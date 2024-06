Kako biti sretan? Ovi mali koraci mogu pomoći u stvaranju svakodnevne sreće

Bez obzira na to što svi imamo različitu definiciju prave sreće, svakome bi trebao biti cilj iz dana u dan živjeti bolji i sretniji život. Nekoliko promjena uobičajenih navika, može ti pomoći da budeš korak bliže svom cilju. Ako si se ikada pokušala riješiti loših navika, dobro znaš koliko su one ukorijenjene. Međutim, dobra vijest je da ih možeš promijeniti.

Zašto onda ne bismo svi zajedno radili na tome da pozitivne navike postanu dio naše rutine? U nastavku donosimo prijedloge za male dnevne navike koje će ti pomoći da ubrzaš svoju promjenu. Ako ti neke od ovih navika stvaraju dodatni stres ili se jednostavno ne uklapaju u tvoj stil života, odbaci ih. Odvoji vrijeme za prakticiranje navika kroz koje ćeš shvatiti što ti odgovara, a što ne.

Nasmiješi se

Smijanje stvara otpuštanje dopamina što nas čini opuštenijima i sretnijima. Iako nije sasvim sigurno, istraživači su otkrili da se veza između smijeha i sreće može pripisati "hipotezi povratne informacije", gdje izrazi lica mogu imati utjecaja na emocije. To ne znači da cijelo vrijeme moraš ići okolo s lažnim osmijehom na licu, ali sljedeći put kada se budeš osjećala potišteno, nasmiješi se i pogledaj što će se dogoditi, piše Healthline.

Vježbaj zahvalnost

Jednostavno izražavanje zahvalnosti može značajno poboljšati tvoje raspoloženje. Na primjer, jedna studija otkrila je da prakticiranje zahvalnosti može imati značajan utjecaj na osjećaje nade i sreće. Zato pokušaj svaki dan započeti priznavanjem jedne stvari na kojoj si zahvalna. To možeš učiniti dok pereš zube ili čekaš da se odgođeni alarm oglasi. U toku dana razmisli o tome da dublje proživljavaš sve što ti se događa te češće osvještavaš životne blagodati. To mogu biti značajne stvari poput spoznaje da te netko voli ili dobivanja zasluženog unaprjeđenja. Naravno, to su i sitnice, zahvalnost jer te kolega ljubazno ponudio šalicom kave ili susjed koji ti je mahnuo.

Daj drugima kompliment

Istraživanja pokazuju da ljubaznost također može doprinijeti boljem raspoloženju. Davanje iskrenog komplimenta brz je i jednostavan način da nekome uljepšaš dan, a pritom potakneš vlastitu sreću. Najbitnije jest da kompliment uvijek bude iskren i od srca.

Diši duboko

Napeta si, ramena su ti zategnuta i osjećaš se pomalo izgubljeno. Svi znamo taj osjećaj. Istraživanja podržavaju činjenicu da vježbe sporog i dubokog disanja mogu pomoći u smanjenju stresa. Sljedeći put kada budeš pod stresom ili na izmaku snage, učini sljedeće:

Zatvori oči. Pokušaj zamisliti sretnu uspomenu ili lijepo mjesto.

Polako, duboko udahni kroz nos.

Polako izdahni kroz usta ili nos.

Ponovi ovaj postupak nekoliko puta dok ne počneš osjećati da si se smirila.

Ako ti je teško polagano, namjerno disati, pokušaj brojati do pet u glavi pri svakom udisaju i izdahu.

Piši dnevnik

Dnevnik je dobar način da organiziraš svoje misli, analiziraš svoje osjećaje i praviš planove. To je dokazano izvrstan način da se oslobodiš svakodnevnih briga i napišeš što ti se trenutno događa u životu. Ako ne voliš puno pisati ili nemaš vremena, možeš barem prije spavanja zapisati nekoliko misli koje su ti obilježile taj dan. Vjeruj nam da ćeš se osjećati puno bolje.

Ne uspoređuj se s drugima

Bilo da se to događa na društvenim mrežama, na poslu ili čak na satu joge, lako je pasti u zamku gdje se uspoređuješ s drugima. Rezultat? Možeš doživjeti više nezadovoljstva, niže samopoštovanje, pa čak i depresiju i tjeskobu. Jasno ti je da od tih mogućih negativnih emocija nemaš apsolutno ništa, osim što možeš naštetiti svom mentalnom zdravlju. Fokusiraj se na sebe i svoj osobni rast i razvoj, a drugi neka ti posluže samo kao inspiracija da iz dana u dan budeš sve bolja verzija sebe. Imaj na umu da smo svi posebni baš takvi kakvi jesmo i svatko ima nešto što onaj drugi s kojim se uspoređujemo nema. Zato budi zahvalna i kontinuirano radi na sebi, a ako bude potrebno, posavjetuj se sa stručnom osobom.

Ukloni nered

Uklanjanje nereda zvuči kao nešto jako naporno i dosadno. Međutim, umjesto da čistiš prostor u kojem boraviš dvaput mjesečno i kada se "nakupi", pokušaj svaki dan izdvojiti 15 minuta. Dakle, umjesto scrollanja po društvenim mrežama, uzmi sredstvo za čišćenje u ruke! Postavi štopericu na svom telefonu i odvoji malo vremena da pospremiš određeni dio jedne prostorije - recimo, ormar ili police u komodi.

Dragocjeno vrijeme bez mobitela

Postoji sve više dokaza koji podupiru činjenicu da pretjerana upotreba telefona može dovesti do promjena u mozgu i utjecati na tvoje raspoloženje, a jedna recenzija čak otkriva ozbiljnije kognitivne i emocionalne promjene kod adolescenata i mladih odraslih osoba. Pusti svoj um da slobodno luta i jednostavno se pokušaj opustiti i duboko disati. Čitati. Meditirati. Prošeći i obrati pozornost na svoju okolinu. Budi društvena. Ili budi sama. Samo budi.

Rituali njege

U ovom ubrzanom svijetu, lako je zanemariti brigu o sebi. Ali pokušaj pronaći vremena da se njeguješ što je više moguće. To može biti opuštanje uz dugu, toplu kupku. Ili možda tvoja omiljena, dugotrajna rutina njege kože zbog koje se osjećaš opuštenije. Što god bilo, odvoji vrijeme za to. Ako ti je tako lakše, zapiši si u planer i smatraj to prioritetom.

Izvedi sama sebe

Nemaš s kim izaći? Pa, koje pravilo kaže da ne smiješ izlaziti sama? Razmisli o odlasku u svoj omiljeni restoran, gledanju filma u kinu ili putovanju o kojem si oduvijek sanjala. Čak i ako si jako društvena, vrijeme za sebe može ti pomoći da se ponovno povežeš s aktivnostima koje te uistinu čine sretnima.

