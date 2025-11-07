Mali cvjetni bonton: Orhideja za prijateljstvo, a evo što znači ako dobiješ žute tulipane

Ideš u goste ili na rođendan? Saznaj koje je cvijeće najprikladniji poklon, jer svaki ima svoju poruku

Cvijeće je odličan znak pažnje i svatko ga voli dobiti, bilo da se radi o ženi ili muškarcu. Kada idemo na rođendansku proslavu ili party useljenja, s cvijećem ne možeš pogriješiti, ali bi trebala biti pažljiva kod odabira jer svaki cvijet nosi posebno značenje.

Ova tradicija izražavanja misli i osjećaja kroz cvijeće nekako se s godinama izgubila, ali nije u potpunosti zaboravljena. Često biramo cvijeće samo po karakteristikama ili bojama, ali bi bilo lijepo da naučiš što popularno cvijeće simbolizira i kako se pomoću malog buketa možeš izraziti na više razina od verbalnog.

Shutterstock

Nekada je odabir cvijeća bio jako važan i mogli smo krivim potezom nekoga i uvrijediti buketom. Danas će se rijetko tko uvrijediti ako dobije bilo koji cvijet, ali se isto tako može razveseliti ako im svojim poklonom poželiš sreću ili iskažeš ljubav. Mi smo napravile mali vodič za bonton darivanja cvijeća koji će ti pomoći u odabiru onog pravog za osobu koju želiš razveseliti.

Postoje i neka nepisana pravila darivanja cvijeća. Primjerice, muškarac bi uvijek trebao pokloniti rezano cvijeće, dok su biljke u posudi rezervirane za poklone koje žena poklanja ženi. Također prije nego što pokloniš cvijeće moraš otkloniti papir u koje je umotan, a ako u goste dolazite kao par, cvijeće bi domaćinima trebao dati muškarac. Ako prekršiš ova pravila neće biti kraj svijeta, ali je lijepo prisjetiti se tradicije.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ljubav

Crveno cvijeće u pravilu simbolizira ljubav i s njim ne možeš pogriješiti ako nekome želiš pokazati naklonost. Duboku i iskrenu ljubav pokazat ćeš amarilisom, dok će istu poruku poslati i crvene ruže i crveni tulipani.

Strast

Ako umjesto ljubavi želiš pokazati strast prema osobi, pokloni joj žuti iris. Iako su irisi obično ljubičasti, u cvjećarnicama ćeš pronaći i žutu inačicu s kojom trebaš biti oprezna kako ne bi nekoga zbunila svojim namjerama.

Shutterstock

Odbijanje

Iako je možda kontraintuitivno, buketom cvijeća možeš i odbiti nekoga. U tom slučaju je pravi izbor buket šarenih karanfila. Žuti tulipani također mogu simbolizirati nesretnu ljubav pa pripazi idući put kada ti draga osoba pokloni ovo prekrasno cvijeće.

Prijateljstvo

Prijateljici najbolje možeš pokazati da ti je stalo do vašeg prijateljstva tako što ćeš joj pokloniti orhideju. Također ju možeš nagraditi za njezinu ljubaznost ili pokazati vlastitu buketom mimoza, ali i srdačnost hortenzijama.

Pexels

Smrt

Postoji nekoliko vrsta cvijeća koje nikako ne bi trebalo naći u buketima koje poklanjaš drugim osobama i služe isključivo za posjet groblju. To su krizanteme koje se kupuju isključivo kao rezano cvijeće ili ono u posudi, nikako kao dio stiliziranog buketa.

Luksuz i elegancija

Sigurno u životu imaš barem jednu osobu koja živi vrlo luksuzan i elegantan život, neovisno o financijskim prilikama. Takva osoba zaslužuje samo najbolje, a u svijetu cvijeća su to bijele kale.