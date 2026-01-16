403 Forbidden

Lifestyle
PRIJAVE SU OTVORENE

Imamo savršeni event na kojem ćete upoznati Gospodu Savršene!

Hot.hr
16. siječnja 2026.
Imamo savršeni event na kojem ćete upoznati Gospodu Savršene!
RTL
Sve što trebate napraviti je poslati mail na adresu: [email protected] najkasnije do utorka, 20. siječnja u podne!

Ruže su spremne, emocije rastu, a nova sezona najkomentiranijeg reality showa 'Gospodin Savršeni' samo što nije počela. A prije nego što romantična priča osvoji ekrane, RTL poziva fanove na ekskluzivnu premijeru u Zagrebu - večer koja donosi prvi pogled u novu sezonu showa!

Imamo savršeni event na kojem ćete upoznati Gospodu Savršene!
RTL

Samo 150 najbržih obožavatelja imat će priliku među prvima upoznati Karla Godeca i Petra Rašića, voditelja Marka Vargeka, ponovno vidjeti Šimu Eleza, prošlogodišnjeg Gospodina Savršenog, te zaviriti u prve trenutke sezone ispunjene emocijama, iznenađenjima i ljubavnim zapletima.

Imamo savršeni event na kojem ćete upoznati Gospodu Savršene!
RTL

Nova sezona 'Gospodina Savršenog' s prikazivanjem na platformi Voyo počinje 26. siječnja, na RTL stiže uskoro, a ovaj event idealna je prilika da najveći obožavatelji u priču uđu korak prije svih.

Sad čitajte pažljivo - imamo detalje kako možete upoznati Gospodu Savršene

Premijera će se održati u zagrebačkom Z Centru, u četvrtak, 22. siječnja u poslijepodnevnim satima, a prijava je obavezna - gledatelji trebaju poslati mail na [email protected] najkasnije do utorka, 20. siječnja u 12 sati jer će samo prvih 150 prijavljenih dobiti mail potvrde s detaljima eventa. Jedna prijava vrijedi za jednu osobu i nije prenosiva.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

Nova sezona ljubavi, intriga i savršenih trenutaka - uskoro slijedi!

Pročitajte još o:
Gospodin SavrseniGospodin Savršeni 2026Šime ElezMarko VargekVoyoRtlEvent
