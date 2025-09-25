Nova lokacija, svježa energija: Hush Hush pop up osvaja Zagreb!

Posjetitelji će imati priliku istražiti pažljivo odabrane izlagače koji donose unikatnu modu, ručno rađeni nakit, umjetničke radove, dizajnerske predmete, dekoracije i još mnogo toga

U subotu, 27. rujna, od 10 do 18 sati, dvorište Tehničkog muzeja Nikola Tesla u Zagrebu pretvara se u središte domaće kreativne scene – održava se novo izdanje Hush Hush pop upa, jedinstvenog modno-umjetničkog događanja koje okuplja čak 40 domaćih i regionalnih dizajnera, umjetnika i kreativaca.

Ovo je ujedno i prvo izdanje na novoj lokaciji, na otvorenom prostoru muzeja u Savskoj ulici, što događaju daje dodatnu dimenziju povezanosti sa urbanim duhom Zagreba.

Organizatore posebno veseli što se ove godine na Hush Hush po prvi put pridružuju i neka nova imena s izvrsnim proizvodima, ali i autori koji se nakon dulje pauze vraćaju na scenu. Veliki interes izlagača iz regije potvrđuje da Hush Hush postaje sve važnije mjesto susreta kreativaca s ovih prostora.

Posjetitelji će imati priliku istražiti pažljivo odabrane izlagače koji donose unikatnu modu, ručno rađeni nakit, umjetničke radove, dizajnerske predmete, dekoracije i još mnogo toga – idealno za one koji traže nešto posebno, drugačije i osobno.

Za najmlađe posjetitelje pripremljen je i kreativni program: Lea Vavra, produkt dizajnerica i nasljednica poznatog zagrebačkog obrta Igračke Vavra, predstavit će svoj rad i voditi radionicu izrade plišanih igračaka. Djeca će moći osmisliti, dizajnirati i izraditi vlastitu igračku – i ponijeti je kući kao uspomenu.

Uz izložbeno-prodajni dio i radionice, HUSH HUSH pop up nudi i odabranu ugostiteljsku ponudu, stvarajući savršeno mjesto za druženje i inspiraciju na svježem zraku. Ako nas posluži lijepo vrijeme – a nadamo se da hoće – očekuje nas još jedno nezaboravno izdanje – potvrđuju organizatorice Petra Lasić i Zdravka Radić.

Pozivamo sve zaljubljenike u modu, dizajn i umjetnost da nam se pridruže na prvom jesenskom izdanju marketa u subotu 27. rujna od 10 do 18h u dvorištu Tehničkog muzeja. Ulaz je slobodan.