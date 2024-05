14 super gastro adresa - ovo su najbolja mjesta za brunch u Zagrebu

Brunch je posljednjih godina postao toliko popularan da vjerujemo kako ne trebamo posebno objašnjavati o čemu je riječ, no ako je nekome ipak promaknulo, radi se o obroku koji se jede negdje u vrijeme između doručka (breakfast) i ručka (lunch) - i od tud je ova fancy užina dobila naziv brunch. Iako možda misliš kako je riječ o još jednoj (skupoj) pomodarskoj izmišljotini koju smo pokupili izvana, brunch zapravo nije ništa toliko novo.

Prve ovakve obroke posluživalo se u Engleskoj tijekom 19. stoljeća, a najčešće su kao temelj imali jaja - tipičan je brunch, recimo, nešto što uključuje vafle, kajganu, muffine i slaninu. Englezi više klase brunch su izmislili kao elegantno rješenje za obrok nedjeljom, kad je njihova posluga imala obično slobodan dan.

Za razliku od tradicionalne engleske kuhinje, danas se termin proširio na mnogo više jela i pomiješao s utjecajem drugih kultura i njihovih kuhinja pa se brunchom mogu smatrati i razni punjeni kroasani, tortilje, wrapovi i sendviči. S obzirom na to da bi po definiciji trebali kombinati skuplje sastojke, ovi zalogaji obično nisu povoljni kao burek iz pekarnice s jogurtom, a zadovoljit će malo i veliku glad.

Foto: profimedia.hr

Brunch je planetarno popularan postao zahvaljujući Njujorčanima koji su tijekom 30-ih godina prošlog stoljeća poludjeli za konceptom raskošnog švedskog stola kao spoja jela koje tradicionalno vežemo uz ideju doručka i onih koje obično biramo za ručak.

Ako trebaš pauzu prije ručka te bi se rado opustila uz kavu, osvježavajuće piće ili ljetni koktel, a pri tom i prizalogajila nešto zaista ukusno, svakako trebaš posjetiti neko od poznatih zagrebačkih mjesta za brunch. Evo 14 trendi gastro adresa koja su san svakog hedonista:

Najbolja mjesta za brunch

Bistro Broom 44

U samom srcu zagrebačkog Dolca moguće je već od ranih jutarnjih sati kušati izvrsna brunch jela, U ovom lokalu s vječno dobrom atmosferom obično je mnogo gostiju, posebice turista. Broom 44 poznat je i po tome što svakih mjesec dana mijenja jelovnik, u skladu s dostupnim sezonskim namirnicama, ali su neka omiljena jela, poput jaja s avokadom, u stalnoj su ponudi. Osim toga, uvijek postoje i vege opcije.

Meet Mia

Još jedan šarmantno uređen brunch & cake bar u središtu grada koji nudi dobru kavu i fantastične kolače atraktivnog izgleda i originalnih naziva. Osim slatkog, na jelovniku su i moderna brunch jela koja su brzo gotova, poput raznih sendviča i tortilja. Idealno mjesto za pobjeći od užurbane svakodnevice i okrijepiti dušu i tijelo.

Cogito Coffee Urania

Ovaj je kafić bio prvi u Zagrebu koji je u svoju ponudu uveo brunch (koji posluje na još dvije lokacije u centru) - riječ je o urbanom lokalu koji je otvoren u preuređenom kinu Urania, na zagrebačkom Kvatriću. Na meniju se mogu naći doista zdrava i ukusna jela - jednostavna, ali pripremljena od kvalitetnih namirnica, poput salata sa žitaricama, povrtnih gustih juha, sendviča, buddha bowla i voćnih smoothieja.

Boogie Lab

Ovaj bistro, izuzetno popularan među domaćima i turistima, ovih se dana otvara i na drugoj adresi, ali vjerujemo kako će se širiti i dalje. Uz onaj u Ulici kneza Borne, novi se lokal prostire na čak 450 kvadratnih metara s terasom i krasi ga zaista puno zelenila. U ovoj urbanoj džungli osvježenje i okrjepu mogu potražiti svi posjetioci Arena shopping centra. Ideja vlasnika bila je osmisliti mjesto gdje se u prvom dijelu dana može uživati u kavi, razgovoru i brunchu, dok se prostor u večernjim satima transformira u mjesto za izlazak i uživanje u dobroj glazbi, koktelima i jednostavnim, ali slasnim zalogajima.

Otto & Franck

Još jedan mali lokal u centru grada, u zagrebačkoj Tkalči, nudi jela koja spadaju u brunch kategoriju, poput omleta, zobene kaše, granole, french tosta te tako zvani zagrebački doručak koji se sastoji od poširanih jaja na tostiranom kruhu, šunke, salate te našeg tradicionalnog specijaliteta - sir i vrhnja.

Eggspress

Eggspress je restoran smješten u mirnom dvorištu u Vlaškoj, specijaliziran za doručke i brunch pa mu je takvo i radno vrijeme - do 14 sati. Unatoč nazivu, ne nudi samo jela od jaja, iako su ona, dakako, u stalnoj ponudi i to u sedam varijanti, od jaja Benedikt do kajgane s dodacima.

Brunch barovi u Zagrebu

Hotel Esplanade

U poznatom zagrebačkom hotelu brunch se već godinama nudi samo nedjeljom, od 11 do 15 sati. Jelovnik se mijenja na tjednoj bazi, a po cijeni od 65 eura za odraslu osobu te 39 eura za dijete (djeca mlađa od 6 godina jedu besplatno) može se uživati u nizu hladnih i toplih predjela, tri do pet sekcija glavnog jela te nezaobilaznom desertu za slatki finiš.

Fetiš

Bistro u Martićevoj unazad 2 godine postao je poznato i mnogima omiljeno zagrebačko brunch mjesto koje nudi kolače, kavu te gluten free jela poput zdravih i laganih juha, salata i namaza, no ovdje se može pojesti i kompletan ručak ili večera.

Melt - Gelato & Brunch bar

Jedan od najšarmantnijih lokala u samom srcu Zagreba, na početku Radićeve ulice, poznat je po fenomenalnom sladoledu koji pripremaju isključivo od prirodnih sastojaka, ali ovdje se mogu naručiti i tipična ili manje tipična brunch jela poput tosta s avokadom ili granole.

Dežman bar

Očekivano, većina je zagrebačkih brunch barova u centru grada gdje je i najveća potražnja za ovakvim tipom obroka. Iz Dežman bara kažu kako im je cilj bio u Zagreb dovesti komadić Londona i Pariza, a u tome su definitivno uspjeli. Na jelovniku je tako najklasičnije od klasičnih brunch jela, a to su jaja Benedikt, zatim kajgana s kozjim sirom, jaja na oko s avokadom, french toast i kroasani.

Velvet

Također u Dežmanovom prolazu postoji još jedan brunch bar koji je idealno mjesto za bijeg od gradske vreve. U mirnom i opuštajućem ugođaju Velveta možeš uživati u ukusnoj kavi, kolačićima, štrudlama, sendvičima te slanim kroasanima.



Osim brunch bara u Zagrebu postoje i mnoge pekarnice koje su ujedno najbolja mjesta za brunch gdje brzo možeš utažiti grad u bilo koje doba dana. Ovdje se, osim kupovine kruha, može i sjesti te nešto fino pojesti uz kavu ili sok. Evo onih koje svakako trebaš posjetiti:

Pekarnice kao mjesta za brunch

Korica

Ova popularna zagrebačka pekarnica posluje na tri lokacije. Osim tipičnih pekarskih proizvoda i po mnogima jednog od najboljeg kruha u Zagrebu, u raznolikoj ponudi imaju sendviče s različitim nadjevima, kolače, pite, krasne, quiche i cruffine.

Bread Club

Jedna od najboljih zanatskih pekarnica u našoj zemlji nalazi se na čak šest lokacija, od Trakošćanske do Horvaćanske, a u ponudi ima slatke i slane proizvode od sourdough tijesta, kao što su kroasani, pizze, sendviči, tiramisu tart, brownies, ali i našu tradicionalnu makovnjaču i orahnjaču.

Bread and Deli by Noel

Nedavno je na Iblerovom trgu otvoren i treći lokal jedne od najpopularnijih pekarnica u Zagrebu (a navodno će se otvoriti i četvrta Vlaškoj). Ponuda na sve tri lokacije je ista - osim sourdough kruha, tu su talijanske focaccie s mortadellom i mozzarellom, vege sendviči, maritozzi, slani kroasani te kreativne slastice kao što tart s jabukom, slasne mini krafnice i slatki kroasani s maštovitim punjenjima.