Ideje Mirjane Mikulec: Moderna kuhinja u kojoj se drvo i crna boja savršeno nadopunjuju

Zavirite u moderno i praktično uređenu kuhinju površine 14 četvornih metara, smještenu u stanu novogradnje u Zagrebu. Pri osmišljavanju prostora tim Mirjane Mikulec slijedio je želju vlasnika da kuhinja ima otok kao središnje mjesto okupljanja obitelji i gostiju

Studio Mirjana Mikulec Interijeri stoji iza uređenja stana u Zagrebu, a ovoga puta fokus je na prostranoj i suvremeno osmišljenoj kuhinji. Budući da se radi o novogradnji, vlasnici su odlučili zadržati postojeću organizaciju prostora, uključujući i raspored kuhinje. Smještena uz izlaz na balkon, kuhinja se prostire na gotovo 14 četvornih metara, što je omogućilo uklapanje i blagovaonskog dijela. Kako nije postojala potreba za maksimalnim popunjavanjem prostora, dizajn je ostavljen prozračan, a jedna od ključnih želja vlasnika bila je imati šank ili kuhinjski otok kao središnje mjesto okupljanja.

Darko Mihalić

Kuhinja je rađena po mjeri i osmišljena kao spoj drva, terrazza i crne mat boje, čime se izdvaja od klasičnih rješenja. Elementi su s jedne strane postavljeni duž cijelog zida, dok se prema dnevnom boravku nalaze isključivo donji korpusi. Iako je početna ideja predviđala mogućnost potpunog zatvaranja kuhinje, vlasnici su se na kraju odlučili za otvoreniju varijantu u kojoj je glavni dio diskretno zaklonjen pri ulasku u dnevni prostor.

Darko Mihalić

“Željeni izgled postigli smo kombinacijom iverala drvenog dekora koji će dominirati prostorom. Crni PET mat koristili smo na unutrašnjem dijelu elemenata i otoku, dok se radna ploča izradila od crnog Getacorea. U dekoru koji se vratio na velika vrata, terazzo, obložen je cijeli zid bez gornjih elemenata. Isti taj dekor kasnije ćete moći vidjeti i u ostatku stana. Visoki elementi koji se nalaze nasuprot staklene stijene, osigurat će dovoljno mjesta za pohranu stvari, a ujedno će sakriti kuhinjske uređaje tako da prostor što manje nalikuje standardnoj kuhinji”, rekla je Mirjana Mikulec.

Darko Mihalić

Poseban naglasak stavljen je na središnji dio kuhinjskog zida sa sudoperom, koji je u potpunosti izveden u crnoj boji, uključujući sudoper i slavinu. Time su postignute čiste, jednostavne linije, a kuhinja je vizualno povezana s blagovaonskim prostorom. Cjelokupan dojam najbolje se vidi u video prilogu.