Holivudski frajeri nove generacije: 7 zvijezda koje Gen Z publika obožava

Ovi mladi glumci nisu samo zgodni, već su i iznimno talentirani te donose svježu energiju u Hollywood. Svaki od njih ima nešto posebno što ga izdvaja, bilo da je to intenzivna glumačka transformacija, neodoljiv šarm ili sposobnost da se poveže s publikom na dubljoj razini

Hollywood je oduvijek bio tvornica snova, a svaka nova generacija donosi svoje zvijezde koje osvajaju srca publike. Ako si i ti dio gen Z publike, sigurno si primijetila da se na sceni pojavila plejada mladih, talentiranih i nevjerojatno karizmatičnih glumaca koji redefiniraju pojam holivudskog frajera. Zaboravi na stare klišeje – ovi dečki donose svježinu, autentičnost i neodoljiv šarm.

U nastavku smo izdvojili sedam najzanimljivijih frajera nove generacije koji su zaludjeli svijet, posebice pripadnike generacije Z!

Jacob Elordi

Ovaj australski glumac, visok impresivnih 196 cm, postao je globalna senzacija zahvaljujući ulogama u romantičnoj komediji "The Kissing Booth" i HBO-ovoj provokativnoj seriji "Euforija". Jacob Elordi fascinantna je pojava za generaciju Z, privlačeći pažnju upečatljivim nastupima i pomalo tajanstvenom osobnošću. Njegove uloge Felixa Cattona u filmu "Saltburn" i Elvisa Presleyja u "Priscilli" samo su potvrdile njegov status svestranog glumca, a uskoro ćemo ga gledati i kao Heathcliffa u novoj adaptaciji "Orkanskih visova". Ono što ga čini posebnim jest njegova spremnost da izbjegne tipične holivudske franšize i umjesto toga bira suradnje s redateljima poput Sofije Coppole i Paula Schradera, pokazujući da mu je umjetnički integritet ispred komercijalnog uspjeha.

Austin Butler

Američki glumac Austin Butler katapultirao se u sam vrh Hollywooda svojom transformativnom ulogom Elvisa Presleyja u biografskom filmu "Elvis". Za tu je ulogu osvojio Zlatni globus i nagradu BAFTA te bio nominiran za Oscara. Prije toga, Austin je gradio karijeru u tinejdžerskim serijama, a zapaženu ulogu imao je i u Tarantinovom filmu "Bilo jednom u Hollywoodu". Njegova posvećenost, sposobnost da u potpunosti utjelovi likove i nevjerojatna karizma na ekranu čine ga jednim od najuzbudljivijih glumaca današnjice. Uloge u hitovima poput "Dina: Drugi dio" i suradnje s redateljima kao što su Jeff Nichols i Darren Aronofsky dokazuju da je on istinski "zlatni dečko" novog Hollywooda.

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet, francusko-američki glumac, brzo je postao miljenik kritike i publike. Proslavio se ulogom u filmu "Skrivena ljubav" (Call Me by Your Name), za koju je postao jedan od najmlađih glumaca nominiranih za Oscara. Njegova impresivna filmografija uključuje blockbustere poput "Dine" i "Wonke", koji su zajedno zaradili preko 1.3 milijarde dolara, a utjelovio je i Boba Dylana u biografskom filmu. Timothée je poznat po svojoj karizmi, androginoj ljepoti i jedinstvenom modnom stilu. On je glumac koji se ne boji preuzeti izazovne uloge i uvijek donosi nešto novo na ekran, a industrija ga smatra najsigurnijom okladom kada je u pitanju uspjeh na kino blagajnama.

Tom Holland

Engleski glumac Tom Holland najpoznatiji je po ulozi Spider-Mana u Marvelovom filmskom univerzumu. Prije nego što je postao superheroj, Tom je pokazao svoj talent na West Endu u mjuziklu "Billy Elliot" te u filmu "Nemoguće". Njegov šarm, mladenačka energija i impresivne akrobatske sposobnosti učinili su ga omiljenim među fanovima diljem svijeta. Tom je dokaz da možeš biti i akcijski junak i romantični dečko iz susjedstva, a njegova veza sa Zendayom često je tema medija, čineći ih jednim od najomiljenijih parova generacije Z.

Regé-Jean Page

Britanski glumac Regé-Jean Page osvojio je srca milijuna gledatelja ulogom vojvode Simona Basseta u hit seriji "Bridgerton". Njegova pojava u seriji izazvala je pravu pomamu, a mnogi su ga odmah proglasili novim seks-simbolom. Iako je odlučio napustiti seriju nakon prve sezone kako bi istražio druge prilike, njegov je utjecaj ostao neupitan. Regé-Jean je svestran i talentiran glumac koji zna glumiti, pjevati i nasmijavati, a godinama se šuškalo da bi upravo on mogao biti sljedeći James Bond.

Barry Keoghan

Irski glumac Barry Keoghan poznat je po svojim jedinstvenim, intenzivnim i ponekad uznemirujućim izvedbama u filmovima kao što su "Ubojstvo svetog jelena", "Duhovi otoka" i "Saltburn". Njegova životna priča, obilježena teškim djetinjstvom i odrastanjem u udomiteljskim obiteljima, daje mu dubinu i autentičnost koju prenosi na ekran. Barry se proslavio ulogama ekscentričnih pojedinaca, a njegova sposobnost da se potpuno transformira za svaku ulogu čini ga jednim od najzanimljivijih i najhrabrijih glumaca svoje generacije, što je potvrdio i nominacijom za Oscara.

Glen Powell

Američki glumac Glen Powell dugo je gradio karijeru, polako se penjući holivudskim ljestvama. Široko priznanje stekao je ulogom u akcijskom hitu "Top Gun: Maverick", a zatim je dodatno zacementirao svoj status vodećeg čovjeka u popularnoj romantičnoj komediji "Samo ne ti". Glenov zarazni osmijeh, karizma i svestranost brzo su ga učinili traženim imenom u Hollywoodu. Odlično se snalazi u različitim žanrovima, od akcije do komedija, a kritičari i publika ga podjednako vole.