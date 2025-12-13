Gdje dočekati Novu godinu u Zagrebu: Vodič za najbolji provod

Zagreb se i ove godine priprema ponuditi spektakularan ispraćaj stare i doček nove 2026. godine, s raznolikim programima koji će zadovoljiti svačiji ukus – od masovnih proslava na otvorenom, preko elegantnih večera u hotelima, do cjelonoćnih plesnih maratona u popularnim klubovima

Bliži se kraj još jedne godine, a s njime i planiranje najluđe noći. Zagreb se i ove godine priprema ponuditi spektakularan ispraćaj stare i doček nove 2026. godine, s raznolikim programima koji će zadovoljiti svačiji ukus – od masovnih proslava na otvorenom, preko elegantnih večera u hotelima, do cjelonoćnih plesnih maratona u popularnim klubovima. Donosimo vam pregled najboljih mjesta za proslavu Nove godine u hrvatskoj metropoli.

Spektakl na otvorenom: Glavni gradski dočeci

Za mnoge Zagrepčane i njihove goste, doček na otvorenom predstavlja srce novogodišnje proslave. Energija tisuća ljudi koji zajedno odbrojavaju posljednje sekunde stare godine jedinstven je doživljaj, a Grad Zagreb i ove je godine pripremio bogat i besplatan program za sve generacije.

Trg bana Jelačića – Središnja proslava za sve generacije

Kao i svake godine, središnja proslava održat će se na glavnom gradskom trgu. Program će započeti već u večernjim satima, a u novu 2026. godinu publiku će uvesti kombinacija novih i već etabliranih glazbenih zvijezda. Na pozornicu stižu pop punkeri Luzeri, nova glazbena nada Idem, legendarni hip-hop sastav Elemental te regionalno poznata Dubioza kolektiv, čiji će energični nastup zasigurno rasplesati cijeli trg. Voditeljsku palicu preuzet će nagrađivana novinarka i autorica Martina Validžić, a točno u ponoć nebo iznad Zagreba obasjat će tradicionalni vatromet.

Dječji doček na Cvjetnom trgu

Grad Zagreb mislio je i na svoje najmlađe stanovnike. Već treću godinu zaredom organizira se Dječji doček Nove godine, koji će se održati 31. prosinca na Trgu Petra Preradovića, popularnom Cvjetnom trgu. Program počinje u 11:30 sati, a mališane očekuju pjesma, ples i koncert Bojana Jambrošića. Točno u podne, uz prigodne scenske efekte, djeca će proslaviti "malu" Novu godinu i tako na svoj način ispratiti staru.

Za gurmane: Ekskluzivne novogodišnje večere

Ako preferirate proslavu u zatvorenom, uz vrhunsku gastronomiju i elegantan ambijent, zagrebački hoteli i restorani nude raskošne novogodišnje programe.

The Westin Zagreb: Za nezaboravan početak 2026. godine, hotel Westin poziva na proslavu u svojoj legendarnoj dvorani Panorama na 17. katu. Uz raskošnu buffet večeru, birana hrvatska vina i glazbeni program, gosti će uživati u spektakularnom pogledu na grad i ponoćni vatromet.

Za nezaboravan početak 2026. godine, hotel Westin poziva na proslavu u svojoj legendarnoj dvorani Panorama na 17. katu. Uz raskošnu buffet večeru, birana hrvatska vina i glazbeni program, gosti će uživati u spektakularnom pogledu na grad i ponoćni vatromet. Grand Hotel Zagreb: U elegantnom ambijentu ovog hotela očekuje vas večernji program uz energične ritmove VERSO BAND-a. Ponuda uključuje bogatu večeru i čašu pjenušca u ponoć za zdravicu novim počecima.

U elegantnom ambijentu ovog hotela očekuje vas večernji program uz energične ritmove VERSO BAND-a. Ponuda uključuje bogatu večeru i čašu pjenušca u ponoć za zdravicu novim počecima. Restoran Eateria: Chef Vilim Sikavica priprema ekskluzivni novogodišnji jelovnik, a za glazbenu podlogu zaduženi su Marta Kuliš & Bend. Cijena od 115 € po osobi uključuje i piće dobrodošlice te pjenušac.

Chef Vilim Sikavica priprema ekskluzivni novogodišnji jelovnik, a za glazbenu podlogu zaduženi su Marta Kuliš & Bend. Cijena od 115 € po osobi uključuje i piće dobrodošlice te pjenušac. Restoran Dioniz: Obećava pravi gastronomski spektakl s bogatim jelovnikom i neograničenom konzumacijom pića. Uz vatromet u ponoć i photobooth, zabava je zajamčena, a cijena iznosi 120 € po osobi.

Važno je napomenuti da je za proslave u hotelima i restoranima potrebno na vrijeme rezervirati svoje mjesto zbog ograničenog kapaciteta.

Clubbing do zore: Najbolji partyji u gradu

Zagrebačka klupska scena u novogodišnjoj noći nudi ponešto za svaki glazbeni ukus. Bilo da volite rock, techno, trap ili R&B, sigurno ćete pronaći party po svojoj mjeri.

Boogaloo: Ljubitelji elektroničke glazbe svoje će mjesto pronaći u klubu Boogaloo, gdje se održava tradicionalni Future Scope NYE party koji će trajati do ranih jutarnjih sati.

Ljubitelji elektroničke glazbe svoje će mjesto pronaći u klubu Boogaloo, gdje se održava tradicionalni party koji će trajati do ranih jutarnjih sati. Hard Place: Za one željne žešćeg zvuka, Hard Place organizira "jedini pravi rock'n'roll doček u gradu", obećavajući beskompromisnu svirku cijelu noć.

Za one željne žešćeg zvuka, Hard Place organizira "jedini pravi rock'n'roll doček u gradu", obećavajući beskompromisnu svirku cijelu noć. Tvornica Kulture: Jedan od najboljih zagrebačkih koncertnih prostora nudi dva floora s različitom glazbom – od party popa i rock himni na glavnom flooru do trapa i hip-hopa u režiji kolektiva Trepaj il' Krepaj.

Jedan od najboljih zagrebačkih koncertnih prostora nudi dva floora s različitom glazbom – od party popa i rock himni na glavnom flooru do trapa i hip-hopa u režiji kolektiva Trepaj il' Krepaj. Močvara: Alternativna oaza uz Savu priprema glazbeni maraton uz DJ Marija Kovača, koji će u osmosatnom setu provesti publiku kroz žanrove od klasičnog rocka i popa do ex-Yu novog vala.

Alternativna oaza uz Savu priprema glazbeni maraton uz DJ Marija Kovača, koji će u osmosatnom setu provesti publiku kroz žanrove od klasičnog rocka i popa do ex-Yu novog vala. Ostali klubovi: Bogat program najavljuju i Katran (WONDERLAND), Zonar Zagreb (RNB Confusion), Lift Club (ATLANTIDA) te Out Bunker s hitovima 2000-ih i 2010-ih.

Hrvatski običaji i drugačiji doček

Za one koji žele isprobati nešto drugačije, hrvatska tradicija nudi zanimljive običaje. Prema starom vjerovanju, na Novu godinu valja se umiti u čistoj vodi u kojoj se nalazi jabuka s novčićem kako bi se osiguralo zdravlje i bogatstvo u godini koja dolazi.

Bez obzira na to hoćete li se odlučiti za spontanu šetnju okićenim gradom, ples na glavnom trgu, gurmansku večeru ili cjelonoćni party, Zagreb nudi bezbroj mogućnosti za ulazak u 2026. godinu sa stilom. Pripremite se za noć ispunjenu slavljem, pozitivnom energijom i stvaranjem novih uspomena.