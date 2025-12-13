Otkrijte 3 skrivena dragulja Slovenije za opuštanje i savršen vikend odmor

Predstavljamo vam tri odredišta koja obećavaju nezaboravan bijeg od svakodnevice i istinsku obnovu tijela i duha, svako sa svojim jedinstvenim šarmom

Slovenija, zemlja bujnih zelenih krajolika i ljekovitih termalnih izvora, odavno je prepoznata kao utočište za sve koji traže mir i revitalizaciju. Ipak, izvan utabanih staza kriju se posebna mjesta koja nude jedinstvene programe i skrivene kutke za potpuno opuštanje. Predstavljamo vam tri takva odredišta koja obećavaju nezaboravan bijeg od svakodnevice i istinsku obnovu tijela i duha, svako sa svojim jedinstvenim šarmom.

Terme Dobrna: Povijesni šarm najstarijeg slovenskog lječilišta

S tradicijom dugom preko 620 godina, Terme Dobrna ponosno nose titulu najstarijeg aktivnog termalnog lječilišta u Sloveniji. Prvi pisani zapisi o ljekovitoj vodi sežu u 1403. godinu, no arheološki nalazi svjedoče da su u njenim blagodatima uživali još Kelti i Rimljani. Smještene u idiličnoj dolini okruženoj šumama, pružaju mirnu atmosferu bez magle i hladnih vjetrova, idealnu za bijeg od stresa. Ono što ih čini posebnima su tri prirodna ljekovita čimbenika: termalna voda, ljekovito blato (fango) i treset.

Terme Dobrna

Alkalna termalna voda, s temperaturom od 35 do 36,5 °C, bogata je kalcijem, magnezijem i hidrogenkarbonatom te je poznata po blagotvornom djelovanju kod ginekoloških, uroloških i reumatskih bolesti. Uz moderne bazene i terapije gosti mogu doživjeti dašak povijesti jer se ovdje nalaze autentične mramorne kupelji iz 1874. godine, smješte u najstarijoj zgradi kompleksa, Lječilišnom domu, gdje se nalazi i sam izvor. O povijesnom značaju ovog mjesta svjedoči i podatak da je ovdje boravio Luj Bonaparte, brat cara Napoleona. Okružuje ih predivan lječilišni park, savršen za šetnje i upijanje energije prirode.

Terme Dobrna

Dolenjske Toplice: Spoj umjetnosti i wellnessa u srcu prirode

U slikovitom krajoliku Dolenjske regije, okružene valovitim brežuljcima i rijekom Krkom, smjestile su se Dolenjske Toplice, jedno od najstarijih lječilišta u Europi, čiji su ljekoviti izvori bili poznati još u rimsko doba. Njihovo srce čini termalna voda koja izvire s gotovo tisuću metara dubine, a čija je temperatura gotovo identična temperaturi ljudskog tijela, što je čini iznimno ugodnom i ljekovitom.

Terme Krka

Ono što izdvaja Dolenjske Toplice je jedinstven spoj wellnessa i umjetnosti. Hotel Balnea Superior, najmoderniji hotel u sklopu terma, pionir je koncepta "umjetničkog spa", a njegovi prostori ukrašeni su brojnim djelima slovenskih umjetnika. Vrhunski wellness centar Balnea nudi unutarnje i vanjske bazene, svijet sauna, zvučne i osvježavajuće kupke te različite masaže.

Terme Krka

Terme Krka

Okolica nudi brojne mogućnosti za aktivan odmor, od nordijskog hodanja i vožnje biciklom do "šumske kupke" – terapije koja pomaže u postizanju unutarnjeg mira i ravnoteže.

Terme Krka

Hotel Atlantida: Luksuzni bijeg uz magnezijem najbogatiju vodu na svijetu

Rogaška Slatina svjetski je poznata po jedinstvenoj prirodnoj mineralnoj vodi Donat Mg, koja se može pohvaliti najvećim udjelom magnezija na svijetu. Prema staroj legendi, izvor je nastao kada je krilati konj Pegaz udario kopitom o tlo kako bi oslobodio ljekovitu vodu. U srcu ovog lječilišnog grada smjestio se Atlantida Boutique Hotel, luksuzni hotel s pet zvjezdica koji nudi ekskluzivan doživljaj zdravlja i opuštanja.

hotel atlantida

Nazvan po mitskom otoku, hotel predstavlja moderni "otok" novih iskustava, vrhunske gastronomije i wellnessa. Visok udio magnezija u vodi Donat Mg dokazano pomaže u smanjenju umora, podržava rad mišićnog i živčanog sustava te povoljno djeluje na probavu. Wellness & Spa centar hotela nudi grijani unutarnji bazen, finsku i tursku saunu te jedinstvenu slanu sobu, čiji aerosol blagotvorno djeluje na kožu i dišni sustav.

Hotel Atlantida

Posebnost su personalizirani wellness programi PEGAZ-Mg, temeljeni na ljekovitoj vodi i prilagođeni individualnim potrebama svakog gosta uz stručno vodstvo.

hotel atlantida

Bilo da tražite povijesni mir, umjetničku inspiraciju ili moderni luksuz, ova tri slovenska dragulja nude savršenu priliku za bijeg od užurbane svakodnevice i pronalazak puta do boljeg zdravlja i unutarnje ravnoteže.