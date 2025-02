Za ljepši početak tjedna: I mi želimo da nas netko gleda kao što Kevin Costner gleda Cher

Popularna drama Yellowstone možda je završila krajem prošle godine, ali zvijezda serije Kevin Costner i dalje puni naslovnice i privlači veliku pažnju obožavatelja. Ovoga puta, međutim, nije riječ o njegovim ulogama na ekranu, već o trenutku s kojim su se mnogi mogli poistovjetiti tijekom koncerta povodom 50. obljetnice Saturday Night Livea. Simpatičan video Kevina Costnera na kojem očarano gleda nastup 78-godišnje pjevačice Cher postao je hit na društvenim mrežama. Cher zaista izgleda spektakularno, a njezina energija je jednostavno zarazna. Nije ni čudo što je upravo ona uspjela potpuno osvojiti pažnju Kevina Costnera.

Naravno, u SNL tradiciji, nije nedostajalo ni glazbenih gostiju. Uz nastupe u samoj emisiji koje su održali Paul Simon, Miley Cyrus i Paul McCartney, organiziran je i poseban koncert u Radio City Music Hallu s nastupima velikih imena poput Lady Gage, Snoop Dogga i Cher. Upravo tijekom Cherinog nastupa Kevin Costner privukao je pažnju kada su ga kamere uhvatile očaranog dok je Cher izvodila svoj hit If I Could Turn Back Time, odjevena u prepoznatljiv crni prozirni kombinezon, kožnu jaknu i čizme do bedara, podsjećajući na neke od svojih najlegendarnijih izdanja.

Video je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama, a obožavatelji su brzo primijetili Costnerovu reakciju, a jedan je komentirao: "Svi u prostoriji bili su oduševljeni njom... Kevin to savršeno dokazuje", dok je drugi dodao: "Pronađi nekoga tko će te gledati kao što Kevin Costner gleda Cher."