena kutija s instalacijom "Na sva zvona", gdje osam brončanih zvona izvodi melodiju "Zvončića", stvarajući jedinstven doživljaj. Ne propustite ni Masarykovu ulicu, koja se pretvara u neobičnu svjetleću šumu "Layers of Christmas" s velikim borovima od prozračne tkanine.

Gurmanski kutak za "fuliranje"

Advent ne bi bio potpun bez bogate gastronomske ponude, a epicentar najboljih okusa ponovno je Fuliranje. Na Strossmayerovom trgu, pod temom "Priroda i društvo", očekuje vas povratak u školske dane kroz originalne instalacije i sjajna ponuda hrane i pića. Za profinjeniji doživljaj, posjetite "Fooling Around" na terasi hotela Esplanade, koja se pretvara u blagdanski "Orient Express". Devet "vagona" nudi specijalitete renomiranih chefova i miksologa, uz probranu glazbenu kulisu.

Zagrebački Advent nije samo jedan sajam, već doživljaj prožet kroz cijeli grad. Od živahnih trgova do skrivenih romantičnih kutaka, svaka lokacija priča svoju priču.