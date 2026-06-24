Glazbena čarolija se vraća: 'Disney koncert: Tamo gdje snovi postaju stvarnost'

Glazbena čarolija vraća se u Lisinski 12. i 13. rujna uz još bogatiji program i nova iskustva za publiku

Nakon prošlogodišnjeg rasprodanog i nezaboravnog koncertnog spektakla, u Veliku dvoranu Vatroslava Lisinskog vraća se omiljeni glazbeni događaj za sve generacije - "Disney koncert: Tamo gdje snovi postaju stvarnost", koji će se održati 12. i 13. rujna s početkom u 19 sati.

Promo

Uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem maestra Alana Bjelinskog, najljepše pjesme iz Disneyjevih klasika izvest će Franka Batelić, Damir Kedžo, Vanda Winter, Dražen Bratulić i Laura Sučec, donoseći publici nezaboravno putovanje kroz svjetove omiljenih animiranih priča. Jedinstvena je to prilika za zajedničko stvaranje uspomena, glazbeni doživljaj koji spaja generacije i večer u kojoj snovi zaista postaju stvarnost.

Ovogodišnje izdanje donosi još bogatiji program i podiže koncertno iskustvo na novu razinu. Uz novi izbor najdražih Disneyjevih pjesama, organizatori su pripremili dodatni sadržaj namijenjen najmlađim posjetiteljima. Prije početka koncerta djecu očekuju brojna iznenađenja i kreativne radionice koje će ih uvesti u čarobni Disneyjev svijet.

Promo

Za posjetitelje koji žele posebno iskustvo pripremljen je i ekskluzivni Meet & Greet program. Kupnjom odabranih ulaznica, mališani će nakon koncerta imati priliku upoznati omiljene izvođače i ponijeti kući uspomene koje će dugo pamtiti.

Promo

Pjevač Damir Kedžo veseli se ponovnom susretu s publikom i zajedničkom nastupu sa Zagrebačkom filharmonijom: „Poseban je osjećaj pjevati pjesme uz koje smo odrastali, uz orkestar iza sebe i pred publikom svih generacija“. I Dražen Bratulić s nestrpljenjem iščekuje povratak na Disneyjevu pozornicu. „Veseli me što ćemo opet pjevati zajedno, to je tek pravo slavlje“, ističe Bratulić, koji već 25 godina posuđuje glas Timonu, svom omiljenom Disneyjevu liku. „To je kao da smo odrasli skupa. A zapravo nismo odrasli, još uvijek se igramo“.

Promo

Vandi Winter ovo je treći po redu Disneyev koncert „Jedva čekam ponovno stati na scenu uz kolege soliste i vrhunske instrumentaliste Zagrebačke filharmonije“, ističe. Dodaje kako joj je posebno važna atmosfera koncerta i suradnja s maestrom Bjelinskim: „Posebno se veselim nadahnutom i sigurnom ravnanju maestra Bjelinskog, druženju i uživanju u bajkovitoj atmosferi i glazbi.“ Laura Sučec također se raduje nastupu uz Zagrebačku filharmoniju. „Stati ispred tako velikog orkestra za mene je nešto novo, izazovno i posebno uzbudljivo“, ističe mlada pjevačica, a Franka Batelić priznaje da su pripreme za koncert kod nje doma već u punom jeku. „Gledam crtiće sa svojom djecom, pjevamo po kući i to je zapravo najbolji mogući trening. Da bi iznio ove pjesme na pozornici, moraš se vratiti u djetinjstvo i ponovno povjerovati u bajke“, zaključuje Franka.

Promo

Publika će i ove godine imati priliku otputovati u uzbudljive i dirljive animirane svjetove legendarnog Walta Disneyja uz podršku Addiko banke i Mastercarda. Kupnjom ulaznica Addiko Mastercard karticama, uz promo kod moguće je ostvariti 10 posto popusta.

Pripremite se za vikend ispunjen čistom čarolijom, bezvremenskim melodijama i onim posebnim osjećajem koji samo Disney može probuditi u nama.

Promo

Preporučena dob posjetitelja je tri godine i više.

Ulaznice su dostupne putem službene stranice Koncertne dvorane Lisinski: Disney koncert: Tamo gdje snovi postaju stvarnost