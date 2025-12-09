Dvorac Otočec: Bajkovita oaza povijesti i gastronomije na samo pola sata od Zagreba

Grad Otočec nije samo hotel i restoran; to je cjelovito iskustvo utkano u zelenilo i rijeku Krku. Bilo da uživate u degustacijskom meniju, kavani koja odiše poviješću, šetate veličanstvenim parkom

Na rijeci Krki, okružen gustim šumama i mekim zelenim brežuljcima Dolenjske, smjestio se prizor kao iz bajke –ili Grad Otočec (kako ga zovu u Sloveniji). Ovaj jedinstveni vodeni dvorac, jedini takav u Sloveniji, stoji na slikovitom otočiću i predstavlja spoj bogate povijesti, beskompromisnog luksuza i gastronomske izvrsnosti koja privlači gurmane iz cijelog svijeta. A ono što ga čini posebno privlačnim jest činjenica da je ova oaza mira i hedonizma udaljena tek oko

Od ruševina do simbola luksuza

Priča o dvorcu seže duboko u prošlost, s prvim pisanim spomenom koji datira još iz 1252. godine. Kroz stoljeća je mijenjao vlasnike i arhitektonski stil, a zanimljivo je da prvotno nije bio na otoku. Jedan od kasnijih vlasnika dao je iskopati kanal oko njega, pretvorivši ga u utvrdu okruženu vodom. Sudbina mu nije uvijek bila naklonjena; tijekom Drugog svjetskog rata dvorac je zapaljen, ali ga sreća opet dotaknula. Desetljeće kasnije je obnovljen, a na kraju pedesetih godina otvoren je prvi restoran.

Danas je dvorac, obnovljen u punom gotičkom i renesansnom sjaju, pretvoren u luksuzni hotel s pet zvjezdica i restoranom. Tijekom proteklih desetljeća njegova jedinstvenost privukla je i brojne poznate ličnosti, uključujući Tita, princa Alberta II. od Monaka, ali i dva Jamesa Bonda, velike britanske glumce Rogera Moorea i Piercea Brosnana.

Gastronomija s potpisom Dolenjske

Unutar srednjovjekovnih zidina krije se kulinarsko srce dvorca – restoran Grad Otočec, član cijenjenog gastronomskog udruženja Chaîne des Rôtisseurs. Njihova filozofija temelji se jednostavnosti, poštovanju namirnica i lokalnom jer sve dolaze iz dvorskog vrta. Temelj njihove kuhinje su svježe, lokalne i sezonske namirnice. Velik dio njih dolazi iz vlastitog organskog vrta koji se prostire na 2500 četvornih metara u neposrednoj blizini dvorca.

Pečat izvrsnosti: Michelinova priznanja

Kvalitetu restorana Grad Otočec prepoznao je i najprestižniji svjetski gastronomski vodič. Restoran je ponosni nositelj preporuke Michelinovog vodiča zbog svoje predanosti prirodnim, lokalnim i svježim namirnicama te fokusa na sezonsku ponudu iz vlastitog vrta.

No, priznanja tu ne staju. Sam hotel Dvorac Otočec nedavno je dobio prestižnu nagradu Michelin Key, novo priznanje koje se dodjeljuje iznimnim hotelima diljem svijeta. Time se svrstao među samo pet slovenskih hotela koji su zaslužili ovu čast. Michelinovi inspektori bili su impresionirani njegovim izvanrednim dizajnom, arhitekturom, kvalitetom usluge i jedinstvenim karakterom.

Dvorac Otočec nije samo hotel i restoran; to je cjelovito iskustvo utkano u zelenilo i rijeku Krku. Bilo da uživate u degustacijskom meniju, kavani koja odiše poviješću, šetate veličanstvenim parkom, gzalbenim večerima, igrate golf na obližnjem terenu ili se jednostavno prepuštate spokoju koji pruža rijeka Krka, boravak ovdje je putovanje kroz vrijeme i okuse. To je mjesto gdje se bajka susreće sa stvarnošću, a sve to na dohvat ruke od hrvatske metropole.

