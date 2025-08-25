Ideje Mirjane Mikulec: Kako s tamnim tonovima u spavaćoj sobi postići ugodnu atmosferu

Ova spavaća soba pokazuje da tamnije nijanse ne treba izbjegavati ni u jednom prostoru

Stan u novogradnji nedavno je uredio studio Mirjane Mikulec. Fokus je na glavnoj spavaćoj sobi, u kojoj su tamni tonovi iskorišteni za stvaranje topline, udobnosti, ali i elegancije te suptilnog luksuza.

Ova spavaća soba pokazuje da tamnije nijanse ne treba izbjegavati ni u jednom prostoru. Iako su odabrani dublji tonovi, zbog prirodnih i zemljanih nijansi prostor odiše umirujućom atmosferom u kojoj će vlasnici zasigurno uživati.

Koncept uređenja sobe od 17 kvadrata bazirao se na već postojećem krevetu koji su vlasnici željeli zadržati. Nakon mjerenja prostora, izrađeno je tlocrtno rješenje, uz prilagodbu svim vanjskim i unutarnjim otvorima. Klijenti su željeli opuštajuću spavaću sobu u umirujućim nijansama, s pozicijom za televizor i dovoljno prostora za pohranu.

Na zid s desne strane ulaza smješteni su ormari, dok su preko puta njih krevet i noćni ormarići. Televizor se nalazi u središnjem dijelu ormara, a svi elementi izrađeni su po mjeri.

Sljedeći korak bio je izrada idejnog rješenja u dvije verzije. Prva kombinira drveni dekor i mramor, s posebnim naglaskom na zid iznad uzglavlja kreveta. Ono što ovu varijantu čini zanimljivom jest kontrast toplih i hladnih tonova, kako u dekoru, tako i u materijalima. S druge strane kreveta smješteni su ormari u nježno sivoj boji, istaknuti teksturama i elegantnim ručkicama.

Druga varijanta bila je nešto intenzivnijih tonova, također bazirana na toplo-hladnom kontrastu, no s puno dramatičnijim efektom. Drveni dekor je u ovom slučaju tamniji, a fronte ormara od zatamnjenog stakla sobi bi vizualno dodale dodatnu toplinu. Klijenti su se odlučili za ovu drugu opciju, pa je prije početka radova bilo potrebno precizno definirati sve dekore i materijale.

Dio iza kreveta obložen je drvenim dekorom i keramičkom pločom. Tako se dobila sjajna kombinacija toplo-hladno. Noćni ormarići također su rađeni u dekoru drveta, istom kao i zidna obloga.

"Ova soba je dokaz da ne treba bježati od zagasitih nijansi ni u jednom prostoru, pa tako ni u spavaćoj sobi. Iako smo birali tamnije tonove, budući da je riječ o prirodnim i zemljanim nijansama, rezultat je umirujući prostor u kojem će vlasnici zasigurno uživati”, objašnjava dizajnerica te dodaje:

“Kada god je to moguće, moj izbor je namještaj po mjeri jer s njim možemo ispuniti sve želje klijenta, ali i potrebe prostora. Tako smo u ovom slučaju kombinacijom boja, materijala i dekora dobili ujednačen i luksuzan izgled koji smo naglasili detaljima kao što su rasvjeta, posteljina i dekoracije”.