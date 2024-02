Upoznaj kuoku - najslađu, najsretniju životinju na svijetu i zvijezdu društvenih mreža

Možda si već negdje vidjela ovu beskrajno simpatičnu njušku – kuoka izgleda neodoljivo umiljato i kao da se stalno smiješi. Već je niz godina ova životinjica veličine mačke hit među turistima u Australiji – svi se žele fotografirati s ovim preslatkim tobolčarem. Kuoka (quokka) je trenutačno zvijezda društvenih mreža, no postoji i druga strana medalje: ove su životinjice nažalost ugrožene. Saznaj sve o ovim mini klokanima u koje smo se i mi zaljubile na prvi pogled.

Kad su nizozemski pomorci otkrili kuoke, najprije su vjerovali kako je riječ o divljim mačkama, a zatim i da su kuoke divovski štakori. No, kuoke su zapravo tobolčari, točnije minijaturni klokani. Kuoka, ili drugim nazivom kratkorepi valabi, sisavac je koji pripada porodici Macropodidae, a jedini je član roda Setonix. Ovaj biljojed australijski je endem, a nastanjuje otok Rottnest i nekoliko manjih otoka oko obale Zapadne Australije.

Kuoke su noćne životinje koje narastu do 54 cm i imaju između 2,5 i 5 kg. Njihovo je krzno sivo-smeđe, djelomično i riđe, a rep je neugledan. Zdepaste su građe i imaju snažne stražnje noge, baš kao i njihovi veći rođaci. Zahvaljujući tome vješti su skakači, bez problema skaču i do metar i pol u visinu. Prednje šape koriste uglavnom za hranjenje, a na njihovom se jelovniku nalaze bobice, lišće i trava. Glavni su im neprijatelji psi, divlje svinje, mačke i lisice od kojih se brane oštrim kandžama ako ne uspiju pobjeći na stablo i ondje pronaći zaklon. Vruće australske dane uglavnom provode sklonjeni među biljkama. Ženka tijekom života ima i do 17 mladunčadi. S tim u vezi, kuoke imaju i jednu okrutnu osobinu i može se reći da nisu najbolje majke životinjskog carstva: naime, ako se ženka osjeća ugroženo, izbacit će mladunče iz tobolca kako bi se spasila.

Zbog klimatskih promjena i sve više sušnih razdoblja na ovom kontinentu, kuoke nažalost sve češće ne prolaze dovoljno vode pa su ugrožena vrsta. Uzrok tome su i šumski požari kao i prekomjerna sječa stabala – kuoke tako imaju sve manje prirodnog staništa. Uz sve ovo, Europljani su ove krajeve donijeli lisicu i divlju svinju koje su postale glavni predatori na kuoke. Na kraju, za kuoke mogu biti opasni i turisti koji ovim životinjicama daju svakojaku ljudsku hranu, neprikladnu za njihov probavni sustav - kako bi ih namamili da im priđu bliže.

Kuoke su već neko vrijeme pravi viralni hit – svaki turist u zapadnoj Australiji želi imati selfie s ovom simpatičnom njuškom. Naime, kuoka zaista izgleda kao da se uvijek smiješi - a razlog tomu je njihov specifični zagriz zbog kojih su mu usta zakrivljeni prema gore. U kombinaciji s malenim, zaobljenim ušima, isturenom njuškicom i okruglim, tamnim očima kuoke doista liče na plišane igračke. Zato ne čudi da više od 5 tisuća turista godišnje posjeti otočić Rottnest. Svoje selfije s kuokom objavile su i mnoge slavne osobe poput Rogera Federera, Rafaela Nadala, Margot Robbie i Hugha Jackmana.

U međuvremenu, udruge za zaštitu životinja shvatile su kako ovaj golemi interes za kuoke može ozbiljno naškoditi njihovoj dobrobiti. Zato, ako pokušate na Instagramu pronaći objave s hashtagom #quokkaselfie, dobit ćete sljedeće upozorenje:

„Na Instagramu nije dopušteno zlostavljanje životinja, kao ni prodaja ugroženih životinjskih vrsta odnosno njihovih dijelova. Tražite znak # koji može biti povezan s objavama koje potiču štetno ponašanje prema životinjama ili okolišu.“

Također, australske su vlasti počele strogo kažnjavati hranjenje kuoka, a nije dopušteno ni dirati ih. Kazna za zlostavljanje ovih posebnih životinjica može iznositi i do 50 tisuća dolara, uz 5 godina zatvora. Srećom, kuoke su prirodno znatiželje, umiljate i prijateljski raspoložene pa ako se ikad nađete u Australiji, velike su šanse da ćete ipak uspjeti ovjekovječiti susret s njima.

