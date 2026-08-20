Food Film Festival stiže na Tuđmanac: Čeka nas 11 dana hrane, filmova i ljetne zabave

Filmski hitovi, street food i dobra atmosfera: Food Film Festival od četvrtka na Tuđmancu

Food Film Festival puno je više od kina na otvorenom i dobre hrane. Posjetitelje svakodnevno očekuje i DJ program, kao i brojne aktivnosti: od kulinarskih radionica, foodie i filmskog kviza, do turnira, kreativnih radionica i programa za najmlađe. Posebnost ovogodišnjeg izdanja bit će i šareno festivalsko uređenje, prepuno ljetnih boja i preslatkih zona inspiriranih ljetom. Bit će i zabavni kutak s mini kuglanom i Flip the Bottle izazovom, u kojem će se moći okušati svi. Oni koji kupe Combo meni imat će priliku sudjelovati i u nagradnoj igri te osvojiti vrijedne nagrade.

Matia Malenica i Franko Kelam

Možda i najslađi te najmirniji dio festivala bit će Chill zona, smještena na livadi festivala. Namijenjena je svima koji nakon obilaska kućica žele predahnuti, opustiti se, razgovarati s ekipom i jednostavno uživati u ljetnoj atmosferi festivala.

Matia Malenica i Franko Kelam

Matia Malenica i Franko Kelam

Matia Malenica i Franko Kelam

Ljetnu atmosferu dodatno će zaokružiti i Summer Club, mala zona s ležaljkama u plavim tonovima koja će svojim uređenjem prizivati bezbrižne dane uz more. Idealna je za kratki predah između hrane, filmova i festivalskih aktivnosti, a vikendom posjetitelje očekuju i posebne Mlinar aktivacije te dijeljenje njihovih proizvoda.

Matia Malenica i Franko Kelam

Matia Malenica i Franko Kelam

Rezervirajte svoje datume

Sve je spremno za još jedno izdanje omiljenog festivala koji na jednom mjestu spaja film, hranu, glazbu i druženje na otvorenom. Zato rezervirajte 27. kolovoza do 6. rujna u svojim kalendarima jer ovogodišnje izdanje Food Film Festivala powered definitivno ne želite propustiti. Ulaz na festival je besplatan.

Radno vrijeme festivala:

Radnim danom: 16:00 – 00:00

Vikendom: 12:00-00:00

Matia Malenica i Franko Kelam

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