SVAKA KUPNJA SE BROJI

Hvalevrijedna tradicija: Giving Friday, dan kad shopping u dm-u postaje dobro djelo!

20. studenoga 2025.
Giving Friday, dm-ova ljepša i plemenitija verzija Black Fridaya, već osmu godinu zaredom podsjeća nas da svaka naša kupnja može postati podrška onima kojima je najpotrebnija.

Giving Friday u dm-u već je postao lijepa tradicija, dan u kojem se umjesto jurnjave za popustima bira nešto mnogo vrednije: dobrota.

Tako će 28. studenog dm donirati 5 % ukupnog prometa ostvarenog u svim dm trgovinama te na dm online shopu centrima u Karlovcu i Puli koji svakodnevno brinu o djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi te o onima koji se suočavaju s izazovima poput nasilja, depresije i anksioznosti.

Drugim riječima, svaka krema, šampon, parfem ili sitnica koju u petak stavite u košaricu u dm trgovini ili dm online shopu postaje mali, ali važan dio velike priče u kojoj zajedno činimo razliku.

Komu će ovogodišnja donacija pomoći?

Centar za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor (Karlovac) brine o djeci osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, od 25 korisnika smještenih u matičnoj zgradi, preko 10 mladih u organiziranom stanovanju, do čak 45 djece u poludnevnom boravku. Kako bi im osigurali toplije, funkcionalnije i ugodnije okruženje, sredstva od Giving Fridaya bit će usmjerena u uređenje zajedničkih prostorija i novi namještaj. 

Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola pruža skrb 32 korisnika, djeci i mladima koji se suočavaju s izazovima u ponašanju i zahtijevaju stručnu pomoć, stabilnost i podršku. Budući da se nalaze u staroj zgradi, donacija će im omogućiti potrebne radove na obnovi prostora kako bi se korisnicima osiguralo sigurnije, kvalitetnije i poticajnije okruženje. 

Tradicija koja raste i pokazuje rezultate

Giving Friday nije nova priča. Od 2018. do danas dm je kroz sedam izdanja inicijative osigurao više od 353.000 eura donacija, pomažući brojnim organizacijama diljem Hrvatske, od UNICEF-ova projekta “Svako dijete treba obitelj”, preko udruga i zdravstvenih centara, do ustanova koje pružaju skrb djeci i mladima. 

Prošle godine više od 100.000 kupaca sudjelovalo je u Giving Fridayu, a prikupljenih 78.643,12 eura omogućilo je uređenje soba i učionica u Centru u Rijeci te sanaciju igrališta u Centru u Bedekovčini. To je dokaz da dobrota, kada se zbroji, postaje golema. 

Najljepši osjećaj koji ne stane u kutiju

Dok se diljem svijeta na Black Friday kupuje zbog cijene, u dm-u se kupuje zbog dobrote. Giving Friday podsjeća nas da ponekad nije riječ o tome što kupujemo, nego o tome koga time možemo podržati. A to je osjećaj koji se ne može zapakirati, ali se može osjetiti.

