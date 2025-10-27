Kako ukrasiti dom za Noć vještica – najbolje ideje i dekoracije iz popularnih trgovina

Halloween je izvrsna prilika da se poigraš s dekoracijama i u svoj dom uneseš dozu mistične jesenske čarolije. Bez obzira biraš li elegantne, minimalističke detalje ili šarene i zabavne motive, u ponudi popularnih home brendova sigurno ćeš pronaći inspiraciju i najbolje ukrase za Noć vještica

Noć vještica, odnosno Halloween, iz godine u godinu postaje sve popularniji i kod nas. Iako je nekad bio rezerviran isključivo za američke filmove i kostimirane zabave, danas ga mnogi rado obilježavaju — bilo uz tematsko druženje s prijateljima, filmski maraton ili jednostavno ukrašavanjem doma u jesensko-mističnom duhu. Jesen ionako donosi cozy atmosferu, pa je Halloween savršena prilika da prostoru dodaš malo magije, misterije i zabave.

Ukrašavanje doma u duhu Noći vještica

Bez obzira slaviš li sama ili u društvu, uređenje prostora ključno je za stvaranje pravog ugođaja. Ne moraš pretjerivati s velikim dekoracijama — dovoljno je nekoliko detalja koji će prostor pretvoriti u pravu jesensko-halloween oazu. Kombiniraj crne, narančaste i zlatne tonove, svijeće, tikve i zanimljive svjetlosne dekoracije. Umjetne paukove mreže, lampice u obliku lubanja ili šišmiša te ukrasi s motivima vještica i duhova trenutno su pravi hit.

Pexels

Gdje pronaći najzabavnije ukrase

U trgovinama poput Sinsaya, Zare Home, Pepca i sličnih brendova za uređenje doma možeš pronaći čitavu paletu tematskih dekoracija. Sinsay nudi preslatke, povoljne ukrase – od minijaturnih tikvica do svjetlećih lampica s Halloween motivima.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zara Home, s druge strane, donosi elegantniji i profinjeniji pristup Halloweenu – s crnim svijećama, staklenim vazama i rustikalnim detaljima u tamnim tonovima. Pepco je idealan ako tražiš pristupačne, šarene i zabavne dodatke koji će odmah unijeti duh Noći vještica u tvoj dom.

Sinsay

Halloween je izvrsna prilika da se poigraš s dekoracijama i u svoj dom uneseš dozu mistične jesenske čarolije. Bez obzira biraš li elegantne, minimalističke detalje ili šarene i zabavne motive, u ponudi popularnih home brendova sigurno ćeš pronaći inspiraciju i najbolje ukrase za Noć vještica. Neke od naših favorita donosimo u nastavku.

Sinsay, lampion - 2,99 €

Sinsay, svjetleća dekoracija - 7,99 €

Sinsay, svijećnjak - 2,99 €

Sinsay, svijeća - 3,49 €

Sinsay, tanjur - 3,99 €

Sinsay, led lampa - 4,49 €

Sinsay, poslužavnik - 4,49 €

Sinsay, jastuk - 7,99 €

H&M, ručnik - 9,99 €

H&M, natpis - 7,99 €

H&M, ukrasna kutija - 14,99 €

H&M, nadstolnjak - 8,99 €

Zara Home, natpis - 18,99 €

Zara Home, tanjur - 18,99 €

Zara Home, girlanda - 18,99 €

Pepco, ukras - 7 €

Pepco, komplet za pečenje - 4,50 €

Pepco, čaše - 2,50 €

Pepco, led bundeva - 5 €

Pepco, led lampa - 2,50 €