Romantični filmovi kojima se veselimo. Imamo 12 prijedloga za Valentinovo

Prvi ljubavni film snimljen je davne 1896. godine, samo godinu nakon prvog narativnog filma. Od tada pa do danas, romansa na velikom platnu postala je neizostavni dio filmske umjetnosti. Svake godine snimi se na stotine novih ljubavnih priča, jer nema ništa univerzalnije i moćnije od emocija koje one donose. A kada je pravi trenutak za ljubavni film? Uvijek! Zato smo za tebe odabrali 12 nezaboravnih ljubavnih ostvarenja koja će te dirnuti, oduševiti i ostaviti bez daha.

Brooklyn (2015.)

Brooklyn prati putovanje mlade Irkinje Eilis (Saoirse Ronan) u Ameriku u potrazi za boljim životom i donosi romantičnu priču punu nostalgije, čežnje i velikih životnih odluka. Ako voliš filmove koji tope srce, ovaj ne smiješ propustiti!

Raspoloženi za ljubav (2000.)

Raspoloženi za ljubav je vizualno očaravajuća priča o dvoje susjeda koji otkrivaju prevaru svojih supružnika, ali umjesto osvete, između njih se razvija suptilna i bolna privlačnost. Film je kao poezija u pokretu – svaki kadar ostavlja bez daha.

Kraljevska afera (2012.)

Kraljevska afera je povijesna romansa u kojoj Alicia Vikander i Mads Mikkelsen donose priču o zabranjenoj ljubavi, političkim intrigama i strastima koje su potresle Dansku. Ako voliš kostimirane drame s moćnim emocijama, ovo je film za tebe.

Portret djevojke u plamenu (2019.)

Portret djevojke u plamenu je očaravajuća, nježna i duboko emotivna priča o slikarici i njezinoj inspiraciji. Svaki kadar ovog filma izgleda kao remek-djelo, a priča o ljubavi i čežnji ostavit će te bez riječi.

Tu sam pred tobom (2016.)

Tu sam pred tobom je film za tebe ako voliš filmove koji te rasplaču, ali i ugriju srce. Emilia Clarke i Sam Claflin donose nezaboravnu kemiju u ovom emotivnom hitu. Priča temeljena na bestseleru JoJo Moyes u kojem pratimo priču o Lou (Emilia Clarke), jednostavnoj djevojci koja postaje njegovateljica imućnom Willu (Sam Claflin), ostavljenom paraliziranim nakon nesreće.

Lady Macbeth (2016.)

Lady Macbeth je mračna i strastvena priča o ženi zarobljenoj u bezdušnom braku koja pronalazi ljubav, ali i opasnost, u naručju drugog muškarca. Florence Pugh briljira u ovoj moćnoj drami koja je jedan od najhvaljenijih britanskih filmova te godine. Osvojio je srca kritičara i publike diljem svijeta te je nominiran za najbolji britanski film na BAFTA-i, uz brojne druge nagrade na filmskim festivalima.

Bel Canto (2018.)

Bel Canto će te očarati maestralnom izvedbom Julianne Moore u ulozi operne dive, zarobljene u talačkoj krizi. Film Bel Canto, inspiriran istoimenim bestselerom Ann Patchett, priča je o strastvenoj ljubavi koja se događa u nepoznatoj južnoameričkoj zemlji. Tu dolazi slavna sopranistica (Julianne Moore), koja nastupa na privatnom koncertu za bogatog japanskog industrijalca (Ken Watanabe). No, s iznenadnim obratom, vesela atmosfera uskoro se pretvara u napetu situaciju kada gerilska skupina zauzima vilu, držeći taoce među kojima su diplomati i političari. Uzaludni zahtjevi za oslobađanjem zatvorenih kolega pokreću cijeli niz nesigurnih mjeseci, tijekom kojih otmičari i njihovi taoci započinju zajednički život u zatočeništvu.

Carol (2015.)

Carol je elegantna i suptilna priča o zabranjenoj ljubavi u New Yorku 1950-ih koja donosi nevjerojatne izvedbe Cate Blanchett i Rooney Mare. Emocionalna dubina, raskošna kinematografija i delikatna kemija između glavnih junakinja čine ovaj film pravom poslasticom.

Sve, baš sve (2017.)

Sve, baš sve je bajkovita priča o djevojci koja ne smije napustiti kuću, ali svejedno pronalazi ljubav s dečkom iz susjedstva. Topao, romantičan i inspirativan film koji podsjeća da je ljubav vrijedna svakog rizika. Njihova ljubavna priča je granica između izolacije i slobode, dok Maddy hrabro prkosi pravilima kako bi iskusila pravu ljubav i slobodu izvan svog ograničenog svijeta.

Jesen u New Yorku (2000.)

Jesen u New Yorku je klasik s Richardom Gereom i Winonom Ryder u emotivnoj priči o ljubavi koja dolazi u neočekivanom trenutku. Jesen u New Yorku nije samo priča o ljubavi, već i o hrabrosti, promjeni i trenutku kada shvatimo da je svaki trenutak dragocjen. Ovaj film te vodi kroz čaroliju jeseni u New Yorku, gdje svaki list koji pada i svaki zalazak sunca pričaju priču o ljubavi koja može promijeniti život, čak i kada traje samo jedan trenutak.

Zelena polja ljubavi (2020.)

Zelena polja ljubavi je nježna priča o dvoje susjeda čije se sudbine isprepliću kroz godine. Neobične i humoristične dijaloge donose Emily Blunt i Jamie Dorna . Irski pejzaži, divna kemija i sporogoreća romansa čine ovaj film posebnim. Zelena polja ljubavi ističu kako je prava ljubav neuništiva i sposobna prevladati sve nedaće.

Siguran raj (2013.)

Sigurni raj je priča o ženi koja bježi od prošlosti i nalazi utočište u malom gradiću. No, ljubav koju pronalazi s udovcem Alexom dolazi s vlastitim izazovima. Dok pokušava započeti novi život, Katie upoznaje šarmantnog udovca Alexa (Josh Duhamel), vlasnika lokalne trgovine i oca dvoje djece. Kako se njihova veza razvija, Katie se suočava s vlastitim strahovima i tajnama koje je pokušala ostaviti iza sebe. No, prošlost je sustiže, ugrožavajući njezinu novopronađenu sreću. Uz prekrasnu kinematografiju i emotivne izvedbe glavnih glumaca, Sigurni raj je film koji će vas osvojiti svojom napetošću, toplinom i neočekivanim obratima. Ako voliš romantične drame s dozom misterije, ovo je film koji ne smiješ propustiti!

Pripremit omiljeni napitak, udobno se smjesti i uživaj u ovim predivnim ljubavnim pričama. Na platformi Voyo čekaju te sve ove i mnoge druge romantične avanture koje će te potpuno osvojiti! 💕