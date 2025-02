Svjetski je dan pizze - obilježi ga uz 3 jednostavna recepta

Nema te osobe koja povremeno ne voli pojesti trokut pizze, a za sve najveće ljubitelje ovog omiljenog jela imamo odlične vijesti - 9. veljače slavi se Međunarodni dan pizze koji moraš proslaviti. Pizza je jedno od najpopularnijih jela na svijetu, ponajprije zahvaljujući jednostavnoj pripremi te lako dostupnim sastojcima koji su ti potrebni kako bi je napravila, a nastala je u 19. stoljeću. Potječe iz talijanske kuhinje, posebno iz napolitanske regije, a sastoji se od tankog okruglog tijesta premazanog umakom od rajčice, na koje se zatim stavljaju razni dodaci - izvorno, to su mozzarella i bosiljak. Pizza se zatim peče u krušnoj peći, a rezultat je jelo koje nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Preteča pizze vjerojatno je bila focaccia, somun koji su Rimljani poznavali kao panis focacius, u koji su se zatim dodavali preljevi i razni dodaci. Moderna pizza nastala je iz sličnih jela od somuna u Napulju u Italiji u ranom 19. stoljeću. Riječ pizza prvi je put dokumentirana 997. godine u Gaeti, a nakon toga i u različitim dijelovima središnje i južne Italije. Pizzu su uglavnom jeli u Italiji i tamošnji iseljenici, što se promijenilo nakon Drugog svjetskog rata kada su savezničke trupe stacionirane u Italiji prvi puta probale pizzu, uz ostala talijanska jela.

Danas, osim one tradicionalne pizze koja je poznatija kao Margherita – tipična napuljska pizza s umakom od rajčica, mozzarellom i svježim bosiljkom - postoji puno različitih vrsta pizze, od one Vesuvio s rajčicom, sirom i šunkom, sve do Quattro formaggi s četiri vrste sira.

Foto: Unsplash

Pizza je svestrano jelo koje možemo jesti baš uvijek, a kako bi ovaj dan obilježila kako i priliči, u nastavku ti donosimo tri jednostavna recepta za odlične pizze.

Pizza Margherita

300 g brašna

1 žličica instant kvasca

1 žličica soli

200 ml tople vode

1 žlica maslinovog ulja

100 ml umaka od rajčice

šaka svježeg bosiljka

1 češanj češnjaka, zgnječen

125 g mozzarelle, narezane na ploške

šaka ribanog parmezana

šaka cherry rajčica, prepolovljenih

Foto: Unsplash

U zdjelu stavi brašno, zatim umiješaj kvasac i sol. Napravi udubljenje, ulij 200 ml tople vode i maslinovog ulja i miješaj drvenom kuhačom dok ne dobiješ mekano, mokro tijesto. Tijesto zatim stavi na lagano pobrašnjenu površinu i mijesi 5 minuta dok ne postane glatko. Pokrij kuhinjskom krpom i ostavi sa strane. Napravi umak - pomiješaj umak od rajčice, bosiljak i češnjak, a zatim začini po želji. Ostavi da odstoji na sobnoj temperaturi dok nastavljate s oblikovanjem tijesta. Tijesto podijeli na dvije loptice. Na pobrašnjenoj podlozi razvaljaj tijesto u velike krugove. Tijesto mora biti jako tanko jer će se dići u pećnici. Tijesto stavi na dva pobrašnjena lima za pečenje. Zagrij pećnicu na 220 stupnjeva. Stražnjom stranom žlice nanesi umak preko tijesta. Pospi sirom i rajčicama, pokapaj maslinovim uljem i začini. Peci 8-10 min dok tijesto ne postane hrskavo.

Super zdrava pizza

po 100 g bijelog i integralnog brašna

1 žličica suhog kvasca

125 ml tople vode

100 ml umaka od rajčice

šaka cherry rajčica, prepolovljena

1 velika tikvica, tanko narezana

25 g mozzarelle, narezane na komadiće

8 zelenih maslina, grubo nasjeckanih

1 češanj češnjaka, sitno narezanog

1 žlica maslinovog ulja

2 žlice nasjeckanog peršina

Foto: Unsplash

Brašno i kvasac pomiješaj s prstohvatom soli. U zdjelu ulij vodu i zamijesi mekano tijesto, koje ćeš kasnije mijesiti na lagano pobrašnjenoj površini, oblikovati ga kao krug i staviti na nauljeni lim za pečenje. Na tijesto stavi umak od rajčice, a po njemu rasporedi cherry rajčice, tikvice i mozzarellu. Pomiješaj masline i češnjak, pa pospi po vrhu. Ravnomjerno prelij uljem. Ostavi tijesto da se diže 20 min. Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva. Peci pizzu 10-12 minuta dok ne postane hrskava i zlatna po rubovima. Pospi peršinom za posluživanje.

Pizza sa salamom

300 g brašna

1 žličica soli

1 žličica šećera

200 ml vode

1 žlica ulja

100 ml umaka od rajčice

pola žličice češnjaka u prahu

pola žličice soli

prstohvat papra

200 g salame narezane na šnite

100 g mozzarella sira

3 žlice ribanog parmezana

Foto: Unsplash