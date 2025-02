Jede ti se sushi? Ovo je 16 najboljih sushi restorana u Zagrebu

Japanska kuhinja prava je eksplozija okusa, od jednostavnih jela do kulinarskih remek-djela koja zahtijevaju iznimnu preciznost. A među njima, sushi se ističe kao najjednostavniji, a istovremeno i najkompleksniji zalogaj. Svaka sastavnica mora biti savršena, od dobro začinjene riže do svježine ribe i vještine majstora koji ga pripremaju. No, gdje u Zagrebu pronaći sushi koji doista opravdava svoju reputaciju umjetnosti na tanjuru? Istražili smo najbolje sushi restorane u Zagrebu, one koji oduševljavaju autentičnim okusima i vrhunskom izvedbom. Ako si ljubitelj sushija ili tek otkrivaš čari japanske kuhinje, ovo su mjesta koja moraš posjetiti

Najbolji sushi restorani u Zagrebu

Ako ti se baš sada jede sushi, tu smo da pomognemo – izdvojili smo 16 restorana koji imaju predobar sushi. Bilo da voliš onaj s lososom, tunom, samo s povrćem ili mesom, tražiš eleganciju i profinjenost ili se držiš tradicionalnih japanskih jela, svaki od ovih restorana ima nešto posebno što će zadovoljiti tvoje nepce. A jedan dio njih imaju čak i dostavu sushija!

Jellyfish in Space, Martićeva 71

Smješten u Martićevoj, Jellyfish In Space je jedinstveni street food i cocktail bar koji spaja latinoameričku i istočnjačku kuhinju. Poznati su po 'All You Can Eat Sushi' večerima koje se održavaju srijedom i nedjeljom, a cijeli prostor odiše opuštenom atmosferom. Osim restorana, sushi iz Jellyfish in Space možeš naručiti i preko aplikacija za dostavu hrane.

Sakura, Frankopanska 11

Sakura se nalazi u Frankopanskoj i poznata je po širokoj ponudi japanskih jela, uključujući razne vrste sushija i sashimija. Ambijent restorana podsjeća na azijske taverne u malim ulicama velikih europskih gradova, a cijene su pristupačne. Sakura je također dostupna za dostavu putem aplikacija za dostavu hrane.

Arigato by Hrvoje, Berislavićeva 18

Smješten u Berislavićevoj, Arigato by Hrvoje nudi autentičnu japansku kuhinju s naglaskom na sushi i sashimi. Poznati su po svježim sastojcima i tradicionalnim receptima, a restoran ima elegantan interijer koji pruža ugodnu atmosferu za obrok. Ako ti se ne šeta, uvijek možeš naručiti njihov sushi preko aplikacija za dostavu hrane.

Tekka, Radnička cesta 37b

Tekka na Radničkoj cesti poznata je po svježem sushiju i sashimiju, a posebno se ističu po izboru jela s plodovima mora. Restoran je moderan i ugodan, s cijenama koje su prihvatljive s obzirom na luksuznu atmosferu. Idealan odabir za opušteni obrok s prijateljima ili izlazak s boljom polovicom.

Nomu, Nikole Tesle 14

Smješten u Teslinoj, Nomu je poznat po širokoj ponudi sushija, uključujući veganske opcije. Njihov chef Roshan uspješno spaja lokalne, svježe namirnice s japanskim, stvarajući jedinstvene okuse poput klasičnog lobster rolla kojem je dodao vlastiti twist. Ako još nisi jela tamo, primjetit ćeš da imaju, uz široku paletu sushija u ponudi, i odličan izbor vina.

Izakaya, Selska 90b

Smještena na Selskoj, Izakaya je specijalizirana za razne vrste sushija i sashimija, s naglaskom na kvalitetu i svježinu sastojaka. Restoran nudi elegantan interijer i ugodnu atmosferu za obrok. Iz ponude moraš isprobati njihov 'Gojira' Sushi set, koji je izvrstan izbor za ljubitelje svježih plodova mora. Izakaya je također dostupna na aplikacijama za dostavu hrane.

SoHo Sushi, Palmotićeva 2

Smješten na Palmotićevoj, SoHo Sushi poznat je po modernom pristupu sushiju, s naglaskom na kreativne rolice i inovativne kombinacije okusa. Restoran ima elegantan interijer i pruža vrhunsku uslugu. Njihov 'Dragon Roll' je omiljen među posjetiteljima, pa ga svakako trebaš probati, a možeš ga naručiti i putem aplikacija za dostavu hrane.

Ginger sushi, Masarykova 21

Jesi li znala da u Ginger Sushi restoranima poslužuju svježi sushi po pristupačnim cijenama? Poznati su po brzini usluge i kvaliteti sastojaka, a restoran ima ugodan ambijent za obiteljske obroke. Također, smješteni su na nekoliko lokacija po gradu. Preporučujemo da isprobaš njihov 'Maki Mix' ili 'Uramaki Set', koji su popularni među gostima, a možeš ih naručiti na aplikacijama za dostavu hrane.

Taiyo Sushi Restaurant, Selska 161

Taiyo Sushi Restaurant na Selskoj u ponudi ima razne vrste sushija i sashimija. Specijalizirani su za kvalitetu i svježinu sastojaka, a restoran ima moderan interijer i pruža ugodnu atmosferu za obrok. Njihov 'Tiger Roll' super je izbor ako ne znaš što bi naručila, a u ponudi imaju razne hossomakije, uramakije i futomakije koje možeš i naručiti preko aplikacija za dostavu hrane.

Gyotaku Sushi, Lastovska 42

Jesi li čula za Gyotaku Sushi koji je poznat po tradicionalnom pristupu sushiju? Naglasak im je na preciznoj pripremi i kvaliteti sastojaka, a ambijent njihovih restorana je miran i opuštajući, idealan za uživanje u autentičnom japanskom obroku. Njihov 'Gyotaku' sushi selection nudi raznovrsne delicije, a s restoranima po cijelom gradu nećeš ga moći fulati. Alternativno, možeš naručiti njihov sushi preko aplikacija za dostavu hrane.

Evergreen Sushi Bar, Ilica 49

Evergreen Sushi Bar na Ilici ima slogajn "Hand Made Every Day", tako da znaš da možeš očekivati svjež i kvalitetan sushi. U ugodnom ambijentu Evergreen Sushi Bar-a možeš uživati u ručno rađenom sushiu koje će osvojiti sve ljubitelje lagane hrane. Ovaj restoran je prava gastro oaza Dalekog istoka, s toplom atmosferom i vrhunskom uslugom, a sve to po pristupačnim cijenama. Za stol u ovom restoranu, trebaš unaprijed rezervirati.

Bota Šare, Ulica kralja Zvonimira 124

Bota Šare u Ulici kralja Zvonimira poznata je destinacija za ljubitelje ribe. Podigli su reputaciju svojim svježim plodovima mora i sushiju. S drvenim šankom i klapskim pjesmama, atmosfera odmah podsjeća na obalu. Vitrina s dnevno svježom ribom iz splitske, dubrovačke ili zadarske peškarije savršeno upotpunjuje jelovnik, a osim klasičnih dalmatinskih jela, ovdje možeš uživati i u sushi fuziji.

Asuka, Opatovina 16

Asuka na Opatovini nudi širok izbor sushija i drugih japanskih jela. Poznati su po svježim sastojcima i pristupačnim cijenama, a restoran ima ugodan ambijent za ručak ili večeru s obitelji i prijateljima. Preporučujemo isprobati njihov 'Asuka roll' sushi set, koji je popularan među posjetiteljima, a možeš ga i naručiti na aplikacijama za dostavu hrane.

Kiyomi, Gajeva 10

Sushi kakav ovdje poslužuju sigurno nisi prije vidjela. Kiyomi na Gajevoj specijaliziran je za razne vrste sushija i sashimija. Naglasak im je na kvaliteti i svježini sastojaka, kao i elegantnoj prezentaciji obroka, a restoran ima moderan interijer i pruža ugodnu atmosferu za obrok. Preporučujemo isprobati njihov 'Temari sushi' meni, koji nudi raznovrsne riblje delicije.

Chopstix Pan Asian Cuisine & Sushi bar, Julija Knifera 7

Chopstix je pan-azijski restoran u Zagrebu, smješten na Julija Knifera, koji nudi raznoliku ponudu azijskih jela, uključujući sushi. Restoran je rezultat dugogodišnje kuharske karijere Vinka Marinkovića Vice, koji je svoja iskustva stekao radeći diljem svijeta. Poznat je po modernom ambijentu, vrhunskim sastojcima i inovativnim jelima. Definitivno moraš isprobati njihov 'Chopstix Roll', koji je omiljen među gostima.

Fisherija, Stonska 1a

Fisherija delikatesni shop otvoren je 2018. godine i od tada je brzo rastao, sada imaju osam poslovnica. Njihov asortiman uključuje više od 100 vrsta ribljih proizvoda, a posebno se ističu sushi boxevima koje pripremaju svaki dan. Fisherija proizvode možeš naručiti i preko aplikacija za dostavu hrane, a posebno je popularan njihov "Gamber Box".

