Koncerti za Valentinovo 2026.: U Areni folk spektakl, a za sve rokere tu je Antivalentinovo

Bez obzira na glazbeni ukus ili stav prema samom blagdanu, zagrebačka scena u veljači 2026. nudi zaista raznolik i bogat program. Od velikih koncerata koji ispunjavaju srca romantikom, preko alternativnih svirki koje slave bunt, pa sve do večeri ispunjenih smijehom, čini se da svatko može pronaći svoj savršen način za proslavu. Jedno je sigurno: grad će živjeti punim plućima, slaveći ljubav u svim njezinim oblicima

Dok se veljača polako približava, a s njom i Dan zaljubljenih, zagrebačka koncertna i zabavna scena priprema se ponuditi za svakoga ponešto. Godina 2026. donosi iznimno bogat program koji nadilazi klasične romantične klišeje, nudeći sve od velikih dvoranskih spektakala i intimnih klupskih svirki do alternativnih rock fešti i večeri ispunjenih smijehom. Bilo da planirate izlazak udvoje, s prijateljima ili jednostavno želite proslaviti ljubav prema glazbi, Zagreb i okolica nude pregršt opcija.

Spektakli za pamćenje: Arena i regionalne zvijezde

Za one koji Valentinovo vole proslaviti u velikom stilu, Arena Zagreb i ove godine postaje epicentar događanja. Na samu subotu, 14. veljače, na pozornicu najveće hrvatske dvorane stiže regionalna folk zvijezda Ana Bekuta. Očekuje se večer ispunjena generacijskim hitovima i emotivnim baladama koje su obilježile karijeru dugu četiri desetljeća. S početkom u 20 sati i cijenama ulaznica od 26 eura naviše, ovaj koncert predstavlja siguran odabir za ljubitelje narodne glazbe koji žele Dan zaljubljenih provesti uz raskošnu produkciju.

Samo dan ranije, u petak 13. veljače, obližnji Karlovac postaje romantična destinacija zahvaljujući koncertu Adija Šoše. U Školskoj sportskoj dvorani Mladost na Rakovcu, ovaj popularni pjevač nove generacije, praćen svojim AL Music Bandom, obećava večer punu emocija. Njegov prepoznatljiv vokal, koji se kreće od nježnih balada do snažnih refrena, idealan je za dvoransku atmosferu. Pjesme poput "Najljepši cvijet" i "Zrno nade" zasigurno će pjevati cijela dvorana, a organizatori savjetuju raniji dolazak i kupnju ulaznica na vrijeme zbog očekivane gužve. A na samo Valentinovo održat će koncert u Varaždinu.

Intimna klupska atmosfera i alternativa romantici

Za one koji preferiraju prisniji ugođaj, zagrebački klubovi nude savršenu alternativu. U klubu Boogaloo, na samo Valentinovo, nastupa jedna od najcjenjenijih domaćih kantautorica, Natali Dizdar. Njezin specifičan spoj popa i soula stvorit će intimnu i romantičnu atmosferu, a zbog golemog interesa publike zakazan je i dodatni koncert dan kasnije, u nedjelju 15. veljače.

S druge strane, Zagreb je odavno poznat i po svojoj snažnoj "antivalentinovskoj" sceni. Tradicija se nastavlja devetim izdanjem festivala Antivalentinovo u Boćarskom domu. Kao i prethodnih godina, glavni akteri večeri bit će beskompromisni Let 3, nudeći publici energičnu i bučnu alternativu patetici. Ovaj događaj postao je nezaobilazno mjesto za sve one koji Dan zaljubljenih vide kao priliku za dobru rock svirku i ironičan odmak od romantike.

Glazbenu alternativu u danima oko Valentinova nude i strani izvođači; britanski indie-rockeri White Lies nastupaju 12. veljače u Boogaloou, dok će istu večer post-punk duo Nürnberg iz Minska zatresti zidove Močvare.

Kad smijeh postane jezik ljubavi

Posljednjih godina stand-up komedija postala je iznimno popularan izbor za večernji izlazak, a Valentinovo nije iznimka. Čini se da je za mnoge parove smijeh postao najbolji začin romantičnoj večeri. Tako BIS comedy kolektiv u prostoru OUT Prvi kat organizira svoj specijal "Ljubavna spika", dok će u Centru za kulturu Trešnjevka Marko Dejanović izvesti svoj "Valentinovo Special". Ni okolica ne zaostaje, pa će Tin Sedlar u Sesvetama dva dana zaredom (14. i 15. veljače) nasmijavati publiku showom "Treći dejt".