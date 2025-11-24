Andrija Jarak podržao projekt educiranja pasa vodiča za pomoć djeci s teškoćama u razvoju: 'Nema ništa ljepše i časnije!'

Vaša donacija omogućit će da ove male šape vrate osmijehe, pruže sigurnost i postanu oslonac

Započela je još jedna kampanja „Budi mi prijatelj“ humanitarne udruge „RTL pomaže djeci“. Već tradicionalno, tijekom ovog studenoga i prosinca, u kampanji će se prikupljati sredstva za financiranje različitih projekata koji su na natječaj Udruge prijavile neprofitne organizacije koje se bave djecom, a u misiji stvaranja njihovog ljepšeg djetinjstva pomoći će pozivi i donacije gledatelja RTL-a te partnera Udruge.

RTL

Prvi ovogodišnji predstavljeni projekt je onaj Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet koja treba educirane male šape koje će pružiti bezuvjetnu ljubav, pomoć i biti oslonac.

Cilj je prikupiti sredstva za školovanje pet pasa pomagača za djecu s teškoćama u razvoju, kako bi u terapijskim aktivnostima uz motivaciju lakše prevladala izazove, prepreke i vježbe. Pas pomagač važan je za socijalnu komunikaciju u okolini, smanjuje stigmu djece i postaje poveznica prema vršnjacima.

RTL

Punog srca projekt je podržao i ambasador Udruge te jedno od najprepoznatljivijih domaćih novinarskih lica, Andrija Jarak.

„Pas je punopravni član obitelji koji zahtjeva brigu, njegu i pažnju svaki dan. Daje ljubav, energiju, kad dođeš umoran s posla, on te ništa ne traži – ni novac, ni kredite, ni savjete nego samo da se malo igra s tobom, da ga primijetiš i da je tu. Za djecu je dobro da odrastaju uz psa u obitelji, uz njega nauče brinuti, nauče se odgovornosti, dijeljenju, darivanju“, ističe Jarak i poručuje, „Znam koliko pas može promijeniti život. Koliko je moj promijenio meni i mojoj obitelji. Zato želim da i ova djeca dobiju posebnog prijatelja. Onoga koji ih vodi kroz svaki dan preko svih prepreka, prati na terapiju ili kod doktora, onoga koji je uvijek tu. Pokloniti psa djetetu s teškoćama u razvoju, znajući da će mu taj pas pomoći, i da će mu taj pas otvoriti neke nove horizonte - nema ništa ljepše, časnije ni poštenije od toga!“

RTL

Cijeli proces edukacije i prilagodbe pasa za ovu posebnu ulogu traje ukupno oko dvije godine i odvija se u nekoliko faza. Sve počinje testiranjem genetskih karakteristika štenaca, koji zatim svoju prvu godinu provode u obitelji socijalizatora, gdje se navikavaju na sve okolnosti u kojima čovjek živi. Kvalitetna socijalizacija preduvjet je kasnijem uspješnom školovanju, a to je proces u kojem se svladavaju nove vještine, specifične za njihovu ulogu pasa pomagača.

Po završetku treninga slijedi obuka roditelja djeteta s teškoćama u razvoju za voditelja psa pomagača te neophodno razdoblje prilagodbe nove obitelji i psa. Roditelj, odnosno voditelj psa pomagača zatim polaže ispit sa psom, nakon čega se dodjeljuje djetetu s teškoćama u razvoju.

RTL

„Pozivam ljude da se informiraju o ulozi pasa pomagača i terapijskih pasa, da pročitaju naše uspješne priče na našoj web-stranici i da putem medija doznaju koliko naši psi doprinose kvaliteti života, radosti, motivaciji, sigurnosti, hrabrosti, onda će im biti još lakše podržati ovaj projekt“, ističe Sergej Jonke, predsjednik Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet.

„Zadatak svih medija je da su društveno odgovorni i da znaju prepoznati ono što je važno. Da ulažu dio svoje energije, novca i vremena kako bi pomogli onima kojima je pomoć zaista potrebna. Pomoći djece da lakše rastu, da savladavaju svoje poteškoće, nema ništa ljepše od toga“, zaključuje i Andrija Jarak.

I zato podržite humanitarnu kampanju udruge „RTL pomaže djeci“ već danas! Vaša donacija omogućit će da ove male šape vrate osmijehe, pruže sigurnost i postanu oslonac.

Sredstva kojima će se financirati projekti u kampanji „Budi mi prijatelj“ prikupljaju se pozivom na humanitarni broj udruge 060 9007 (cijena poziva 0,83 EUR s PDV-om), direktnom uplatom na donacijski žiro-račun udruge HR6724070001500331700 ili online donacijama karticom direktno putem internetske stranice Udruge.