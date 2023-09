Kad ljubimci spase život: Inspirativne priče o četveronožnim herojima

Heroji ne žive samo na filmu nego i u stvarnosti! Ipak, ovog puta posvetit ćemo se četveronožnim herojima, našim ljubimcima koji se u puno situacija pokažu kao veliki prijatelji i zaštitnici. Osim što te tvoj ljubimac veselo dočeka kad dođeš kući i oni traže, ali i daju ljubav i pažnju, no u kritičnim situacijama ponekad postaju heroji dana.

Oni koji će vlasniku priskočiti u pomoć, zaštititi ga od opasnosti i mnogo više. Neki su ljudi upravo zahvaljujući ljubimcu izvukli živu glavu jer su ih primjerice psi lajanjem upozorili na prijetnju.

Ljudi i njihovi ljubimci zaista mogu biti nevjerojatan duo i ispisati avanture. Čitatelji Reader's Digesta podijelili su inspirativne priče u kojima su ljubimci ispali njihovi heroji. Izdvajamo četiri upečatljivih.

POGLEDAJ VIDEO: Martina je zbog ljubavi doselila u Hrvatsku i pokrenula vlastiti biznis

Sally u akciji spašavanja

Kathleen Wanamaker iz New Yorka za Reader's Digest podijelila je zanimljivu anegdotu u kojem je glavni lik njen pas Sally. Jednog je jutra zaručnik Kathleeine kćeri uzeo povrće iz zamrzivača. U tom času se pojavio pas Sally koji je počeo cviliti pored zamrzivača. Prvo su mislili da je gladan i da šapama zato ide po zamrzivaču, no onda su shvatili da Sally ne paničari bez razloga. Na najdonju policu zamrzivača slučajno se uvukao obiteljski mačak. Da nije bilo Sally, možda ga i ne bi tako brzo primijetili. Mačića su brzo omotali u ručnik, a Sally je postala heroina dana. Tko kaže da se psi i mačke ne podnose? Ovo se moglo dogoditi i na bilo kojoj drugoj lokaciji i vjerujemo da bi Sally dala sve da njena 'frendica' izvuče živu glavu.

Vjerni Hobit

Ova je priča zaista inspirativna. Jean Brown često je odrađivao noćnu smjenu u hotelu blizu groblja. Društvo bi mu radila mačka lutalica te su zajedno znali gledati televiziju ili odspavati kad nije bilo posla. Brzo su se sprijateljili pa je Brown udomio mačku i nazvao je Hobit. Hobit je svu svoju moć pokazao u ranu zoru – Brown je zaspao nakon noćne smjene, a Hobit ga je grickao sve dok se nije probudio. Ubrzo je i Brown osjetio dim. Gorio je stan u prizemlju koji je brzo lokaliziran reakcijom vatrogasaca. Njegov je stan bio siguran, no susjedov je bio uništen. Brown je bio ponosan – Hobit je njegova sigurnosna patrola!

Oscar i škorpion

Mačak Oscar od rođenja se 'čeličio'. Kako je napisala njegova vlasnica Maria Whitsett, njegovo leglo lovili su kojoti, a on je svejedno preživio. Nekoliko godina poslije Maria je sjedila na stolcu, a mačak joj se 'petljao' oko nogu. Činio je to takvom brzinom i žestinom kakvu Maria još nije vidjela. Ništa joj nije bilo jasno, a onda je shvatila da se oko njene noge mota škorpion. Ogroman škorpion bio je u njenom stanu. Možete zamisliti reakciju ove žene koja se što prije htjela riješiti 'beštiije'. Njen Oscar poslužio joj je kao alarm za uzbunu.

Da nije bilo Mandy…

Jedna se gospođa javila Reader's Digestu s pričom na koju ne možemo ostati ravnodušni. Zbog multiple skleroze žena koristi invalidska kolica, no jednog je dana pala u bazen. Bila je to nezgoda koja je mogla završiti tragično. Njen je muž bio kod susjeda pa nije čuo što se dogodilo. No u pomoć joj je odmah uskočila njihova ženka Mandy. Dotrčala je, uskočila u bazen i počela lajati najglasnije ikad. Htjela je pomoći vlasnici i dozvati njenog muža. Suprug je čuo lavež i odmah dotrčao. Na sreću je sve prošlo u redu – zahvaljujući Mandy. Prava heroina!

Naši su ljubimci pametniji i osvješteniji nego što mislimo. Uz nas su ako treba i na prvoj crti obrane. Pamtiš li ti neku situaciju u kojoj te ljubimac doslovno spasio? Odavno znamo da se heroji ne rađaju s plaštevima, zar ne?