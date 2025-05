Ljeto u znaku lana: Prozračni i chic komadi za sve prigode

Lan je materijal kojem se iznova vraćamo svakog ljeta – lagan, prirodan i sofisticiran, donosi osjećaj jednostavnosti i profinjenosti svakoj kombinaciji

Kada temperature narastu, komadi od lana opet dolaze u fokus. Lagan, prozračan i prirodan, ovaj materijal već je godinama naš modni favorit za vruće ljetne dane – i s razlogom. Ove sezone lan dominira kolekcijama gotovo svih brendova, od minimalističkih do boho, a nosi se u svim oblicima: od klasičnih bijelih košulja i širokih hlača, do oversized sakoa, midi haljina i suknji na preklop. Ako postoji jedan materijal koji može istovremeno prizvati osjećaj odmora u Provansi i izgledati chic usred gradskog asfalta, to je svakako lan.

Kako nositi lan ovog ljeta?

Lan je iznimno zahvalan materijal jer ga s lakoćom možeš uklopiti u različite prigode, od jutra do večeri. Za ležerne dnevne kombinacije, lanene haljine u neutralnim nijansama poput bež, bijele ili maslinaste boje idealan su izbor – izgledaju elegantno, a istovremeno pružaju osjećaj prozračnosti i slobode.

U poslovnom okruženju lanene hlače visokog struka uparene s oversized košuljom ili sakoom stvaraju sofisticiran, ali opušten look koji je savršen za visoke temperature bez narušavanja profesionalnog dojma. Za večernje izlaske, lan dobiva poseban sjaj u formi crne haljine na preklop ili kompleta sa suknjom i topom u toplim zemljanim tonovima – uz decentne sandale na petu i upečatljivu torbicu, dojam je profinjen, ali nimalo pretjeran.

Vikendom, dok istražuješ prirodu ili odlaziš na kratki izlet, biraj lanene bermude, lagane kombinezone ili crop topove koji ti omogućuju nesputano kretanje i udobnost, a opet izgledaju stylish. Bez obzira na priliku, lan je ključan saveznik u postizanju one nenametljive ljetne elegancije koju svi volimo.

Boje i krojevi koje biramo ove sezone

Osim vječne bijele i bež, lan ove godine dolazi i u pastelnim te zemljanim nijansama Krojevi su opušteni, fluidni, često oversized – jer upravo taj dojam ležerne elegancije čini lan toliko neodoljivim. Lan je materijal koji odiše ljetnom lakoćom i stilom. Bilo da ga nosiš u šetnji rivom ili u gradskoj vrevi, s pravim komadima uvijek ćeš izgledati svježe, dotjerano i s mrvom tog neuhvatljivog, effortless šarma.

Ako tražiš lanene komade koji izgledaju luksuzno, a dolaze po pristupačnoj cijeni, izdvajamo naše favorite iz ponude popularnih high street brendova.

Massimo Dutti – 59,95 €

Massimo Dutti – 69,95 €

Massimo Dutti – 59,95 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Zara – 39,95 €

Zara - 45,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 22,95 €

Mango - 69,99 €

Mango - 69,99 €

Mango - 39,99 €

Mango - 79,99 €

Mango - 39,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 29,99 €