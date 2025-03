Oduševila azijskim jelovnikom: Donosimo recepte Tene Mutnjaković iz 'Večere za 5'

Tena Mutnjaković svojim je jelovnikom oduševila goste u popularnoj emisiji Večera za 5, pripremivši najbolje iz japanske kuhinje. Od hummusa s voćem za predjelo do glavnog jela Karatsu pa do to torte od đumbira i mrkve - svaki je tanjur bio pravo gastronomsko iskustvo.

Predjelo: Raqqa

Za predjelo se poslužuje hummus s voćem i začinskim biljem.

Sastojci :

Slanutak

Maslac od badema

Miso pasta

Sok od limuna

Maslinovo ulje

Pesto

Sezam

Voće za posluživanje:

Bobičasto voće (maline, kupine ili jagode – ovisno o dostupnosti)

Nektarina

Bosiljak

Korijande

Priprema hummusa:

Slanutak, maslac od badema, miso pastu i sok od limuna usitniti u blenderu dok ne postane glatko. Na kraju dodavati vodu dok smjesa ne postane potpuno kremasta. Poslužiti s prelivenim maslinovim uljem i pestom.

Priprema voća:

Sve sastojke nasjeckati i začiniti po želji (sol, papar). Poslužiti uz hummus.

Glavno jelo: Karatsu

Sastojci:

Luk

Celer

Češnjak

Svježi luk

Mrkva

Shiitake gljive

Rajčice

Čili

Đumbir

Rižino vino

Sojin umak

Koncentrat rajčice

Suhe gljive

Anis

Kokosovo mlijeko

Miso pasta

Rezanci

Dodaci:

Mahune

Priprema:

Dvije cijele rajčice staviti na srednju vatru da se karameliziraju i puste sok. Povrće nasjeckati, bez guljenja. Mrkvu, luk, celer, češnjak i đumbir staviti u lonac, dodati shiitake gljive i suhe gljive po izboru.

Kad se povrće prodinsta, preliti ga sojinim umakom, rižinim vinom i pasiranom rajčicom. Sve dobro promiješati, začiniti solju, dodati anis i čili te zaliti vodom do vrha lonca. Ubaciti nori i kuhati oko sat i pol. Kad je juha gotova, dodati kokosovo mlijeko i miso pastu.

Bukovače prodinstati s mladim lukom i malo sojinog umaka te ih pri posluživanju dodati u juhu. U međuvremenu prokuhati rezance, brokulu i mahune te ih poslužiti uz juhu.

Desert: Studio

Sastojci za tortu:

Mrkva

Đumbir

Orasi

Brašno

Prašak za pecivo

Sol

Šećer

Jaja

Maslinovo ulje

Sastojci za kremu:

Kremasti sir

Maslac

Šećer

Đumbir

Priprema torte:

U zdjelu pomiješati brašno, prašak za pecivo, sol, šećer i mljevene orahe. Dodati mokre sastojke – jaja, maslinovo ulje i naribani đumbir. Sve dobro promiješati i uliti u posudu za pečenje. Peći na 180°C otprilike 40 minuta ili dok kolač ne bude pečen.

Priprema kreme:

Pomiješati kremasti sir s maslacem, šećerom i sokom od đumbira. Nakon što se torta ohladi, premazati ju kremom i posuti sjeckanim orasima.

Također, podsjećamo da ideje za nove slastice i deserte koje biste voljeli isprobati možete dobiti svaki dan u 'Večeri za 5' od ponedjeljka do petka na RTL-u u 17.50, a epizode su dostupne i dan ranije na platformi Voyo!