Od Italije do Austrije - najbolji outleti izvan Hrvatske za povoljan šoping

Jesi li spremna za osvježavanje svoje garderobe vrhunskim dizajnerskim komadima, a da pritom ne isprazniš svoj novčanik do zadnje lipe? Ako je odgovor potvrdan, onda su outlet shopping centri diljem Europe savršeno rješenje za tebe. Ovi centri nude pravu riznicu prestižnih brendova po značajno sniženim cijenama, često nudeći nevjerojatne popuste i do 70% u usporedbi s regularnim cijenama u običnim trgovinama. To znači da možeš pronaći svoj savršeni komad odjeće, obuće ili dodatka po cijeni koja će te ugodno iznenaditi.

Kupovina u outletima postala je omiljeni način šopinga za mnoge koji žele nabaviti kvalitetne proizvode po nižim cijenama. Ovakav način kupovine ne samo da omogućava uštede, već i pruža priliku za pronalaženje jedinstvenih komada ili luksuznih dizajnerskih artikala. Osim odjeće, outleti nude i širok asortiman kozmetike, kućanskih aparata, potrepština za dom i mnoge druge proizvode, što čini outlet shopping izvrsnom opcijom koju vrijedi isprobati.

Outlet shopping može biti odlično iskustvo koje kombinira užitak kupovine s značajnim uštedama. Uz dobro planiranje i poznavanje najboljih destinacija, možeš kupiti garderobu iz snova po pristupačnim cijenama. Prije putovanja, svakako provjeri aktualne popuste i posebne ponude na web stranicama outleta kako bi maksimizirala svoje shopping iskustvo.

Designer Outlet Noventa di Piave

Smješten nedaleko Venecije, ovaj prekrasan outlet centar nalazi se na samo 338 kilometara od Zagreba. U Designer Outlet Noventa di Piave pronaći ćeš preko 150 premium brendova, od Guccija i Prade do pristupačnijih marki poput Guessa i sportskih divova Nike i Adidas. Popusti se kreću od 30% do čak 70% tijekom sezonskih sniženja. Dodatna pogodnost je mogućnost online kupovine, no ne preko tradicionalnog webshopa, već putem WhatsAppa. Ovaj outlet je većini Hrvata prva opcija kad se radi o šopingu izvan granica Hrvatske.

Fidenza Village

Na sat vremena vožnje od Milana, Fidenza Village predstavlja pravu oazu za ljubitelje talijanskog stila. Osim shopping iskustva, nudi i posebne usluge poput osobnog stilista te organiziranih tura koje uključuju degustacije lokalne hrane i vina. Među brendovima se ističu Versace, Armani i Tod's. Fidenza Village domaćin je više od 120 butika svjetski poznatih brendova, koji nude izvanredne uštede tijekom cijele godine u odnosu na originalne maloprodajne cijene.

Designer Outlet Parndorf

Na samo 60 kilometara od Beča nalazi se jedan od najpoznatijih europskih outleta. Parndorf privlači kupce iz cijele regije svojim impresivnim izborom od preko 160 premium brendova. Posebno je popularan zbog velikog izbora Hugo Boss i Tommy Hilfiger kolekcija po sniženim cijenama. Riječ je o outletu koji možeš u potpunosti prilagoditi svom budžetu.

La Vallée Village

Smješten pokraj Disneylanda u Parizu, ovaj outlet centar nudi najluksuznije francuske brendove poput Louis Vuittona, Celine i Diora. Iako je udaljeniji, mnogi ga kombiniraju s posjetom Parizu zbog iznimnih popusta na prestižne modne marke. La Vallée Village nudi izbor od čak 110 trgovina.

Outletcity Metzingen

Outlet u blizini Stuttgarta nudi širok izbor luksuznih, high street i sportskih brendova poput Guccija, Armanija, Michael Korsa, Burberryja, Nikea i Adidasa. Posjetitelji izvan EU mogu uživati u tax-free kupovini, što čini Metzingen atraktivnom destinacijom. Outlet je dobro povezan s gradovima poput Stuttgarta i Münchena, a parking je lako dostupan.