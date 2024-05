Kineski restorani u Zagrebu - evo gdje ćeš pojesti najbolju pečenu patku i pohani sladoled

Kineski su restorani u Zagrebu postali popularni početkom 90-ih, ali malo lokala koji su tada otvorili svoja vrata posluju još i danas. Uglavnom su to Zagrepčanima dobro poznata mjesta koja godinama imaju iste specijalitete na jelovniku, a rado ih posjećuju gastronostalgičari koji ondje jedu već četvrt stoljeća.

S druge strane, u međuvremenu su se otvorila i neka nova, modernija mjesta koja nude drugačiju i više trendi azijsku hranu poput brzog woka ili street food zalogaja za konzumiranje „s nogu“. Ovakvi su kineski restorani uvijek dobro posjećeni i poznati su među lokalcima, ali i turistima. Donosimo popis restorana koje svakako trebaš posjetiti ako si ljubiteljica egzotičnih okusa - ovo je 13 adresa za uživanje u okusima Dalekog Istoka:

Najbolji kineski restorani u Zagrebu

Kineski restoran Tian Tan - Okićka 10

Ovaj restoran u srcu zagrebačke Trešnjevke, po mnogima je jedan od najboljih restorana tradicionalne kineske kuhinje u našem gradu. Hrana je ukusna, interijer ugodan i osoblje je uslužno i ljubazno. Na jelovniku se uvijek mogu naći tipični kineski specijaliteti, poput proljetnih rolica, kiselo-ljute juhe, pečene patke u slatko-kiselom umaku ili nezaobilaznog pečenog sladoleda.

Koneski restoran Peking - Ilica 114

Ovo je još jedna „klasičan“ kineski restoran, otvoren u devedesetima, koji nudi poznate specijalitete tipa “Osam blaga”, "Pekinške patke" ili škampa s bambusom i kineskim gljivama, ali i ponešto iz zapadnjačke kuhinje, poput prženih krumpirića ili pohanih pilećih krilca. Restoran vrši besplatnu dostavu na području centara grada.

Panda kineski restoran – Ulica Klementa Crnčića 29

Uz Peking u Ilici, maksimirska Panda spada u rijetke zagrebačke kineske restorane koji su opstali već nekoliko desetljeća. Jedan od najboljih kineskih restorana na Istoku Zagreba nudi autentična kineska jela, a sudeći prema online recenzijama, hrana je zaista ukusna i ne čeka se dugo. Osim toga, u ovom malom gastro raju za ljubitelje tradicionalne kineske hrane, porcije su ogromne pa ni oni s najvećim apetitom neće ostati gladni.

Wok 'n' Walk – Ilica 60

Još jedan od najboljih kineskih restorana u središtu Zagreba gdje se može uživati u tradicionalnim kineskim wok jelima. Osoblje je ljubazno, ambijent ugodan i opušten, a originalne azijske specijalitete pripremaju vješti kineski wok majstori. Hranu dostavljaju ili je se može osobno preuzeti u njihovom lokalu.

Restoran Asia – Nova Ves 88

Restoran Asia po mnogima je najbolji zagrebački kineski restoran jer osim ukusne hrane, koja je uvijek ista pa možeš znati što očekivati, ima i autohtoni interijer te izvornu glazbu – kako bi tvoje azijsko iskustvo bilo potpuno. Posluga je ljubazna i komunikativna te se trudi s gostima sporazumjeti na hrvatskom. Porcije su prilično obilne, a cijene pristupačne.

Mr. Chen – Ulica grada Vukovara 269D

Idealno mjesto za brzi ručak, ovaj kineski restoran poznat je i među turistima jer je u blizini hotela Double Tree. Ovdje se mogu naći tipična kineska jela poput „Osam blaga“, pirjanih rezanaca s piletinom ili ljute "Gogbao piletine" s rižom, ali ima i vegetarijanskih opcija, a nude i sushi.

Kineski restoran Peking – Zagrebačka

Jedan pod najboljih kineskih restorana za zapadu grada nudi ukusnu hranu, prostran je i ima otvorenu terasu pa je idealno mjesto i za veća okupljanja ili obiteljski ručak (vikendom je uputno rezervirat stol).

Bambus Garden - Sigetje 28

Na zapadu grada, u zagrebačkim Gajnicama, u blizini aleje Bologne, smjestio se još jedna dobar kineski restoran. Jelovnik Bambus Gardena prilično je bogat - pa se tako ovdje može birati između 11 vrsta juha za predjelo ili, recimo, čak 19 jela od piletine. Porcije su obilne i ukusne, postoje i opcije za vegane, a restoran koji posluje gotov deset godina savršeno je mjesto za obiteljski vikend ručak i u toplijem dijelu godine jer ima otvorenu trasu.

Kungfu Express – Skalinska ulica 3

Ovaj azijski street food restoran otvorio se prije 4 godine, a vlasnik mu je Kinez Xu Le, porijeklom iz Šangaja. Restoran je sav uređen u znaku legendarnog Brucea Leeja, u pšop-art maniri, a nudi menije sastavljene od nama Zagrepčanima već dobro prepoznatljivih kineskih, kao i japanskih specijaliteta. Dobra vijest za vegetarijance je da koriste tofu koji rade sami.

WokME – više lokacija

Lanac brze kineske hrane temeljen na načelima istočnjačke kuhinje može se naći u nekoliko zagrebačkih shopping centara, a dobar je izbor kad tražiš brzi zalogaj ili želiš hranu za van. Obrok je gotov u svega nekoliko minuta, a sve se spravlja od svježih sastojaka koje možeš sama birati.

Asia Gold Cuisine – Radnička cesta 52

Ovaj moderni kineski restoran gostima nudi novu vrstu azijske kuhinje, onakvu kakva se dosad mogla kušati samo po većim svjetskim gradovima. Na jelovniku su tako specijaliteti iz Kine, Japana, Mongolije, Tajlanda, Koreje i Malezije. Riječ je ukusnim tradicionalnim jelima pripremljenim na moderan, zdrav način od kvalitetnih sastojaka s niskim postotkom masnoće. Na izboru su i dobrim vina, čajevi te nezaobilazni i sake.

China House – Šipanska ulica 16

Ovo simpatično family friendly mjesto podsjeća na Daleki Istok ne samo okusima, već i ambijentom. Jelovnik je prilično raznolik pa će u ovom kineskom restoranu nešto za sebe naći i vegetarijanci, vegani, ali i nerijetko izbirljivi najmlađi članovi obitelji. Osoblje je ljubazno i posluga je brza. Ovo je restoran u koji ćeš se sigurno rado vraćati.

Dragon BBQ – Radnička cesta 50

Ovaj je restoranu otvoren prije nekoliko godina Green Goldu, a nudi specijalitete kineske i japanske kuhinje u stilu All You Can Eat buffeta. Za ručak su u ponudi sushi, salate, wok i niz jela s roštilja, a za večeru ponuda postaje bogatija za svježu riba, školjke i steakove.