Ne znaš što gledati na Valentinovo? Imamo 7 sjajnih preporuka za romantične filmove

Ljubav se treba slaviti svaki dan. Pokreće nas i budi ono najljepše, a Valentinovo je samo dodatan povod da partneru daš do znanja koliko ti znači. Neki parovi Dan zaljubljenih vole proslaviti uz večeru, masažu ili profinjen izlazak, dok su drugi za ležernije opcije poput zajedničkog gledanja filma. Najteže je izabrati što gledati, no sugeriramo ti da romantičnu atmoferu probudiš uz neku romantičnu dramu ili komediju.

Ovo Valentinovo pada u srijedu, no mi ćemo već ovog vikenda gledati omiljene romantične filmove. Uz ukusne zalogaje, dobro društvo ili solo – sasvim je svejedno. Nekada se treba prepustiti romantici! U nastavku izdvajamo 7 odličnih ljubavnih filmova koji bi ti mogli probuditi leptiriće u trbuhu i podsjetiti te koliko je ljubav moćna i lijepa. Sve ih možeš pronaći na streaming platformi Voyo.

Sretno Valentinovo!

Bel Canto

Film 'Bel Canto' nastao je prema poznatoj knjizi autorice Ann Patchett, a radi se o ljubavnoj priči u kojoj pratimo slavnu sopranisticu (Julianne Moore). Pod vojnom diktaturom, ona putuje u Južnu Ameriku da bi održala koncert na zabavi kod bogatog industrijalca (Ken Watanabe). Netom nakon što blještavo okupljanje raznih diplomata i političara započne, vila u kojoj se održava zabava ubrzo padne u ruke gerilske pobunjeničke skupine koja goste uzima kao taoce i traži puštanje iz zatvora njihovih kolega. Uz prijetnje i gubitke nevinih života, započinju pregovori otmice koja će potrajati punih mjesec dana. Ostaju zatočeni, a budući da taoci i njihovi otmičari govore drugačijijm jezicima, mogla bi ih ujediniti upravo glazba slavne sopranistice.

Foto: Voyo

Pariz može čekati

Anne se upravo nalazi na prekretnici svog života. Dugo je udana za uspješnog producenta koji joj ne poklanja pažnju, a sasvim se slučajno našla na putu s njegovim poslovnim partnerom. Ono što je u početku trebala biti vožnja od sedam sati pretvara se u dvodnevnu avanturu prepunu nezaboravnih i pitoresknih područja koje posjećuju, ukusne hrane i pitkog vina, humora, mudrosti i romantike koje u Anne nanovo bude osjećaje i daju joj novu žudnju za životom. 'Pariz može čekati' mogao bi te oduševiti!

Foto: Voyo

Neočekivana ljubav

'Neočekivana ljubav' inspirirana je istinitom pričom o tome da se ljubav može naći ondje gdje se najmanje nadaš. Američka udovica Emily (Diane Keaton), koju je njezin nevjerni suprug ostavio u financijskim dugovima, upoznaje usamljenog Donalda (Brendan Gleeson). On živi u oronuloj kolibi u parku Hampstead, ali mu je svejedno život ispunjen srećom i optimizmom. Nakon što je vidjela kako su ga pretukli, Emily sve više vremena započne provoditi s Donaldom te se između njih, pogađaš, počne rađati ljubav...

Foto: Voyo

Ljubav i ostale droge

U ovoj dirljivoj komediji Anne Hathaway igra Maggie, mladu djevojku koja ne dopušta da je išta sputava, čak ni zdrastveni problemi. Jamie Randall (Jake Gyllenhaal) njezina je muška inačica: neumoljivim i gotovo neodoljivim šarmom osvaja žene i postiže uspjeh u okrutnom svijetu prodaje farmaceutskih proizvoda. Veza Maggie i Jamieja na njihovo se iznenađenje razvije u nešto više i oni shvate da ih je opila najjača od svih droga: ljubav. Jedva čekamo pogledati 'Ljubav i ostale droge'.

Foto: Voyo

Pisma Juliji

Mlada Amerikanka Sophie (Amanda Seyfried) dolazi u Veronu, grad u kojem je rođena Julija - slavni lik iz poznatog djela "Romeo i Julia". Sophie se uskoro pridružuje grupi dobrovoljki koje odgovaraju na pisma Juliji u kojima ljudi traže ljubavne savjete. Sophiejin odgovor na pismo iz davne 1951. inspirira njegovu autoricu da nakon toliko godina doputuje u Italiju u potrazi za davno izgubljenom ljubavi. Taj će dolazak pokrenuti niz nevjerojatnih događaja u kojima će svatko od likova upoznati pravo značenje ljubavi i doživjeti trenutke o kojima nikad nisu sanjali... Pogledaj 'Pisma Juliji' i oživi romantiku.

Foto: Voyo

Talijanska priča

'Talijanska priča' odvija se u Toskani i prati londonskog umjetnika Roberta (Liam Neeson) koji se sa svojim otuđenim sinom Jackom (Micheál Richardson) vraća u Italiju kako bi na brzinu prodao kuću koju je naslijedio od pokojne supruge. Međutim, nijedan od njih dvojice nije očekivao da će nekad prelijepa vila biti u očajnom stanju. Renovacije kreću po zlu, a otac i sin ubrzo se nađu u sukobu – i to ne prvi put. Zbog svog pomalo komičnog nedostatka iskustva u vezi radova u kući, Robert će potražiti pomoć živopisnih lokalnih stanovnika. Paralelno, Jack se prisjeća sretnijih dana koje je proveo uz majku. No, ubrzo se zaljubljuje u Nataliju, živahnu talijansku kuharicu...

Foto: Voyo

Glazbena ljubav

'Glazbena ljubav' nastala je po romanu 'Juliet, gola'. To je komična priča o životu i novim prilikama. Annie (Rose Byrne) u dugogodišnjoj je ljubavnoj vezi s Duncanom (Chris O'Dowd), opsesivnim obožavateljem rock-izvođača Tuckera Crowea (Ethan Hawke). Međutim, kada se u javnosti pojavi akustična demosnimka jednog od Tuckerovih hitova od prije dvadeset i pet godina, životi Annie i Duncana do temelja će se promijeniti, pogotovo nakon što susretnu do tada neuhvatljivog rokera.

Foto: Voyo

Sve ove sjajne romantične filmove potraži na streaming platformi Voyo i uživaj!