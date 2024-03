Kada žene tulumare: Kako organizirati djevojačku večer za pamćenje?

Pred nama je sezona vjenčanja i mnoge buduće mladenke ovih će dana proslaviti svoju djevojačku večer. Neke je jedva čekaju pa je planiraju mjesecima unaprijed, zovu puno prijateljica i poznanica i - pošteno isprazne novčanik. Moramo priznati da se danas često pretjeruje s proslavama i darovima pa nije čudno što dio žena žele skromnu djevojačku večer. Žele je proslaviti uz bliske ljude, ukusnu večeru, odlazak u kino ili klub. Sve češće se, umjesto djevojačkih večeri, organiziraju vikend-putovanja za žensko društvo na kojima se budući brak slavi više dana.

Bit djevojačke večeri jest druženje u dobrom društvu, a ne pretjerivanje ukrasima i sadržajima. Katkad sama mlada organizira djevojačku i jasno izrazi kako je želi proslaviti, ali najčešće kuma ima tu čast organizirati djevojačku. Kako bi sve prošlo u najboljem redu i sa zadovoljnom mladenkom, važno je otpočka komunicirati tko što plaća, dijele li se troškovi ili pak jedna osoba snosi najveći trošak. Važno je sagledati financijsku situaciju i racionalno raspolagati novcem jer nam se čini da je puno isplativije štedjeti za stan ili bračno putovanje negoli cijelu plaću potrošiti na samo jednu večer.

Zato bi i mladenka i kuma, ali i gošće trebale biti usuglašene oko financija. Osim toga, treba imati na umu da je manje nekad više te da je to večer posvećena mladi. Ona, naravno, ne treba biti glavna zabavljačica, no sve ovisi o temperamentu mlade. Bitno je da se uzvanice dobro zabave i bez problema podižu atmosferu.

Imaš li tu čast organizirati djevojačku večer, ključno je dobro poznavati mladenku i organizaciju obaviti s puno ljubavi. Gdje će se djevojačka večer održati, što će svirati, ali i što će se jesti... sve to varira o mladenki, ali i društvu i zato je važno personalizirati organizaciju. No, na što još pripaziti?

Pažljivo biraj lokaciju

Lokacija je prva stavka o kojoj treba razmišljati. Za što ćeš se odlučiti ovisi o karakteru i željama mladenke. Možeš birati između vikendice ili kuće za odmor čije cijene danas dostižu visoke iznose pa sve ovisi i o budžetu. Uz to, njih treba rezervirati i do pola godine unaprijed, a važno je znati želi li mlada dnevni ili noćni tulum. A možda uopće ne želi tulum nego samo ležerno druženje. Zapamti: skuplje nije uvijek bolje. Stoga pri planiranju izdvoji nekoliko prihvatljivih opcija.

Foto: Pexels

Razmisli o tematskoj večeri

Nije uvijek slučaj, no neke mlade izričito žele tematsku večer. Možda je mladenka vezana uz more i obožava plavu, možda voli nježno roza ili pak žutu. Moguće da cijeni minimalizam, određeni film ili lika ili pak žudi za glamurom. Kad si odgovoriš na ova pitanja, bit ćeš sigurna je li tematska večer dobar izbor. U tom slučaju glavnu ulogu ima određeni motiv, boja ili uzorak pa unaprijed treba razmišljati o ukrasima, ali i dress codeu. On nije uvijek određen, no u slučaju tematskih večeri, uzvanice trebaju biti upoznate s tim. Sukladno tome, nabavljat će se natpisi, baloni, ali i dekoracija hrane. Možeš razmisliti i o majicama s nekim natpisom ili drugim simpatičnim dodatkom. Jasno, mladenka bi trebala imati jedinstvenu kombinaciju. Kad smo već kod ukrasa, možeš izabrati DIY pristup ili se odlučiti za povoljnije opcije.

A što s glazbom?

Zamislimo da djevojačku slaviš na vikendici. U tom slučaju mogla bi se odlučiti za tamburaše ili bend, no imaj na umu da takve opcije koštaju i moraju se dogovoriti unaprijed. Zato je važno biti jasan oko budžeta. S druge strane, zabavljati vas mogu kreirane playliste, YouTube ili zvučnik. Najbolje je da se na playlisti nađe za svakog ponešto i da ona žanrovski bude raznolika i prilagođena dijelu dana ili noći. No svako društvo bi to samo trebalo procijeniti. Opcija su i karaoke – posebice kad se atmosfera ''zagrije'', ali i puštanje hitova koji su obilježile mladenkino odrastanje.

Foto: Pexels

Pobrinite se za jelo

Naravno, zabava nije potpuna bez hrane i pića. I u tom pogledu ponuda bi trebala biti raznolika, no to ne znači da treba biti skupa i fancy. Ukusni zalogaji poput malih sendviča, kanapea, rolica i muffina bit će i više nego dovoljni. Mogu se jesti ''s nogu'', a dekoracija bi se mogla uklopiti u interijer. I zalogajima možete podariti zanimljive detalje, a oni se mogu naći na ukrašenom stolu. Treba znati koja pića društvo preferira, a ima li među vama koktel majstorica, i kokteli su sjajna opcija.

A što s poklonom?

Važno je, dakle, da organizacija nije isforsirana nego da ta večer bude po mladenkinu guštu. Naravno, zadovoljne trebaju biti i gošće, no u to ne sumnjamo. Jednako tako, poklon treba odražavati dio mladenkine osobnosti, važno je da je to nešto što bi joj se svidjelo i što će nositi lijepu uspomenu i priču o prijateljstvu. Hoće li to stajati 50 ili 200 eura manje je važno. Uostalom, nije li ljepše dobiti sitnicu koja ti znači i kojoj se rado sjećaš?

Dakako, kuma i uzvanice trebaju se dogovoriti oko raspodjele troškova i darova, no to smo već istaknule. Budite uigrani tim koji će u jednoj ili više večeri slaviti prijateljstvo i novi početak. Hoćete li slaviti u restoranu, vikendici ili u Španjolskoj – manje je važno. Nije presudan ni gospodin koji iskače iz torte, no ako je to po mladenkinu guštu, zašto ne?