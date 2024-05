Ivo je zbog 'Ljubav je na selu' letio čak do Čilea, a sad se vraća kao farmer!

U srijedu od 21.15 sati na RTL-u gledatelji će moći upoznati 11 novih farmera omiljenog showa 'Ljubav je na selu'. Među onim usamljenima, ali i odvažnima, koji će pred kamerama pokušati pronaći srodnu dušu, je i Puljanin Ivo Obreza

Farmera Ivu gledatelji RTL-a već jako dobro poznaju jer bio je kandidat u 11., internacionalnoj sezoni showa. Putovalo se tada preko granica Lijepe Naše, a kandidate i kandidatkinje ugostili su farmeri i farmerice hrvatskih korijena koji žive u dijaspori.

Ivo je zbog 'Ljubav je na selu' putovao sve do Čilea, u grad Iquique kod farmerice Darinke Ljubice Goravice Green, koja ga je na kraju i odabrala za odlazak na romantično putovanje, no ljubavne iskrice među njima nisu se rodile. Ipak, za propuštenom prilikom ne žali jer ovu će avanturu pamtiti do kraja života.

Farmerica Darinka gledatelje je tada nasmijavala svojim strogim karakterom, izbirljivošću i brojnim zadacima koje je postavljala pred svoje kandidate od kojih je zahtijevala, prije svega, poslušnost. Ivi je u jednom trenutku prepisala čak i dijetu, no svojim je gostima ipak pripremila provod za pamćenje, od razvijanja hrvatske zastave usred pustinje Atacame, do kupanja u spilji, puštanja lampiona i vožnje džipovima.

Ivo se danas svega prisjeća s osmijehom na licu, no priznaje, sve je bilo itekako neočekivano i pomalo „šokantno“: „Iskreno, nisam uopće to očekivao... Prvo kad me Marijana Batinić prozvala da sam odabran za Darinkinog 'zlatnog dečka' – to je bio prvi šok. Onda me odabrala Darinka da idem s njom u Čile, to je bio drugi šok. I treći šok je bio kad je između nas trojice odabrala kandidata koji će ići s njom na romantično putovanje, opet ja! Potpuno za mene neočekivano! Sve u svemu, bilo je zanimljivo, slagali smo se svi, ekipa je bila stvarno dobra!“

S farmericom Darinkom, kaže, i dalje je u kontaktu te se čuju povremeno.

Sada, u 17. sezonu 'Ljubav je na selu' Ivo se vraća, ali kao farmer. Nakon godina samoće vrijeme je da konačno upozna onu pravu s kojom će dijeliti i dobro i zlo.

„Htio sam malo promijeniti uloge, da ja malo biram. Da ja budem farmer i odaberem kandidatkinju. I naravno, ako se dogode neke iskrice, da nađem i ljubav“, ističe, „Nadam se da će mi se ovaj put sreća osmjehnuti. Došao je trenutak za početak nove veze“.

Ovaj simpatični 49-godišnji Puljanin radi kao zaštitar, a u svoje slobodno vrijeme voli se družiti s prijateljima, ići u ribolov ili brinuti o svom polju lavande. Iza njega su četiri veze, jednu je voljenu djevojku čak i zaprosio, no kasnije su se razdvojili.

Fizički izgled kod žena nije mu presudan, samo bi volio da ga prihvaća takvog kakav jest i da je iskrena prema njemu, a kod buduće partnerice nikad ne bi tolerirao nevjeru i laži.