Ljubavna priča Damiana Davida i Dove Cameron: Od sudbinskih susreta do prstena

Iako su željeli svoju vezu zadržati privatnom, paparazzi fotografije poljupca na plaži u Australiji u studenom 2023. potvrdile su nagađanja javnosti

Nakon dvije godine veze koja je intrigirala javnost, glumica i pjevačica Dove Cameron i karizmatični frontmen talijanskog rock benda Måneskin, Damiano David, zaručili su se. Vijest je odjeknula nakon što je bivša Disneyjeva zvijezda viđena u Sydneyu s velikim dijamantnim prstenom na ruci, čime je potvrđeno da je jedan od najneočekivanijih, ali i najskladnijih parova glazbene scene spreman za sljedeći korak. Njihova priča, međutim, nije započela preko noći; bila je to serija propuštenih prilika i sudbinskih susreta koja ih je naposljetku spojila.

to have THE dove cameron look at you like this pic.twitter.com/SarjOu7glB — j (@dovelyneverland) October 29, 2025

Njihov početak je bio 'poput brodova u noći'

Iako su prvi put viđeni zajedno u jesen 2023. godine, Dove Cameron je u velikom intervjuu za Cosmopolitan otkrila da su im se putevi prvi put ukrstili mnogo ranije. Sve je počelo na dodjeli MTV Video Music Awards (VMA) 2022. godine, gdje su i ona i Måneskin bili nominirani za istu nagradu – onu za najboljeg novog izvođača.

"Kada sam ih upoznala, mislim da nisam ni razgovarala s Damianom. Ništa posebno se nije dogodilo", prisjetila se Dove. Sudbina je nastavila plesti svoju mrežu kroz niz propuštenih prilika. Nekoliko mjeseci kasnije, pozvana je na zabavu povodom izlaska njihovog albuma, ali nije mogla doći. U jednom trenutku razmatrali su i glazbenu suradnju, a čak je postojala mogućnost da Dove otvara koncerte na njihovoj turneji, no ni to se nije ostvarilo. Bili su, kako je rekla, "poput brodova u noći".

Profimedia

Prekretnica na dodjeli VMA 2023.

Godinu dana nakon prvog susreta, ponovno su se našli na istom mjestu – dodjeli VMA nagrada 2023. Ovaj put, energija je bila drugačija. "Kada mi je prišao, osjećaj je bio kao da je prošlo deset godina", izjavila je Dove. Damiano ju je pozvao na njihov koncert u Madison Square Gardenu, a nakon toga i na after-party.

"Sve je bilo vrlo nevino. Pozvali su me u svoju garderobu, počeli smo razgovarati, a onda me pozvao na zabavu. Dodala je kako je on najbolja osoba koju je ikad upoznala. Njihov prvi spoj trajao je osam sati, ispunjen opreznim razgovorom i upoznavanjem, prije nego što su se prepustili osjećajima.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Od tajne veze do statusa moćnog para

Iako su željeli svoju vezu zadržati privatnom, paparazzi fotografije poljupca na plaži u Australiji u studenom 2023. potvrdile su nagađanja javnosti. Odlučili su nastaviti živjeti svoje živote, ali uglavnom daleko od očiju javnosti.

Profimedia

S vremenom su postali sve opušteniji. Svoj debi na crvenom tepihu imali su na pre-Grammy zabavi u veljači 2024. godine, gdje su pred fotografima razmijenili strastven poljubac. Uslijedili su zajednički odlasci na košarkaške utakmice, a u svibnju su zablistali na prestižnoj Met Gali, potvrdivši status jednog od najzanimljivijih novih parova. Nedavno je Dove na svom Instagramu proslavila njihovu godišnjicu emotivnom porukom: "Najbolje dvije godine mog života. Barem jednom tjedno zaplačem jer je život postao tako lijep s tobom."

Profimedia

Veliko finale: Zaruke i dijamantni prsten

Kruna njihove ljubavi stigla je u obliku zaruka. Vijest je prvi objavio portal TMZ, a fotografije sretnog para iz Sydneya brzo su obišle svijet. Na njima Dove ponosno pokazuje impresivan zaručnički prsten – veliki dijamant jastučastog reza koji sjaji na njezinoj ruci. Iako se Damiano na pozornici doima kao divlji roker, Dove ga opisuje kao "najljubazniju, najvelikodušniju i najneviniju osobu".