LJETNI MAKEOVER DOMA

Nova Mango Home kolekcija je kao stvorena za opuštene ljetne dane kod kuće

30. travnja 2026.
Nova Mango Home kolekcija prepuna je prozračnih materijala, razigranih uzoraka i toplih boja koje stvaraju savršen ljetni ugođaj

S dolaskom toplijih dana, sve češće razmišljamo o malim promjenama koje mogu osvježiti naš prostor i učiniti ga ugodnijim za boravak. Ljeto traži više svjetla, prozračnosti i ležernosti, a upravo takav ugođaj lako se postiže uz pažljivo odabrane detalje koji ne zahtijevaju potpuno preuređenje doma.

Nova kolekcija brenda Mango Home savršeno prati taj sezonski osjećaj lakoće. U fokusu kolekcije su stylish detalji koji prostoru daju svjež izgled i novu energiju. Riječ je o komadima koji se bez napora uklapaju u postojeći interijer, ali ga istovremeno podižu i čine vizualno zanimljivijim.

Paleta boja inspirirana je ljetom i prirodom, pa se u kolekciji isprepliću smirujući i živahni tonovi. Plava, narančasta, žuta i duboke crvene nijanse stvaraju sklad koji djeluje opušteno, ali nikako monotono. Upravo ta ravnoteža između nježnih i izraženijih boja daje prostoru karakter, bez da ga vizualno opterećuje.

Poseban naglasak stavljen je i na materijale i teksture, koji u ovoj kolekciji igraju ključnu ulogu. Handmade keramičko posuđe, tekstil s naglašenim uzorcima i lagane tkanine poput lana i pamuka unose toplinu i autentičnost u svaki kutak doma. Uzorci variraju od prugica i geometrijskih linija do suptilnih biljnih motiva, što cijeloj kolekciji daje razigran, ali skladan izgled.

U ponudi se nalaze dekorativni i funkcionalni komadi poput vaza, posuđa, stolnjaka, posteljine i okvira za fotografije. Upravo takvi detalji omogućuju brzo i jednostavno sezonsko osvježenje interijera, bez velikih ulaganja ili kompliciranih promjena.

Ako tražiš način da svom domu podariš laganiji, svježiji i ljetni ugođaj, ova kolekcija donosi niz ideja koje se lako prilagođavaju različitim stilovima i raspoloženjima. Neke od naših favorita izdvajamo u nastavku. 

Mango, podmetači za čaše - 39,99 €

Mango, zdjela - 49,99 €

Mango, košara - 22,99 €

Mango, navlaka za jastuk - 22,99 €

Mango, zdjela - 39,99 €

Mango, vaza - 49,99 €

Mango, podmetač - 12,99 €

Mango, stolnjak - 49,99 €

Mango, tegla - 45,99 €

Mango, kuhinjske krpe - 15,99 €

Mango, zdjela - 12,99 €

Mango, vaza - 25,99 €

Mango, pokrivač - 119,99 €

Mango, slika - 79,99 €

