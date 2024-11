Razgovarali smo s Jasminom Mekićem. Otkrio nam je sve o Šimunu i što je njemu najvažnije u ljubavi

Jasmin Mekić trenutačno osvaja publiku svojim talentom i iskrenim emocijama u hit dramskoj seriji "Sjene prošlosti". Lik Šimuna privukao je mnoge gledatelje koji imaju samo riječi hvale, a upravo sada se počela razvijati i velika ljubavna priča između njega i liječnice Olge koju glumi Marina Fernandez.

Iako je Jasmin relativno novo lice na malim ekranima, iza njega stoji bogato iskustvo u kazalištu i velike uloge, ali i život na dva kontinenta. 44-godišnji Tuzlak danas živi u Rijeci gdje je prvak Drame Hrvatskog na­­rod­nog kazališta Ivana pl. Zajca, srednju školu završio je u Americi, a Akademiju dramskih umjetnosti u Tuzli. No i nakon toga se vraćao u Ameriku na usavršavanje, ali se ipak odlučio za život u našim krajevima.

Razgovarali smo s Jasminom o liku Šimuna, atmosferi na setu, ali i zašto je ipak svoj život odlučio provesti ovdje.

Gledamo vas u vrlo popularnoj dramskoj seriji "Sjene prošlosti" koja sada postaje sve napetija zbog ljubavi između Olge i Šimuna. Glumite brokera, strpljivog muškarca koji je predan svojoj obitelji i poslu. Kako ste se pripremali za ulogu i što vam je bio najveći izazov?

Zapravo priprema, a zasigurno ona mentalna, je počela od castinga. Kada sam dobio poziv za casting, ujedno sam i razmišljao o karakterizaciji lika Šimuna, o njegovim osobinama, njegovom duhu pa čak i fizičkoj impostaciji tijela. Čovjek u odijelu drugačije hoda, sjeda, pa čak i živi ako hoćete, za razliku od osobe koja nije suit guy ili u odijelu. Nakon pročitanih prvih epizoda sve mi je postalo jasno, tko je Šimun i kako ću se nositi s njim tijekom procesa snimanja. To su zapravo bili i izazovi. Uraditi "domaću zadaću" karaktera i promisliti o svemu prije početka snimanja, tako da mi je sve jasno kada počne snimanje i kada mi jedina briga ostaje sama glumačka egzekucija na setu. Neću vam lagati, ali sve postaje lakše kada ispred sebe imate dobar i "pitak" scenarij koji igra za glumca. Sve okolnosti su točno zadane i situacije su odlično raspisane i zapravo sve "igra" za lik Šimuna i utoliko mi je lakše. (Kao i za druge karaktere koje kolegice i kolege igraju)

Koliko sličnosti i razlika imate s likom Šimuna?

Drago mi je da sam sa Šimunom napravio odmak od mene privatno. Poveznica sa Šimunom je ta da je on brižan otac jer i sebe smatram brižnim ocem. Odgovoran muž i dao bih sve za obitelj. I tu sva priča staje. Ono što krasi Šimuna, a mene ne je ta neka vrsta introvertnosti dok sam ja temperamentan. On drži sve u sebi i svoje odluke "prelama" u sebi s velikim unutarnjim emotivnim previranjem. Ako nije sve kako je on posložio u svojoj glavi, onda nastaje problem. Iako je odlučan, i on je čovjek od krvi i mesa i drugačije se nosi s problemima i stvarima koje izmiču kontroli. Zato dobiva napadaje panike. Sve drži u sebi. Ozbiljan je u svojoj pojavi i drago mi je da sam išao u tom smjeru kreirajući ga. Čak me i kolege koji me znaju od prije i s kojima sam surađivao nekad pitaju i komentiraju da sam preozbiljan. 😁

Foto: RTL

Kakva je atmosfera na setu?

Na setu je izvrsna atmosfera puna pozitive, smijeha, konstruktivnih prijedloga i profesionalnosti. Dobra atmosfera na setu za mene jako važna. Ne samo s kolegama nego i sa svim drugima iz drugih odjela, od kamere, šminke, svjetla, kostima itd. Sa svima imam jedan prijateljski odnos. S kolegama se smijem i to mi je najvažnije. Rekao bih - radno okruženje za koje bih potpisao raditi zauvijek. A kada dođe pauza onda se opuštamo u razgovorima, drugim temama i, naravno, zbijamo šale i smijemo se...

Ljubavna priča između Šimuna i Olge vrlo je snažna i naše čitateljice sigurno zanima što je vama osobno najvažnije u ljubavi i partnerskom odnosu?

Rekao bih komunikacija, iskrena povezanost i privlačnost (fizička i seksualna). Ako jedna drugu isključuju, onda to nije to. Ako postoji privlačnost bez komunikacije, tu nema partnerskog odnosa i obrnuto. Na filmovima i serijama često gledamo idealne, idilične, bajkovite ljubavne odnose, a ono što je posebno za našu seriju je da je odnos Olge i Šimuna preuzet iz života bez pretjerivanja. Nije sve idealno u njihovom odnosu jer i oni rade na onim stvarima koje sam naveo: komunikacija i iskren odnos. I oni imaju svojih strahova i demona i u kombinaciji sa iskrenom zaljubljenosti dobivamo odličan i napet, emocijama nabijen materijal iz života s kojim se mnogi mogu poistovjetiti.

Foto: RTL

Stalni ste član HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci, a od 2017. godine promovirani ste u prvaka Drame. Koliko se razlikuje gluma na kazališnim daskama, a koliko ispred kamere?

Sigurno je da postoje razlike jer su to dva različita medija. Kamera voli intimu i svaki pokret bilo kojeg facijalnog mišića kamera "hvata", a publika vidi. Tako malene reakcije ne postoje u kazalištu jer nisu vidljive. U kazalištu morate paziti da vas i vide i čuju svi od prvog do zadnjeg reda, kao i lože, mezanin i galerija. Morate glasnije govoriti, nekad to izgleda nama neprirodno, kao i pokreti tijela, ali na van izgleda drugačije i publici jasnije. Nekada morate malo pretjerivati da bi vas shvatili i da bi bili jasni svima u publici, naravno, sve ovisi i o redateljskom konceptu i stilu. Gluma pred kamerama je naša, životna i bliska nama. Hoću reći, kada se pripremate za ulogu na filmu ili seriji, sve polazi od vas, vi dajete svoju osobnost i šarm i na to kalemite osobine lika. Igrate sebe samo malo pomjerenije i drugačije.

Svoje glumačke vještine brusili ste na Sveučilištu u Kaliforniji. Jeste li razmišljali o životu preko bare?

Da ste mi ovo pitanje postavili kada sam imao 20, rekao bih odmah da! Ali kako sam bio tamo i kao tinejdžer i u svojim kasnim 20-tima, shvatio sam da bih tamo uživao samo kao turist. Kako zrelim, vidim zapravo da je naše društvo dobro, toplije i povezanije, homogeniziranije bez obzira na razlike. Opuštenije živimo i važnije su nam druge stvari.

Uspijevate li balansirati između privatnog i profesionalnog života?

Apsolutno nemam problema u balansiranju privatnog i profesionalnog života jer privatnog nemam, ha-ha! Zapravo, kada sam u Zagrebu, snimam od jutra do sutra. Trenuci opuštanja nastaju kada se vidim sa svojom obitelji i kada radimo ono što nas veseli i opušta. Nakon napornog, ali konstruktivnog i inspirativnog snimanja, dolazim doma i spremam scene za sljedeći dan, čujem se sa svojima i idem spavati.

Koliko vam je bitna podrška obitelji?

Podrška obitelji mi je sve. Da nemam podršku supruge, teško bi ovo sve izveo. Njezina podrška i razumijevanje ovim čime se bavim je nešto bez čega ne bi bio kreativan. Inspiracija su mi i sretan sam jer razumiju.

Postoje li neke uloge koje biste voljeli raditi u budućnosti?

Za sve buduće uloge koje dođu na ovom predivnom putovanju sam spreman. 🧡