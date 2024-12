Legendarni Advent na Trgu ima cool program za mališane – vikend je rezerviran za njih

Osim tradicionalne adventske ponude za odrasle, Caffe de Matoš i ovoga se puta pobrinuo da i najmlađi posjetitelji uživaju u najljepšem blagdanskom dobu. Legendarni Advent na Trgu tako imdonosi edukativne priče o Zagrebu i njegovim legendama, a tu je i program prepun predstava, druženja s Djeda Mrazom, znanstvenih radionica i pričanja priča. Naravno, kao i sve godine do sada, sprema se i dječji doček Nove godine!

Na ovom se Adventu svašta može naučiti o povijesti Zagreba i legendama koje su prepričane u brojnim romanima. Jedinstvene, visoke čak 180 centimetara, ručno izrađene i oslikane drvene skulpture princeze Mande i njenog viteza, Kontese Nere ili Gričke vještice i Dore Krupićeve, pričaju svoje zanimljive priče. Tu je i vjerojatno najpoznatiji zagrebački simbol koji je potkraj 16. stoljeća obranio Zagreb od napada Turaka - Grički top! Podsjetite se i na priču o zanatu licitarskog umijeća izrade i ukrašavanja jednog od najstarijih suvenira Zagreba, priču o svjetski poznatom zagrebačkom biljnom likeru, ali i o prvoj žičari koja je naše bake i djedove vozila na planinarenje na Medvednicu.

Foto: Promo

Osim zanimljivosti iz gradske povijesti, osmišljen je i poseban program za najmlađe posjetitelje, i to vikendom. Tako svaku subotu i nedjelju od 10 do 13 sati klinceze i klince očekuju vesele predstave „Šarenog svijeta“, pripovijedanje priča, cool Tinker Labs znanstvene radionice koje potiču kreativnost i maštovitost, pisanje pisama Djeda Mrazu, radionice presađivanja borića i nezaobilazni facepainting. Ono čemu se djeca svake godine vesele neće izostati niti ove, a to je naravno dječji doček Nove godine uz prigodnu predstavu i disco! Sav dječji program je besplatan.

Na čak 13 ugostiteljskih kućica naći će se nešto i za mala gladna usta, uz mnoge vrste domaćih kobasica tu su hot dogovi, nugetski, bagel sendvič, batat i mnogo drugih finih slanih zalogaja ali naravno i svašta slatko - kurtoši, slasne knedle i fritule.

Foto: Promo

Za sva pitanja o programu posjetiteljima na raspolaganju stoji Manda, točnije AI WhatsApp asistent putem kojeg se može saznati kada se što događa na Trgu i to kroz ugodno dopisivanje putem poruka. Dovoljno je samo skenirati QR kod koji se nalazi na službenoj Facebook i Instagram stranici manifestacije ili na samoj manifestaciji na stolovima.