Najbolja događanja u Zagrebu ovog kolovoza - od plesnjaka do kina na otvorenom

Od intimnih večeri uz vino i svijeće, preko filmskih klasika na otvorenom, do koncerata i festivala – kolovoz u glavnom gradu nudi pregršt razloga da ljeto provedeš upravo ovdje

Iako je kolovoz mjesec kada mnogi pobjegnu prema obali, Zagreb ovih dana vrvi događanjima koja će zadovoljiti i one najizbirljivije – od koncerata i plesnjaka na otvorenom, do romantičnih večeri uz vino, izložbi na gradskim ulicama i filmskih projekcija pod zvijezdama. Glavni grad se ovog ljeta pretvara u pravu kulturnu i zabavnu pozornicu, a evo što te sve čeka.

Ples i glazba na otvorenom

Ako voliš plesati, Plesnjak na Zrinjevcu idealno je mjesto za tebe. Svakog petka i subote do 30. kolovoza od 18 sati održavaju se plesne radionice, nakon čega slijede koncerti uživo sve do 23 sata. U slučaju kiše, program se seli na nedjelju.

Na Gornjem gradu, Le Grič donosi intimne subotnje večeri na Vrazovu šetalištu – domaća vina, svjetlost svijeća i zvukovi violine, gitare i ukulela stvaraju poseban ugođaj od 19 do 23 sata. Ulaz je slobodan.

Umjetnost u gradskim ulicama

Kolovoz je i mjesec kada se Zagreb pretvara u galeriju na otvorenom. Projekt Gaia… i Zagreb fotografa Damira Fabijanića koristi gradske skele kao izložbena platna, pretvarajući ih u mjesta umjetničkog doživljaja. Instalacije možeš razgledati na 13 lokacija u centru grada sve do 17. rujna.

Tu je i Okolo, festival umjetničkih instalacija i street art intervencija, koji od 20. do 30. kolovoza unosi boju i kreativnost u gradske ulice.

Filmske večeri pod zvijezdama

Ljubitelji filma mogu uživati u Kinu na otvorenom – 20. kolovoza na platou Gradec prikazuje se Proces (1962.) Orsona Wellesa. Taj isti dan možeš se pridružiti i pješačkoj turi najatraktivnijim lokacijama snimanja poznatih filmova, sa startom na Trgu bana Jelačića. Završnica 26. kolovoza donosi akcijski klasik Božji oklop (1986.) s Jackiejem Chanom, koji će se prikazivati na Dolcu, gdje je i snimljena legendarna scena jurnjave iz filma.

Koncerti i glazbeni festivali

Ljetna scena Amadeo od 17. kolovoza do 12. rujna u dvorištu Hrvatskog prirodoslovnog muzeja okuplja vrhunske domaće i inozemne glazbenike, a ovogodišnji program posvećen je Arsenu i Matiji Dediću.

Ljubitelje festivala čeka Ljeto na Velesajmu (29. kolovoza – 7. rujna) s više od 50 glazbenih nastupa, bogatom gastro ponudom i silent partyjima, dok Green River Festival na obali Save traje sve do 7. rujna uz radionice, koncerte i kreativne programe.

Gastro užici i opuštanje

Za ležernu atmosferu i finu hranu tu je Mali piknik u Rokovu perivoju, koji okuplja lokalne proizvođače i zaljubljenike u dobre zalogaje.

Rougemarin Park pak pruža savršen spoj gastronomije, glazbe i hlada visokih stabala – od bruncha i kave do koktela uz zalazak sunca, uz radionice, plesnjake i zanimljive sadržaje za najmlađe.

Kolovoz u Zagrebu dokaz je da ljeto u gradu može biti jednako uzbudljivo kao i ono na obali. Bilo da želiš otkriti nove okuse, zaplesati pod vedrim nebom, prepustiti se filmskim ili glazbenim doživljajima, ili jednostavno prošetati gradom koji diše umjetnošću – Zagreb nudi ponešto za svakoga.