Nisu sve biljke dobar izbor za vrt ili balkon: Evo koje biste trebali izbjegavati

Neke biljke mogu biti opasne za kućne ljubimce, druge privlače komarce i insekte, a postoje i vrste koje se šire toliko agresivno da ih je kasnije teško kontrolirati. Prije nego što krenete u novu sadnju, dobro je znati koje biljke ipak zahtijevaju malo više opreza

Proljeće i ljeto idealno su vrijeme za uređivanje balkona i vrtova i pretvaranje vanjskog prostora u malu zelenu oazu za opuštanje. No, u želji da sve izgleda što ljepše i bujnije, lako je zaboraviti da nisu baš sve biljke dobar izbor. Neke mogu biti opasne za kućne ljubimce, druge privlače neželjene insekte, a postoje i one koje se toliko agresivno šire da vam s vremenom mogu zadati više problema nego uživanja. Zato je prije sljedećeg odlaska u vrtni centar dobro znati koje biljke ipak zahtijevaju malo više opreza.

Opasnost u teglici: Biljke otrovne za kućne ljubimce

Mnogi vlasnici pasa i mačaka nisu ni svjesni da se među omiljenim vrtnim i balkonskim biljkama kriju vrste koje mogu biti vrlo opasne za njihove ljubimce. Budući da psi i mačke često iz znatiželje grickaju lišće ili cvijeće, čak i mala količina pojedinih biljaka može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme.

Posebno su opasni ljiljani, koji su izrazito otrovni za mačke. Dovoljan je samo mali dio biljke ili čak voda iz vaze da izazove teško zatajenje bubrega. Oleander, poznat po prekrasnim cvjetovima i mediteranskom šarmu, također spada među najotrovnije vrtne biljke jer svi njegovi dijelovi sadrže tvari koje mogu uzrokovati ozbiljne probleme sa srcem.

Pexels

Oprez je potreban i s popularnim proljetnicama poput tulipana i narcisa, posebno njihovim lukovicama koje sadrže najveću koncentraciju toksina. Simptomi trovanja najčešće uključuju povraćanje, proljev i malaksalost. Na popisu biljaka koje mogu biti opasne za kućne ljubimce nalaze se i bršljan, ciklama, ricinus, sago palma i kalanhoja.

Ako posumnjate da je vaš ljubimac pojeo otrovnu biljku, važno je što prije kontaktirati veterinara jer brza reakcija može biti presudna.

Pexels

Ne privlače samo pčele: Biljke koje vole komarci i drugi nametnici

Dok neke biljke mogu pomoći u tjeranju komaraca, druge im zapravo stvaraju savršene uvjete za život. Ako želite mirnije ljetne večeri bez zujanja i uboda, vrijedi pripaziti što sadite na balkon, terasu ili u vrt.

Komarci vole vlažna i sjenovita mjesta pa biljke koje stvaraju gustu sjenu ili zadržavaju vodu mogu postati idealno mjesto za njihovo razmnožavanje. Bambus, primjerice, stvara guste sklopove, dok se na velikim listovima biljaka poput slonovog uha često zadržava voda. Problem mogu biti i vodeni zumbuli u vrtnim jezercima jer potiču stvaranje stajaće vode.

Osim komaraca, određene biljke privlače i ose, posebno one slatkog mirisa poput slatkog komorača, ali i prezrelo voće na voćkama. Ruže su često meta lisnih uši, dok smrdibube obožavaju suncokrete. Pametnim odabirom biljaka možete značajno smanjiti broj neželjenih gostiju i učiniti svoj vanjski prostor ugodnijim za boravak.

Pexels

Agresivni osvajači vrta: Oprez s invazivnim vrstama

Neke biljke na prvi pogled djeluju kao savršen izbor za vrt, ali s vremenom mogu postati prava noćna mora za održavanje. Invazivne vrste šire se vrlo brzo, potiskuju druge biljke i mogu ozbiljno narušiti ravnotežu u vrtu i okolnom ekosustavu.

Bambus je često prvi izbor za prirodnu ogradu ili zaklon od pogleda, no njegovi podzemni izdanci šire se nekontrolirano i mogu oštetiti staze, ograde pa čak i beton. Slično se ponaša i pajasen, drvo poznato po brzom rastu i agresivnom korijenskom sustavu.

Pexels

Japanska žutika možda izgleda dekorativno, ali u nekim je zemljama čak i zabranjena jer pogoduje širenju krpelja te potiskuje domaće biljne vrste. Engleski bršljan također može stvarati probleme jer s vremenom oštećuje fasade i guši stabla po kojima raste. Prije sadnje bilo koje manje poznate vrste dobro je provjeriti koliko se brzo širi i može li postati problem u vrtu.

Uređenje balkona i vrta trebalo bi vam donositi opuštanje i zadovoljstvo, a ne dodatne brige. Kada pri odabiru biljaka uzmete u obzir sigurnost ljubimaca, moguće nametnike i način širenja biljaka, puno ćete lakše stvoriti zelenu oazu u kojoj ćete zaista moći uživati tijekom cijelog proljeća i ljeta.