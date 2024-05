'Ljubav je na selu': Upoznajte 11 novih farmera koji će u 17. sezoni potražiti svoju srodnu dušu

Omiljena 'Ljubav je na selu' ušla je u svoju čak 17. sezonu, a to je još jedan dokaz da najdugovječniji i najcitiraniji reality show na domaćim kanalima ne misli stati kad je u pitanju spajanje parova. I ovaj put šarmeri stižu iz cijele Hrvatske, od Kozice, Cerića, Ogulina, Lipovljana, do Gračaca, Gušća, ali i preko granice, iz Slovenske Bistrice! No jedan ovogodišnji farmer zbog showa će potegnuti čak iz Nizozemske, gdje već godinama živi i radi, istaknuvši da ne postoje prepreke ni daljine kad je u pitanju prava ljubav, a ako upozna svoju srodnu dušu, povratak u Hrvatsku itekako je opcija!

Na putu do prave ljubav farmere će i ovaj put voditi voditeljica Anita Martinović koja ih je već upoznala na njihovim farmama, a sreću zbog nove sezone ne krije.

DARKO ŠKOLNIK (50), HAGANJ

Darko dolazi iz mjesta Haganj, a trenutačno živi i radi u Nizozemskoj. Vlasnik je građevinske tvrtke koja djeluje i izvan granica Hrvatske. U Hagnju ima tri kuće te veliki voćnjak i oranice. U slobodno vrijeme voli šetati u prirodi i restaurirati stare predmete. Što se ljubavne priče tiče, iza njega je nekoliko veza, od kojih je najduža potrajala šest godina. Darko se već okušao u showu 'Ljubav je na selu'. Naime, u 8. sezoni bio je jedan od kandidata na imanju farmerice Marine Peštaj. Ističe kako mu je to bilo lijepo iskustvo te da će mu zasigurno pomoći sada kada on želi biti farmer. Sebe smatra komunikativnom osobom, druželjubivim, radišnim i ponekad tvrdoglavim. Od buduće partnerice očekuje da zna što želi u životu te da nije arogantna i puna sebe, a volio bi da ima između 40 i 55 godina. Zbog prave ljubavi vratio bi se u Hrvatsku!

„Teško je biti sam. Kad dođem kući, nedostaje mi topla riječ, topli zagrljaj“, ističe Darko.

Foto: RTL

ILIJA STRINIĆ (56), GRAČAC

Ilija dolazi iz Gračaca, živi sam i radi kao autoprijevoznik. Na imanju ima voćnjak, krave i konje te obožava provoditi vrijeme u prirodi. Iza njega su dva braka iz kojih ima dvoje djece. U show se prijavio jer je već dugo sam i volio bi naći nekoga s kim će provoditi vrijeme, a možda se i skrasiti. Za sebe kaže da je dobar, komunikativan, neiskvaren, šaljiv, a volio bi poštenu, iskrenu i dobru ženu od 40 do 55 godina, dok mu fizički izgled nije toliko važan. Ilija ističe kako zna pažljivo slušati i razgovarati s drugima, a njegova otvorenost i emotivnost pomažu mu da se poveže s ljudima.

„Imam sve, još mi samo ljubav fali, da imam ženu pored sebe“, kaže Ilija.

Foto: RTL

IVICA TURAS (38), LIPOVLJANI

Ivica živi u Lipovljanima, a po struci je stolar. Dugo je radio kao građevinar u Njemačkoj, a nedavno se vratio u Lijepu Našu i spreman se skrasiti. Na svom imanju ima kokoši, zečeve, pčele i golubove. U svoje slobodno vrijeme voli ići u šumu, u berbu gljiva te s prijateljima u ribolov. Ivica iza sebe ima dvije ozbiljne veze, od kojih je u jednoj djevojku i zaručio, ali ona ga je odbila. Već je nekoliko godina slobodan i volio bi pronaći ljubav. Sebe opisuje kao dobru, iskrenu i poštenu osobu, kaže da je romantičan, a ponekad i tvrdoglav. U emisiji bi volio bi upoznati iskrenu i druželjubivu djevojku s dobrim namjerama s kojom bi volio osnovati obitelj.

„Teško mi je biti sam, uvijek je ljepše kad imaš nekoga i kad se kraj nekoga probudiš“, ističe Ivica.

Foto: RTL

IVO OBREZA (49), PULA

Ivo stiže iz Pule, a radi kao zaštitar. U svoje slobodno vrijeme voli se družiti s prijateljima, ići u ribolov ili brinuti o svom polju lavande. Iza njega su četiri veze, od kojih je jedna zamalo završila i prosidbom. Nije mu bitno kako djevojka izgleda, samo da ga prihvaća takvog kakav jest i da je iskrena prema njemu, a kod buduće partnerice nikad ne bi tolerirao nevjeru i neiskrenost. Za sebe kaže da je humorističan, druželjubiv i voli sklapati nova prijateljstva. Ivo je već dobro poznat gledateljima showa jer je sudjelovao je u 11., internacionalnoj sezoni kada je bio u Čileu kod farmerice hrvatskih korijena Darinke.

„Mislim da je došao trenutak za nešto novo, za početak nove veze“, kaže Ivo.

Foto: RTL

MANUEL MANDIĆ (38), NOVA BUKOVICA

Manuel dolazi iz Nove Bukovice u blizini Slatine, a radi kao monter na luksuznim kamionima i vozilima. Dosad nikad nije bio u ozbiljnoj vezi te smatra kako je pravo vrijeme da pronađe srodnu dušu s kojom će dijeliti život, iskusiti ljubav i osnovati obitelj. Manuel ima vlastiti OPG s konjima i svinjama te plantažu lješnjaka, a u slobodno vrijeme najviše se voli družiti s prijateljima. Za sebe kaže da je iskren, komunikativan, prilagodljiv i miran, a ne tolerira laži i prevare. Ističe da će svoju izabranicu zasigurno držati kao kap vode na dlanu.

„Ako želite mirnu osobu, dobrog momka, pišite mi“, skromno kaže Manuel.

Foto: RTL

MATE BEGOVIĆ (26), KOZICA

Mate dolazi iz Kozice pored Vrgorca i najmlađi je farmer 17. sezone. Radi kao kamenoklesar, a brine i o svom vrtu i voćnjaku. Sebe opisuje kao pozitivnog i smirenog, vrijednog, pomalo tvrdoglavog, a slobodno vrijeme provodi u šetnjama prirodom i druženju s prijateljima. Imao je nekoliko veza, a s obzirom na to da prati 'Ljubav je na selu', vjeruje da će upravo u emisiji upoznati vrijednu djevojku koja će ga podržavati u svemu i koja bi bila voljna preseliti se u njegovo mjesto. U vezi nikad ne bi tolerirao prevaru. Volio bi da njegova buduća odabranica ima između 20 i 30 godina, a fizički izgled nije mu presudan. Budući da živi s majkom, važno mu je njezino mišljenje o djevojci.

„Vjerujem u ljubav na prvi pogled“, kaže Mate.

Foto: RTL

SANDI HRIBERNIK (52), SLOVENSKA BISTRICA

Sandi stiže iz susjedne Slovenije, a trenutno radi kao vozač i dostavljač. Tamošnja javnost dobro ga poznaje jer je bio jedan od sudionika slovenske verzije 'Braka na prvu', a kada je prošle godine ugledao svog sunarodnjaka Jožefa Mastnaka u 16. sezoni 'Ljubav je na selu, odlučio je još jednom sreću okušati pred kamerama. Svoje slobodno vrijeme provodi s prijateljima i u šetnjama, voli raditi u svom vrtu, voćnjaku i vinogradu. Za sebe kaže da je veliki romantik, neiskvaren, društven, ne voli laži i prevare. Bio je u vezi osam godina i iz nje ima sina. Nada se da će u emisiji pronaći djevojku dobre duše i srca koja je društvena, skromna i dijeli njegove svjetonazore, od 39 do 50 godina i srednje građe.

„U mom srcu je neka praznina. Kad bi ovdje netko bio uz mene, sve bi bilo drukčije“, ističe Sandi.

Foto: RTL

TONI PATRČEVIĆ (33), CERIĆ

Gledatelji RTL-a Tonija se sjećaju iz prve sezone showa 'Superpar' u kojem je sudjelovao s bivšom djevojkom Dorom. Par je tada pred kamerama gledateljima ispričao svoju tragičnu priču o gubitku djeteta, a kasnije su dobili još jednu kćer. Nakon prekida 11-godišnje veze početkom ove godine, Toni je odlučio svoje srce ponovno otvoriti za ljubav te smatra da bi je mogao pronaći u novoj sezoni showa. Toni je zaposlen kao soboslikar i ličilac, a u slobodno vrijeme bavi se nogometom, trčanjem, voli šetati, voziti bicikl i družiti se s prijateljima. Za sebe kaže da je dobar, komunikativan, iskren, brzo oprašta, nije svadljiv i pomalo je tvrdoglav. Od buduće partnerice očekuje iskrenost, povjerenje i poštenje, a voli niže djevojke koji su sportski tipovi.

„Htio bih da je netko uz mene i da nisam sam“, kaže Toni.

Foto: RTL

VJEKOSLAV ŠAJNIĆ (49), GUŠĆE

Vjekoslav dolazi iz Gušća u blizini Siska i živi u velikoj obitelji. Na svom imanju ima oranice, livadu, vrt, svinje i kokoši o kojima se brine. Prije dvadeset godina se rastao od bivše supruge koja je ostavila njega i kćer. Nakon tog bio je u nekoliko kraćih veza, no povjerenje u žene teško mu je bilo steći nakon bolnog iskustva. Volio bi upoznati odabranicu s kojom bi istraživao toplice u Hrvatskoj i okolici. Za oko mu je zapela prošlogodišnja kandidatkinja Jasmina Bosančić te bi volio upoznati damu koja joj je slična i fizički i karakterno. Spreman je skrasiti se s dobrom, iskrenom i poštenom ženom i potrudit će se da ovaj put pronađe pravu ljubav.

„Želim s nekim uživati do kraja života“, dodaje Vjekoslav.

Foto: RTL

ŽELJKO STIPETIĆ (49), OGULIN

Željko dolazi iz Ogulina i u vojnoj je mirovini. Živi s mamom u velikoj kući s dvorištem i vrtom, a u slobodno vrijeme bavi se uređivanjem eksterijera. Vrlo je avanturističkog duha, aktivan, puno vremena provodi u prirodi, planinari s prijateljima, obožava plesati i član je frankopanske garde. Željko ističe da je posljednji put iskreno volio prije pet godina, a s tom je djevojkom dobio i sina. Sebe opisuje kao osobu koja nije svadljiva, vrlo je direktan i emotivan, a isto to želi i od svoje partnerice. Fizički izgled nije mu previše važan, no volio bi da je u dobroj kondiciji kako bi mogli skupa planinariti.

„Htio bih osobu koja će biti sa mnom i u dobru i u zlu“, kaže Željko.

Foto: RTL

ZLATKO JAKUPOVIĆ (72), GRAČEC

Zlatko je simpatični umirovljenik iz Gračeca, bivši vozač tramvaja, koji danas brine o svom vrtu i voćnjaku, a u slobodno vrijeme, kaže, voli ići po plesnjacima, ali i kuhati. Bio je u braku 24 godine i iz tog braka ima troje odrasle djece. Nakon smrti supruge, nije bio u ozbiljnoj vezi te vjeruje kako bi u emisiji mogao upoznati dobru ženu od 50 do 65 godina s kojom bi se mogao bolje upoznati, a prijavio se na nagovor prijatelja. Za sebe kaže da je komunikativan, dobar, neiskvaren i društven. Od buduće odabranice očekuje da zna kuhati, da je uredna, vrijedna, drži do sebe i ne ''visi'' po cijele dane na mobitelu.

„Za pravu sreću potrebno je dvoje“, ističe Zlatko.

Foto: RTL

Tko su farmeri 17. sezone 'Ljubav je na selu', gledatelji će doznati već iduće srijede, 22. svibnja od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna i 24 sata prije prikazivanja na streaming platformi Voyo!

A sve usamljene dame svih generacija željne zabave, životnih promjena, novih iskustava te seoskih avantura na zagorskim bregima, slavonskim ravnicama ili pak u dalmatinskim maslinicima već sada se mogu prijaviti za sudjelovanje u showu i pisati omiljenom farmeru na e-mail adresi ljubavjenaselu@rtl.hr ili pozivom na broj 060 501 556 (0,46 EUR – fiksna mreža, 0,63 EUR – mobilna mreža).