Najčitanije knjige 2025.: Popis naslova o kojima svi pričaju

Od uzbudljivih trilera i dirljivih romana do knjiga koje potiču na razmišljanje o društvu i vlastitom životu – 2025. donijela je naslove koji su osvojili publiku diljem svijeta. Donosimo vodič kroz najčitanije knjige godine koje su ostavile poseban trag među ljubiteljima književnosti

Čitanje je i ove godine ostalo jedno od najdražih načina bijega od svakodnevice i pronalaska inspiracije. Godina 2025. donijela je pravu eksploziju izvanrednih naslova koji su osvojili police knjižara i srca čitatelja diljem svijeta. Od epske fantastike i napetih trilera do dirljivih romansi i publicistike koja mijenja pogled na svijet, književna scena bila je bogatija no ikad.

Ako tražiš preporuku za svoje sljedeće čitateljsko putovanje, pripremili smo pregled 20 knjiga koje su obilježile prvu polovicu godine te su, prema podacima o prodaji i popularnosti na platformama poput Goodreadsa, bile najčitanije knjige u 2025. godini.

Fantastični svjetovi koji su osvojili ljestvice

Fantastika i njezin popularni podžanr "romantasy" i dalje suvereno vladaju. Očekivano, na samom vrhu našla su se nova izdanja već etabliranih serijala.

Onyx Storm , Rebecca Yarros: Apsolutni fenomen godine. Treći nastavak serijala Empyrean prodan je u više od dva milijuna primjeraka u prvih šest mjeseci, potvrđujući status Rebecce Yarros kao kraljice žanra. Priča o zmajevima, vojnoj akademiji i strastvenoj romansi nastavlja oduševljavati milijune.

, Rebecca Yarros: Apsolutni fenomen godine. Treći nastavak serijala Empyrean prodan je u više od dva milijuna primjeraka u prvih šest mjeseci, potvrđujući status Rebecce Yarros kao kraljice žanra. Priča o zmajevima, vojnoj akademiji i strastvenoj romansi nastavlja oduševljavati milijune. Sunrise on the Reaping, Suzanne Collins: Povratak u svijet Igara gladi pokazao se kao pun pogodak. Ova prednastavna priča prati mladog Haymitcha Abernathyja tijekom 50. Igara gladi i nudi novi, mračniji uvid u brutalnost Kapitola.

Fearless , Lauren Roberts: Veliko finale popularne YA trilogije Powerless donosi rasplet sudbina Paedyn i Kaija u kraljevstvu Ilya, spajajući magiju, ljubav i pobunu na spektakularan način.

, Lauren Roberts: Veliko finale popularne YA trilogije Powerless donosi rasplet sudbina Paedyn i Kaija u kraljevstvu Ilya, spajajući magiju, ljubav i pobunu na spektakularan način. Bury Our Bones in the Midnight Soil, V. E. Schwab: Autorica hita Nevidljivi život Addie LaRue vraća se sa safičkom vampirskom pričom koja se proteže od Španjolske 16. stoljeća, preko viktorijanskog Londona, sve do današnjeg Bostona.

Napetost od koje se ledi krv u žilama

Ljubitelji trilera i misterija također su došli na svoje, a nekoliko autorica posebno se istaknulo svojim vještim zapletima.

The Tenant , Freida McFadden: Ova autorica postala je sinonim za psihološke trilere koji se ne ispuštaju iz ruku. Njezin novi roman o muškarcu čiji se život raspada nakon što se uplete u mrežu tajni sa svojom misterioznom podstanarkom još je jedan bestseler u nizu.

, Freida McFadden: Ova autorica postala je sinonim za psihološke trilere koji se ne ispuštaju iz ruku. Njezin novi roman o muškarcu čiji se život raspada nakon što se uplete u mrežu tajni sa svojom misterioznom podstanarkom još je jedan bestseler u nizu. Beautiful Ugly, Alice Feeney: Majstorica preokreta smjestila je radnju na maleni škotski otok gdje misteriozni nestanak, a zatim još misteriozniji povratak jedne žene, pokreće lavinu događaja. Recenzije upozoravaju – čuvajte se spojlera!

Alice Feeney: Majstorica preokreta smjestila je radnju na maleni škotski otok gdje misteriozni nestanak, a zatim još misteriozniji povratak jedne žene, pokreće lavinu događaja. Recenzije upozoravaju – čuvajte se spojlera! Wild Dark Shore, Charlotte McConaghy: Na sjecištu eko-fikcije i trilera, ovaj roman prati oca i njegovo troje djece u izoliranom postrojenju za pohranu sjemena. Dolazak tajanstvene žene na obalu otvara vrata mračnim tajnama.

Romani koji zadiru duboko u ljudske odnose

Bilo da je riječ o povijesnim epovima ili suvremenim dramama, priče o obitelji, ljubavi i gubitku uvijek pronalaze put do čitatelja.

Atmosphere , Taylor Jenkins Reid: Autorica poznata po hitu Daisy Jones & the Six vodi nas u NASA-in svemirski centar 1984. godine. Priča o jednoj od prvih znanstvenica u svemiru spaja avanturu, romansu i povijesnu fikciju na prepoznatljiv način.

, Taylor Jenkins Reid: Autorica poznata po hitu Daisy Jones & the Six vodi nas u NASA-in svemirski centar 1984. godine. Priča o jednoj od prvih znanstvenica u svemiru spaja avanturu, romansu i povijesnu fikciju na prepoznatljiv način. My Friends , Fredrik Backman: Švedski majstor emocija donosi dirljivu priču o četiri prijatelja iz usamljenog primorskog gradića, prateći njihove živote kroz 25 godina i nudeći još jednu duboku meditaciju o ljudskom stanju.

, Fredrik Backman: Švedski majstor emocija donosi dirljivu priču o četiri prijatelja iz usamljenog primorskog gradića, prateći njihove živote kroz 25 godina i nudeći još jednu duboku meditaciju o ljudskom stanju. Dream Count , Chimamanda Ngozi Adichie: Smješten u vrijeme pandemije, roman prati četiri žene na relaciji između Amerike i Nigerije, istražujući velike teme ljubavi, gubitka i samog života na način koji pogađa ravno u srce.

, Chimamanda Ngozi Adichie: Smješten u vrijeme pandemije, roman prati četiri žene na relaciji između Amerike i Nigerije, istražujući velike teme ljubavi, gubitka i samog života na način koji pogađa ravno u srce. The Emperor of Gladness , Ocean Vuong: Nakon hvaljenog prvijenca, Vuong se vraća s pričom o starijoj udovici koja spašava tinejdžera od pokušaja samoubojstva, stvarajući dirljiv portret suosjećanja i odabranih obitelji na marginama američkog sna.

, Ocean Vuong: Nakon hvaljenog prvijenca, Vuong se vraća s pričom o starijoj udovici koja spašava tinejdžera od pokušaja samoubojstva, stvarajući dirljiv portret suosjećanja i odabranih obitelji na marginama američkog sna. We All Live Here, Jojo Moyes: Omiljena autorica donosi novu obiteljsku dramu o Lili Kennedy, ženi čiji se život raspada dok se istovremeno mora nositi s problematičnim kćerima, oronulom kućom i iznenadnom pojavom oca kojeg nije vidjela 35 godina.

Romantične priče za bijeg od stvarnosti

Žanr koji ne gubi na popularnosti i ove je godine iznjedrio nekoliko velikih hitova.

Great Big Beautiful Life , Emily Henry: Instant bestseler i odabir kluba knjiga Reese Witherspoon. Priča prati dvoje suparničkih biografa koji se natječu za ekskluzivnu priču misteriozne nasljednice, a iskre frcaju na sve strane.

, Emily Henry: Instant bestseler i odabir kluba knjiga Reese Witherspoon. Priča prati dvoje suparničkih biografa koji se natječu za ekskluzivnu priču misteriozne nasljednice, a iskre frcaju na sve strane. Deep End , Ali Hazelwood: Poznata po svojim STEM romansama, Hazelwood ovaj put uranja u svijet profesionalnog plivanja. Priča o skakačici u vodu i kapetanu plivačkog tima puna je duhovitih dijaloga i prepoznatljivog šarma.

, Ali Hazelwood: Poznata po svojim STEM romansama, Hazelwood ovaj put uranja u svijet profesionalnog plivanja. Priča o skakačici u vodu i kapetanu plivačkog tima puna je duhovitih dijaloga i prepoznatljivog šarma. Say You'll Remember Me, Abby Jimenez: Što učiniti nakon savršenog prvog spoja s naizgled savršenim muškarcem – vrućim veterinarom s preslatkim mačićem? Jimenez istražuje strah da će sve što slijedi samo pokvariti čaroliju.

Publicistika koja otvara oči

Od znanosti do memoara, publicistički naslovi potaknuli su važne razgovore i ponudili nove perspektive.

Knjiga o tuberkulozi Johna Greena : Autor bestselera Greška u našim zvijezdama istražuje zašto tuberkuloza, najsmrtonosnija izlječiva bolest na svijetu, i dalje odnosi tolike živote, nudeći oštru kritiku nejednakosti u globalnom zdravstvu.

: Autor bestselera Greška u našim zvijezdama istražuje zašto tuberkuloza, najsmrtonosnija izlječiva bolest na svijetu, i dalje odnosi tolike živote, nudeći oštru kritiku nejednakosti u globalnom zdravstvu. Memoari Shari Franke : Najstarija kći Shari Franke iznosi svoju stranu priče o zlostavljanju koje je njezina obitelj pretrpjela od strane majke, internetske influencerice, razotkrivajući mračnu stranu kulture "savršenih obitelji" i kultnih programa za samopomoć.

: Najstarija kći Shari Franke iznosi svoju stranu priče o zlostavljanju koje je njezina obitelj pretrpjela od strane majke, internetske influencerice, razotkrivajući mračnu stranu kulture "savršenih obitelji" i kultnih programa za samopomoć. Death of the Author , Nnedi Okorafor: Priznata autorica afrofuturizma donosi intrigantnu znanstveno-fantastičnu priču u kojoj poznata spisateljica počinje pisati roman o umjetnoj inteligenciji, da bi otkrila kako njezina fikcija počinje mijenjati stvarnost.

, Nnedi Okorafor: Priznata autorica afrofuturizma donosi intrigantnu znanstveno-fantastičnu priču u kojoj poznata spisateljica počinje pisati roman o umjetnoj inteligenciji, da bi otkrila kako njezina fikcija počinje mijenjati stvarnost. Atomske navike , James Clear: Iako nije objavljena ove godine, ova knjiga i dalje dominira ljestvicama najprodavanijih naslova. Njezini praktični savjeti o stvaranju dobrih navika očito su bezvremenski i nastavljaju privlačiti čitatelje u potrazi za promjenom.

, James Clear: Iako nije objavljena ove godine, ova knjiga i dalje dominira ljestvicama najprodavanijih naslova. Njezini praktični savjeti o stvaranju dobrih navika očito su bezvremenski i nastavljaju privlačiti čitatelje u potrazi za promjenom. You Didn't Hear This From Me, Kelsey McKinney: Autorica popularnog podcasta Normal Gossip donosi duhovitu i pametnu analizu tračanja kao ključnog oblika ljudske komunikacije, ispunjenu pop-kulturnim referencama i sočnim anegdotama.

Što nas još čeka?

Iako je godina tek prešla svoju polovicu, jasno je da su čitatelji gladni priča koje nude bijeg u druge svjetove, ali i onih koje im pomažu da bolje razumiju ovaj naš. Trendovi pokazuju da fantastika, trileri i pametne romanse i dalje drže vrh, no kvalitetna publicistika i dirljive ljudske drame uvijek će pronaći svoju vjernu publiku.