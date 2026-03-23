Ljubljana je najkreativniji grad Europe: Evo zašto ćete je poželjeti posjetiti već idućeg vikenda

Ljubljana je oduvijek bila odlična destinacija za divan izlet, a danas je više nego ikad- kreativna. Upravo ta kreativnost znači da je možete posjetiti više puta tijekom godine i svaki put doživjeti nešto drugačije.Jednom ćete istraživati arhitekturu i povijest, drugi put sudjelovati u radionici ili festivalu, a treći put možda i sami nešto stvoriti. U raznolikosti koju nudi glavni grad naših susjeda leži najveća čar - Ljubljana nije grad koji se samo razgleda, već grad koji se doživljava. Upravo to je potvrdila i nedavno dodijeljena nagrada Creative Tourism Networka koji je u konkurenciji od čak 223 kandidata iz 28 zemalja Ljubljani, s razlogom, dodijelio titulu najbolje kreativne gradske destinacije u Europi za 2026.

Gotovo 50 razloga da se zaljubite u kreativnu Ljubljanu

Što doživjeti u kreativnoj Ljubljani ovog proljeća? Odgovor na ovo pitanje potražite na službenim stranicama Turizem Ljubljana, čiji je tim u skladu s nagradom za 2026.godinu, osmislio gotovo 50 kreativnih sadržaja koji posjetiteljima pružaju jedinstven doživljaj destinacije.

Riječ je o pažljivo osmišljenim iskustvima koja uključuju radionice rukotvorina, kulinarske doživljaje, vođene ture kroz umjetničke četvrti i susrete s lokalnim dizajnerima, arhitektima i umjetnicima. Ono što Ljubljanu čini posebnom i jedinstvenom je upravo ta mogućnost da se uključite, da naučite nešto novo, izradite vlastiti suvenir ili otkrijete skrivene dijelove grada kroz priče ljudi koji u njemu stvaraju. Umjesto klasičnog razgledavanja, uključivanjem u kreativne sadržaje, ovdje postajete dio priče Ljubljane.

Center Rog - mjesto gdje kreativnost postaje iskustvo

Priču o kreativnoj Ljubljani najbolje je započeti u Center Rog, jednom od najuzbudljivijih novih prostora u gradu. Smješten u obnovljenoj bivšoj tvornici bicikala, Rog je danas suvremeni kreativni hub koji spaja industrijsku baštinu s modernim dizajnom i inovacijom. Ovdje se nalaze brojni tzv. LAB-ovi specijalizirani prostori za rad i eksperimentiranje u kojima se možete okušati u različitim kreativnim disciplinama. Od obrade drveta i metala do tekstila, keramike i digitalne proizvodnje, kuhanja, šivanja Rog je mjesto gdje ideje dobivaju konkretan oblik.

Posebno su zanimljive radionice u kojima posjetitelji mogu aktivno sudjelovati. Primjerice, kulinarske radionice tijekom koje ćete svladati umijeće izrade slane pite i bruncha nude priliku da kroz hranu upoznate lokalnu kulturu. No jednako su popularne i radionice dizajna i izrade predmeta, gdje uz pomoć stručnjaka možete stvoriti nešto vlastito i ponijeti kući uspomenu koja ima osobnu priču.

Jože Plečnik - arhitekt koji je Ljubljani dao dušu

Nakon modernog Roga, šetnja Ljubljanom otkriva njezinu povijesnu ljepotu - itekako kreativnu zahvaljujući arhitekti i vizionaru Joži Plečniku ujedno jednom od najvažnijih arhitekata ovog dijela Europe. Plečnik je u 20.stoljeću Ljubljanu pretvorio u svojevrsno umjetničko djelo na otvorenom.

Njegova vizija nije bila samo graditi zgrade, već oblikovati cijeli urbani prostor - trgove, mostove, ulice i parkove na način koji potiče susrete, kretanje i doživljaj. Jedno od njegovih najimpresivnijih djela je Narodna i univerzitetska knjižnica. Ova monumentalna građevina na prvi pogled djeluje strogo i zatvoreno, no njezina unutrašnjost otkriva toplinu i simboliku. Posebno je dojmljivo stubište koje vodi prema čitaonicama svojevrsni metaforički put od tame prema svjetlu znanja.

Za one koji žele bolje upoznati Plečnika, nezaobilazna je Plečnikova kuća. Ovaj muzej pruža intiman uvid u njegov život i rad od originalnog namještaja do nacrta i osobnih predmeta. Šetnja kroz kuću otkriva koliko je njegova kreativnost bila ukorijenjena u svakodnevici i koliko je pažnje posvećivao detaljima.

Anselma - kreativnost koju nosite sa sobom

Za kraj, kreativno putovanje kroz Ljubljanu vodi vas u kreativnu trgovinu i studio Anselma. Mjesto je to koje na najbolji način spaja održivost i dizajn što ćete shvatiti već u prvim trenucima boravka na ovom mjestu. Ovdje odjeća ne završava kao otpad, već dobiva novu priliku. Koncept je jednostavan, ali moćan: recikliranje, redizajn i stvaranje jedinstvenih komada.

Želite li doživjeti modni aspekt Ljubljane Anselma nudi divnu trosatnu radionicu u kojoj ćete naučiti šivati, krojiti i transformirati tkaninu u novu majicu. To nije samo suvenir, već uspomena koju ste sami stvorili i u kojoj ćete, idući put kad dođete u Ljubljanu istražiti nove zanimljive sadržaje koji Ljubljanu čine kreativnom destinacijom koja poziva na dodatno istraživanje.