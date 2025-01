Razgovarali smo s Laurom Bakin. Otkrila nam je sve o TikToku, ljepoti i trendu koji ne voli

Onima koji vrijeme provode na TikToku, sigurno je dobro poznato nasmijano lice Laure Bakin. Mlada influencerica uspješno gradi svoju karijeru na društvenim mrežama, posebice TikToku i Instagramu gdje dijeli sadržaj iz svijeta mode, ljepote, ali i svakodnevnog života. U svijet influencinga krenula je iz ljubavi prema fotografiji i audiovizualnom sadržaju, a danas se trudi pratiteljima pružiti autentičan i zabavan sadržaj. Dokaz da radi jako dobar posao pokazuje i činjenica da na TikToku ima više od 90 tisuća pratitelja.

Iako je studentica komunikologije i sociologije, uspijeva balansirati između fakultetskih obveza i obveza na društvenim platformama. S nama je podijelila svoja iskustava, izazove s kojima se suočava, ali i savjete kako izgraditi osobni stil te koja je važnost zdravog života.

Prisutni ste na društvenim mrežama TikToku i Instagramu. Kako ste se snašli u svijetu influencinga?

Oduvijek sam voljela fotografiju i audiovizualni sadržaj tako da mi snimanje nije strano. Krenula sam raditi na društvenim mrežama kako bih stvorila zajednicu ljudi koji vole pratiti mene i moj sadržaj te sam to i stvorila, a sada se trudim pružiti pratiteljima zanimljiv sadržaj te istovremeno sve snimati s guštom i da bude i po mojoj volji.

Koja je prednost, a koja mana ovog posla? Što vam predstavlja najveći izazov?

Prednost, a istovremeno i mana je – fleksibilnost. Radno vrijeme nije od 9 do 5, ali zato uvijek osjećaš psihičku opterećenost; kad objaviti video, kako nešto napraviti, paziti da ne kažeš nešto krivo i slično. Ovisiš sam o sebi te je to najbolja, ali i najgora stvar.

Dobivate li negativne komentare i kako se nosite s njima?

Dobivam. Neki negativni komentari budu stvarno korisna kritika te taj komentar shvatim kao savjet iako možda i nije napisan iz dobre namjere. Sve neutemeljene, ružne i uvredljive komentare ignoriram ili obrišem te se trudim ne obraćati pažnju na iste.

Kakav sadržaj najviše volite? Koliko je potrebno vremena za snimanje i osmišljavanje videa?

Obožavam snimati vlogove i mini video edite svog dana. Volim kad moj video prenese neke lijepe poruke i tematike poput zajedništva, druženja, obitelji i ljubavi. Vrijeme uloženo u video zaista ovisi, nekad je to 10 minuta editiranja, a nekad provedem pola dana osmišljajući kako nešto napraviti kvalitetno.

Studentica ste sociologije i komunikologije, uspijevate li balansirati između svih obveza? Kako je studirati u Zagrebu ?

Studiranje u Zagrebu je savršeno! Obožavam svoj studentski život i iako uvijek možemo naći nešto na što ćemo se požaliti – meni je dobro i uživam. Balansiram sve tako da kad su ispiti smanjim snimanja i odradim samo ono što je nužno, a kad je mirnije na faksu posvećujem se društvenim mrežama.

Često na mrežama objavljujete svoje treninge u teretani. Koliko vam je važna prehrana i zdrav život?

Jako mi je važno, od malena sam u sportu tako da je to dio moje svakodnevice. Najvažnije mi je da se osjećam dobro u svom tijelu.

Imate li neka svoja pravila kojih se pridržavate u prehrani ili treningu?

Pokušavam odraditi četiri treninga tjedno i uz to trčati dva puta tjedno. Što se tiče prehrane – jedem po osjećaju.

Foto: Privatni album

Kako biste opisali svoj stil? Što najčešće nosite?

Rekla bih da je moj stil casual, ali isto tako još uvijek otkrivam što mi se najviše sviđa i u čemu se osjećam najugodnije.

Kako pronaći svoj, autentični stil?

Rekla bih da još uvijek nemam jedan stil koji preferiram i koji me direktno opisuje. Pronalazak stila uključuje često i failove outfita, kombinacije koje neće biti idealne i slično, ali sve je to dio procesa; svakodnevno izlaze novi trendovi, a na nama je da iz tih trendova izvučemo samo ono što se nama sviđa te od toga stvorimo vlastiti stil.

U kojim trgovinama najčešće kupujete?

U Zari i H&M-u.

Foto: Privatni album

Koji se make-up i skincare proizvod uvijek može pronaći u vašoj kozmetičkoj torbici?

Bez olovke za usne i lip tinta ne izlazim iz kuće, a moj najdraži skincare proizvod je cleanser.

Opišite svoju skincare rutinu.

Navečer koristim cleanser (double cleanse) i serum te gel protiv nepravilnosti na koži ili cleanser (double cleanse) te noćnu hidratantnu kremu. Ujutro koristim cleanser (L'adria purifying cleanser ili Garnier PureActive) te hidratatnu krema uz SPF.

Što je potrebno za pravilnu njegu kože?

Znati svoj tip kože i koristiti ono što našoj koži odgovara.

Foto: Privatni album

Nekoliko brzopoteznih

Vaš go-to parfem?

Lady Million Empire

Što nikad ne biste odjenuli?

Nikad ne reci nikad.

Koji trend volite, a koji mrzite?

Obožavam trend baggy odjeće, a mrzim skinny jeans.

Dnevna krema kojoj se uvijek vraćate?

Kiehls ultra facial cream

Modni komad koji svatko mora imati u ormaru?

Crni sako.

No make-up look ili glamour look?

No make-up look, always!

Maskara ili ruž?

Maskara

Model torbice koju biste nosili cijeli život? Jeste li je već pronašli?

Trenutno ne znam koji bi točno model bio, ali sigurno neka crna, srednje veličine s minimalnim detaljima.

Najdraži modni dodatak?

Remen podigne apsolutno svaki outfit!