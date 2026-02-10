Buketi kao iz mašte: Ovo su najposebnije cvjećarnice u Zagrebu

Donosimo vodič kroz najljepše i najelegantnije cvjećarnice u Zagrebu u kojima ćete pronaći savršen buket za Dan zaljubljenih

Kako se približava Valentinovo, cvjećarnice imaju sve više posla i postaju epicentri romantike, a potraga za savršenim buketom pretvara se u slatku misiju. No, zagrebačka cvjetna scena nudi mnogo više od klasičnih aranžmana. Posljednjih godina grad je postao dom brojnim cvjetnim studijima i ateljeima koji cvijeću pristupaju kao umjetnosti, stvarajući kreacije koje pričaju priče i ostavljaju bez daha.

Ako ove godine želite darovati nešto više od buketa, nešto što odražava stil i osobnost, pripremili smo vodič kroz adrese koje su postale sinonim za vrhunski cvjetni dizajn u Zagrebu.

Pexels

Mjesta gdje se cvijeće pretvara u umjetnost

Zaboravite na standardnu ponudu i uronite u svijet gdje svaki aranžman ima potpis, a svaki cvijet svoje mjesto u pomno osmišljenoj kompoziciji. Ove cvjećarnice nisu samo prodajna mjesta, već prostori kreativnosti u kojima nastaju prava mala remek-djela.

Saša Šekoranja: Skulpture od cvijeća

Kada se spomene cvjetni dizajn u Hrvatskoj, prvo ime koje mnogima pada na pamet je Saša Šekoranja. Njegov studio u Dežmanovom prolazu više je umjetnička galerija nego klasična cvjećarnica. Šekoranjini aranžmani su dramatični, skulpturalni i uvijek ostavljaju snažan dojam. Njegovi izlozi, posebno oni za Valentinovo, postaju gradske atrakcije. Ovdje se ne dolazi po običan buket, već po "statement" komad koji je idealan za one koji žele pokloniti istinski "wow" efekt i dašak vrhunskog luksuza.

Lela Design: Profinjena elegancija s dostavom

Studio koji već više od dva desetljeća vodi Mirela Lela Mikšić, Lela Design, postao je sinonim za profinjenost i besprijekornu uslugu. Njihovi luksuzni buketi u prepoznatljivim, elegantnim ambalažama i popularne cvjetne kutije (flower boxes) omiljen su izbor Zagrepčana za sve posebne prigode. Uz mogućnost online narudžbe, garantiraju brzu i pouzdanu dostavu na području cijelog grada, što ih čini idealnim izborom za one koji iznenađenje žele isplanirati iz udobnosti doma.

JS Atelier: Minimalizam s potpisom

Skriven u dvorištu Masarykove ulice, JS Atelier je multifunkcionalni prostor koji spaja cvjetni dizajn s estetikom interijera i organizacijom događanja. Njihov pristup cvijeću je moderan i minimalistički. Buketi su često teksturirani, pročišćenih linija i odišu "fine art" estetikom. Za Valentinovo često pripremaju posebne kolekcije koje, uz cvijeće, uključuju i mirisne svijeće ili male dizajnerske predmete, stvarajući tako zaokružen i sofisticiran poklon.

Pollak Flowers: Trendseteri s kutijama ruža

Marko Pollak, koji potječe iz obitelji s dugom cvjećarskom tradicijom, jedan je od pionira "flower box" trenda u Hrvatskoj. Njegov brend Pollak Flowers prepoznatljiv je upravo po elegantnim kutijama ispunjenim savršenim ružama. Ipak, njihova ponuda obuhvaća i moderne, raskošne bukete. Njihov stil je spoj klasične elegancije i jednostavnosti, a velika prednost je prisutnost na platformama za dostavu, što ih čini praktičnim rješenjem za ona "last-minute" iznenađenja.

Cvit Happens

Cvjećarnica Cvit Happens na adresi Ilica 49 mjesto je gdje se cvijeće pretvara u umjetnički izraz. Iza brenda stoji Antun Bauer, čije je iskustvo stečeno u Amsterdamu snažno oblikovalo njegov prepoznatljiv stil. Njegovi aranžmani odišu emocijom, slobodom i estetikom koja spaja romantično i pomalo sirovo, prirodno izražavanje. Posebno je cijenjen zbog raskošnih cvjetnih instalacija koje prilagođava željama klijenata, bilo da je riječ o velikim proslavama, vjenčanjima ili intimnim događanjima, ostavljajući snažan vizualni dojam u svakoj prilici.

Tulip Studio: Sezonska raskoš

Pod vodstvom Lane Bašić, Tulip Studio u Deželićevoj brzo je postao prepoznatljiv po impresivnim kreacijama od svježeg, sezonskog cvijeća. Njihov dan započinje u četiri ujutro nabavom najljepših cvjetova, što garantira iznimnu svježinu i dugotrajnost buketa. Specijalizirani su za sve, od minimalističkih aranžmana do bogatih, slojevitih cvjetnih instalacija, a često koriste neobične i rjeđe vrste cvijeća, što njihove bukete čini jedinstvenima.

Cvjećarnica Branka: Spoj tradicije i glamura

S tradicijom dugom preko 40 godina, Cvjećarnica Branka u Frankopanskoj ulici postala je prava institucija. Vješto spajajući klasičnu eleganciju s modernim, "glam" dodirom, nude sve od raskošnih buketa do popularnih "Premium Surprise Boxes". Njihova dugovječnost jamči pouzdanost i vrhunsku kvalitetu, a personalizirani pristup svakom klijentu čini ih omiljenim izborom generacija Zagrepčana koji traže bezvremensku ljepotu s daškom suvremenog šarma.

Botanike Studio: Prirodna i minimalistička umjetnost

Za one koji traže nešto potpuno drugačije, Botanike je studio koji spaja hortikulturu, dizajn i umjetnost. Njihov pristup je minimalistički, skulpturalan i često inspiriran divljom, nesputanom prirodom. Umjesto klasičnog buketa, ovdje ćete pronaći pomno kurirane cvjetne instalacije koje naglašavaju prirodan oblik i teksturu svake biljke. Idealno za ljubitelje suvremene estetike i one koji poklonom žele ispričati priču o jedinstvenosti i skladu s prirodom.

Nekoliko savjeta za Valentinovo 2026.

Valentinovo je za cvjećare najužurbaniji dan u godini, stoga je dobro planirati unaprijed. Ove godine Dan zaljubljenih pada na subotu, što je idealno za planiranje romantičnih trenutaka. No, imajte na umu nekoliko stvari: zbog povećane potražnje, cijene cvijeća, osobito ruža, u danima oko 14. veljače mogu biti nešto više. Također, većina dizajnerskih studija zahtijeva narudžbu barem dva do tri dana unaprijed kako bi mogli garantirati dostavu na željeni dan.

Bilo da se odlučite za klasičnu crvenu ružu koja ostaje vječni simbol ljubavi ili za neki od modernijih aranžmana u pastelnim nijansama, posjet nekoj od ovih cvjećarnica pružit će vam više od kupovine. To je iskustvo koje slavi ljepotu, kreativnost i, naposljetku, ljubav koju želimo podijeliti s onima koji su nam najvažniji.