Najljepše skrivene plaže na otoku Krku koje želimo posjetiti

Osim najpoznatije, Vele plaže u Baškoj i uvale Oprna o kojoj se ne prestaje pričati, Krk skriva još nekoliko predivnih plaža i uvalica koje vrijedi posjetiti

Uz susjedni otok Cres, Krk je najveći otok u Jadranskom moru i ujedno najveći otok u Hrvatskoj. I iako možda nije razvikan poput južnijih otoka kao što su Hvar ili Vis, Krk obiluje prirodnim ljepotama i kristalno čistim morem, što ga čini omiljenom destinacijom za godišnji odmor. Dodamo li tome blizinu i pristupačnost, jer ga s kopnom povezuje most, Krk je definitivno otok do kojeg iz Zagreba možemo najbrže i najlakše doći.

Otok Krk okružuje bistro i čisto more, a svojom ljepotom posebno nas privlače krčke plaže. Osim Vele plaže u Baškoj, koja je ujedno i najpoznatija, otok Krk dom je mnogim plažama do kojih je teže doći, a koje su uistinu pravi skriveni dragulji. Tu je plaža Oprna, čije su fotografije još prošlo ljeto preplavile društvene mreže, ali i brojne druge za koje možda nisi čula.

Zato smo odlučile izdvojiti nekoliko najljepših skrivenih plaža i uvala na Krku koje svakako vrijedi posjetiti ako se nađeš na ovom prekrasnom otoku.

Plaža Oprna

Plaža Oprna jedna je od najljepših i najnepristupačnijih plaža na Krku, a nalazi se u zaljevu smještenom prije mjesta Stara Baška. Do plaže je moguće doći s kopnene strane uskim i poprilično neravnim stazicama, a uz strme stazice, tu su i taxi brodovi ili izleti brodom iz Krka koji u svom programu imaju obavezan posjet upravo ovoj plaži.

Plaža Zala

Prekrasna šljunčana plaža Zala jedna je od nekoliko skrivenih plaža smještenih u mjestu Stara Baška. Do nje vodi asfaltirana cesta te se može lako doći pješke, biciklom ili automobilom, koji je moguće ostaviti na parkiralištu i spustiti se 200 metara do plaže. Za ljubitelje planinarenja tu je i alternativni put preko brda s kojeg se pruža predivan pogled na krajolik i more.

Plaža Surbova

Plaža Surbova smještena je na južnoj strani otoka Krka, malo dalje od plaže Zala u Staroj Baškoj. Ova prekrasna šljunčana plaža s kristalno plavim morem proteže se na 85 metara, a do nje je moguće doći neasfaltiranom cestom automobilom, biciklom, ili pak pješice.

Plaža Potovošće

Smještena u Vrbniku, jednom od najstarijih mjesta otoka Krka smještenom na litici koja se strmo uzdiže 50-ak metara iznad mora, tu je i plaža Potovošće. Ova predivna šljunčana plaža nalazi se oko dva km južno od Vrbnika i do nje je moguće doći brodom ili kroz borovu šumu. More je kristalno čisto, a zaljev nudi predivan pogled na obalu obližnjih brda, a tijekom turističke sezone otvoren je manji lokal.

Uvala Vela Luka

Vela Luka jedna je od najljepših uvala na otoku Krku, duga oko 1,8 km i široka oko 400 metara. Dno uvale je pješčano, a plaža je apsolutno prekrasna. Do uvale se može doći brodom ili pješke, planinarskim stazama dugima oko šest km. Na plaži se nalazi restoran u kojem možeš potražiti osvježenje i posuditi ležaljku te naručiti taxi brod koji će te odvesti nazad do Baške.

Plaža Vrženica

Smještena u Baškoj, plaža Vrženica jedna je od nekoliko prekrasnih šljunčanih plaža s kristalno čistim morem. Na njoj nema sadržaja te je pogodna za ljude željne avanture, kao i za one željne mira i tišine. Morsko dno je pješčano, a u okolici plaže možeš naići na šljunak, kamenje, stijene i borovu šumu koja daje prirodan hlad.