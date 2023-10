Spavaš li dovoljno? Premalo sna povećava rizik od demencije

Poznato je da bismo noću trebali spavati sedam do osam sati, lijegati u otprilike isto vrijeme i netom prije spavanja izbjegavati ekrane. No zbog brojnih obaveza, loših navika ili, primjerice, smjenskog rada, puno ljudi zanemaruje kvalitetu sna. Nažalost svi katkada na posao dođemo nenaspavani i slabije koncentracije. Dugotrajno zanemarivanje sna smanjuje našu produktivnost, a može dovesti i do ozbiljnih problema sa zdravljem.

Pa ako ti to nije dovoljan motiv da večeras (ali i svaki drugi dan) ideš ranije na spavanje, na to bi te mogla ponukati znanost. Znanstvenici su, naime, ustanovili da oni koji ne spavaju dovoljno (manje od pet sati) imaju povećani rizik od razvoja demencije. U prvom su istraživanju harvardski istraživači proučavali 2800 ljudi u dobi od 65 godina. Zanimalo ih je kakve su njihove navike spavanja i ima li to veze s većim šansama za razvoj demencije. Zaključak je bio jasan: spavanje manje od pet sati povećava rizik!

Foto: Unsplash

Do sličnih je rezultata došlo još jedno istraživanje koje je provedeno među čak osam tisuća sudionika iz više europskih zemalja. Ustanovili su da osobe koje u pedesetima, šezdesetima i/ili sedamdesetima spavaju manje od šest sati imaju 30 posto veći rizik za razvoj demencije, a ona se najčešće dijagnosticira upravo u starijoj životnoj dobi.

Nemoj misliti da su mlađi zaštićeni jer istraživanja sugeriraju da ono koliko spavaš u mlađoj (odrasloj) dobi može utjecati na tvoje kasnije zdravlje. Dakle, premalo sati sna ni za koga nije dobro jer bi ti se moglo vratiti kao bumerang.

Foto: Profimedia.hr

Nije sasvim jasno zašto nekvalitetan san može biti 'okidač' demencije, no jedno od objašnjenja leži u proteinima. Tijekom dana svi stvaramo nešto beta amiloidnog proteina koji se kvalitetnom noćnim snom – reći ćemo slikovito – ispiruju. Ne spavaš li dovoljno, mozak ih neće imati kada otpustiti, a upravo njihovo nakupljanje može izazvati demenciju. Uz to, san općenito utječe na kvalitetu života. Bez dovoljno sna čovjek baš nema volje ni snage za održavanje vitalnosti, zdravog načina života i moždanih vijuga.

Stoga si osiguraj kvalitetan noćni san i nemoj ga žrtvovati nauštrb obaveza. Tijelo će ti biti zahvalno.