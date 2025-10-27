Kako ukrasiti dom za Noć vještica – najbolje ideje i dekoracije iz popularnih trgovina
Noć vještica, odnosno Halloween, iz godine u godinu postaje sve popularniji i kod nas. Iako je nekad bio rezerviran isključivo za američke filmove i kostimirane zabave, danas ga mnogi rado obilježavaju — bilo uz tematsko druženje s prijateljima, filmski maraton ili jednostavno ukrašavanjem doma u jesensko-mističnom duhu. Jesen ionako donosi cozy atmosferu, pa je Halloween savršena prilika da prostoru dodaš malo magije, misterije i zabave.
Ukrašavanje doma u duhu Noći vještica
Bez obzira slaviš li sama ili u društvu, uređenje prostora ključno je za stvaranje pravog ugođaja. Ne moraš pretjerivati s velikim dekoracijama — dovoljno je nekoliko detalja koji će prostor pretvoriti u pravu jesensko-halloween oazu. Kombiniraj crne, narančaste i zlatne tonove, svijeće, tikve i zanimljive svjetlosne dekoracije. Umjetne paukove mreže, lampice u obliku lubanja ili šišmiša te ukrasi s motivima vještica i duhova trenutno su pravi hit.
Gdje pronaći najzabavnije ukrase
U trgovinama poput Sinsaya, Zare Home, Pepca i sličnih brendova za uređenje doma možeš pronaći čitavu paletu tematskih dekoracija. Sinsay nudi preslatke, povoljne ukrase – od minijaturnih tikvica do svjetlećih lampica s Halloween motivima.
Zara Home, s druge strane, donosi elegantniji i profinjeniji pristup Halloweenu – s crnim svijećama, staklenim vazama i rustikalnim detaljima u tamnim tonovima. Pepco je idealan ako tražiš pristupačne, šarene i zabavne dodatke koji će odmah unijeti duh Noći vještica u tvoj dom.
Halloween je izvrsna prilika da se poigraš s dekoracijama i u svoj dom uneseš dozu mistične jesenske čarolije. Bez obzira biraš li elegantne, minimalističke detalje ili šarene i zabavne motive, u ponudi popularnih home brendova sigurno ćeš pronaći inspiraciju i najbolje ukrase za Noć vještica. Neke od naših favorita donosimo u nastavku.